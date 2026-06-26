Le domino décisif du mercato ! Comment Nico Paz, évalué à 60 millions d'euros, pourrait permettre à José Mourinho de réaliser un transfert sensationnel en vue de recruter un défenseur de l'Inter

Les « Blancos » réfléchissent à la suite à donner au dossier Paz, dont les performances éclatantes en Serie A ont secoué le marché des transferts. Le géant madrilène est prêt à activer une clause de rachat de 9 millions d’euros pour récupérer le joueur de Côme. Mais, plutôt que de l’intégrer à l’équipe première, le club envisage de proposer immédiatement au club italien de le conserver définitivement contre la somme colossale de 60 millions d’euros.

Si cette somme dépasse vraisemblablement les moyens de Como, malgré la fortune de ses propriétaires, l’Inter s’est positionné comme un prétendant sérieux pour le meneur de jeu argentin, selon AS. Cet intérêt offre au Real Madrid une occasion en or de satisfaire la demande de Mourinho, qui réclame un défenseur central de haut niveau, en incluant Bastoni dans les discussions.



