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Le domino décisif du mercato ! Comment Nico Paz, évalué à 60 millions d'euros, pourrait permettre à José Mourinho de réaliser un transfert sensationnel en vue de recruter un défenseur de l'Inter
La manœuvre stratégique de Nico Paz à Madrid
Les « Blancos » réfléchissent à la suite à donner au dossier Paz, dont les performances éclatantes en Serie A ont secoué le marché des transferts. Le géant madrilène est prêt à activer une clause de rachat de 9 millions d’euros pour récupérer le joueur de Côme. Mais, plutôt que de l’intégrer à l’équipe première, le club envisage de proposer immédiatement au club italien de le conserver définitivement contre la somme colossale de 60 millions d’euros.
Si cette somme dépasse vraisemblablement les moyens de Como, malgré la fortune de ses propriétaires, l’Inter s’est positionné comme un prétendant sérieux pour le meneur de jeu argentin, selon AS. Cet intérêt offre au Real Madrid une occasion en or de satisfaire la demande de Mourinho, qui réclame un défenseur central de haut niveau, en incluant Bastoni dans les discussions.
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La priorité défensive de Mourinho
Mourinho arpente le marché à la recherche d’un défenseur capable d’imposer son autorité. Un transfert de Nico Schlotterbeck, du Borussia Dortmund, est désormais jugé hautement irréaliste après sa grave blessure, tandis que Ruben Dias, de Manchester City, reste totalement intouchable. Bastoni s’impose donc comme l’option élite la plus crédible, malgré l’intérêt de Barcelone, refroidi par les 70 millions d’euros réclamés par l’Inter. Le défenseur italien reste l’un des favoris du « Special One », qui souhaite l’associer à Ibrahima Konaté.
Selon le journal, l’Inter envisagerait un départ autour de cette somme, d’autant que le joueur a essuyé quelques critiques de la part des supporters de San Siro la saison passée. Si les Nerazzurri veulent absolument recruter Paz, ils pourraient être contraints de revoir leurs exigences à la baisse pour Bastoni et de faciliter un accord qui convienne à toutes les parties dans ce jeu d’échecs des transferts.
L'obstacle du « transfert relais » de la FIFA
Malgré une stratégie apparemment irréprochable sur le papier, Florentino Pérez doit composer avec un cadre réglementaire strict. Selon l’article 5bis du Règlement de la FIFA sur le statut et les transferts des joueurs, relatif aux transferts « relais », « aucun club ni aucun joueur ne doit être impliqué dans un transfert relais ». Le règlement précise qu’en cas de deux transferts successifs d’un même joueur dans un délai de 16 semaines, il s’agit d’un transfert relais, sauf preuve contraire. Concrètement, une opération d’« achat-revente » impliquant Paz pourrait donc s’avérer juridiquement impossible cet été.
Pour contourner cet obstacle, le Real Madrid pourrait devoir attendre le mercato d’hiver ou négocier un prêt assorti d’une clause d’achat obligatoire. La Commission de discipline de la FIFA, réputée pour sa fermeté, a déjà annoncé qu’elle sanctionnerait tout contrevenant, ce qui risquerait de retarder les plans de José Mourinho et de sa défense remaniée pour le début de la saison.
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Le point de vue du joueur et le milieu de terrain à la Mourinho
Pour Paz, ce transfert représente un tournant après une saison où il a inscrit 13 buts et délivré huit passes décisives en Italie. Considéré comme une superstar en Serie A sous les ordres de Cesc Fàbregas, il pourrait toutefois se retrouver en concurrence avec des milieux de terrain de premier plan comme Jude Bellingham et Bernardo Silva chez Mourinho. Selon nos informations, le technicien portugais s’est entretenu avec le jeune homme de 21 ans, mais n’a pu lui garantir le temps de jeu régulier nécessaire à sa progression fulgurante.
Le joueur, qui vise avant tout de qualifier Côme pour la Ligue des champions tout en préservant sa place en sélection argentine, pourrait donc privilégier la stabilité. Cependant, l’attrait d’un club comme l’Inter ou un retour définitif dans la capitale espagnole – où il ne servirait que de monnaie d’échange – laisse son avenir en suspens, alors que les clubs finalisent leurs stratégies pour l’été.