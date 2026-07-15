Le domicile de Lamine Yamal a été la cible d’une tentative d’effraction après la qualification de l’Espagne pour la finale de la Coupe du monde

Une tentative d’effraction a visé le domicile de Yamal à Esplugues de Llobregat, près de Barcelone, peu après la victoire de l’Espagne face à la France au Texas. Malgré la présence du joueur à des milliers de kilomètres pour disputer le titre suprême du football, son équipe de sécurité privée est restée en alerte maximale et a empêché tout vol.

Selon Euro News, les agents de sécurité ont repéré deux individus cagoulés sur les images de vidéosurveillance alors qu’ils tentaient d’escalader le mur d’enceinte du manoir. La réaction rapide des gardes a surpris les cambrioleurs, qui ont pris la fuite avant d’avoir pu pénétrer dans la maison ou s’emparer d’objets de valeur.



