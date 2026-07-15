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Le domicile de Lamine Yamal a été la cible d’une tentative d’effraction après la qualification de l’Espagne pour la finale de la Coupe du monde
Grâce à une intervention rapide et décisive des services de sécurité, la tentative de cambriolage a été déjouée.
Une tentative d’effraction a visé le domicile de Yamal à Esplugues de Llobregat, près de Barcelone, peu après la victoire de l’Espagne face à la France au Texas. Malgré la présence du joueur à des milliers de kilomètres pour disputer le titre suprême du football, son équipe de sécurité privée est restée en alerte maximale et a empêché tout vol.
Selon Euro News, les agents de sécurité ont repéré deux individus cagoulés sur les images de vidéosurveillance alors qu’ils tentaient d’escalader le mur d’enceinte du manoir. La réaction rapide des gardes a surpris les cambrioleurs, qui ont pris la fuite avant d’avoir pu pénétrer dans la maison ou s’emparer d’objets de valeur.
- AFP
Une enquête policière est en cours à Barcelone
Les autorités locales, en l’occurrence les Mossos d’Esquadra, ont été alertées dès que les suspects ont été repérés. Bien que les intrus aient réussi à prendre la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre, une enquête est en cours pour identifier et localiser les deux individus cagoulés.
Les experts en identification criminelle et les enquêteurs visionnent désormais les images du système de vidéosurveillance du manoir. Les forces de l’ordre estiment que ces preuves numériques pourraient fournir suffisamment d’éléments pour retrouver les auteurs de cette tentative d’effraction contre cette résidence très en vue.
Une cible de choix pour les bandes organisées
Cet incident n’est pas isolé : plusieurs autres propriétés du même lotissement ont été prises pour cible ces derniers mois. Partout en Europe, des bandes organisées s’en prennent aux domiciles des footballeurs professionnels, attirées par les objets de luxe de grande valeur, tels que bijoux et montres, souvent entreposés chez eux.
Yamal, qui a parfois partagé des aperçus de sa vie et de ses objets de luxe sur les réseaux sociaux, est devenu, malgré lui, une cible pour ces groupes criminels. Ces cambriolages ciblés, qui surviennent pendant les grands tournois, sont une source d’inquiétude pour les joueurs qui représentent leur équipe nationale à l’étranger.
- AFP
L'histoire de ce célèbre hôtel particulier
Cette propriété, anciennement détenue par l’ex-défenseur du FC Barcelone Gérard Piqué et par la pop star internationale Shakira, a récemment refait l’actualité lorsque Yamal l’a exhibée juste avant de s’envoler pour la Coupe du monde en Amérique du Nord.
Alors que la pépite de 19 ans se prépare pour le plus grand match de sa carrière, en finale de la Coupe du monde, l’attention en Catalogne reste portée sur la protection de sa famille et de ses biens. Pour l’instant, cette tentative avortée rappelle cruellement les risques sécuritaires qui accompagnent l’ascension fulgurante des jeunes talents les plus prometteurs du football.
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