Le dirigeant du FC Barcelone fustige Florentino Pérez pour ses attaques « pathétiques » et accuse le président de « dissimuler » les deux années désastreuses du Real Madrid

Vigilant à la veille de la rencontre entre Barcelone et Alavés, Yuste a livré une analyse sans concession de la récente conférence de presse de Pérez. Le dirigeant barcelonais a suggéré que les accusations liées à l’affaire Negreira et aux supposés biais arbitraux n’étaient qu’un écran de fumée destiné à masquer le manque de résultats du Real Madrid sur la scène nationale par rapport à ses rivaux catalans.

« Les propos de Florentino m’ont semblé pathétiques et pleins de mensonges », a déclaré Yuste. « Cette manœuvre de Florentino Pérez pour dissimuler un désastre sportif qui dure depuis deux ans ne le mènera nulle part. C’est un écran de fumée pour tenter de justifier une mauvaise gestion sportive. Nous, les Cules, sommes très heureux et rien ne nous enlèvera notre bonheur. »