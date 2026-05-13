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Le dirigeant du FC Barcelone fustige Florentino Pérez pour ses attaques « pathétiques » et accuse le président de « dissimuler » les deux années désastreuses du Real Madrid
Yuste dénonce le « rideau de fumée » de Pérez
Vigilant à la veille de la rencontre entre Barcelone et Alavés, Yuste a livré une analyse sans concession de la récente conférence de presse de Pérez. Le dirigeant barcelonais a suggéré que les accusations liées à l’affaire Negreira et aux supposés biais arbitraux n’étaient qu’un écran de fumée destiné à masquer le manque de résultats du Real Madrid sur la scène nationale par rapport à ses rivaux catalans.
« Les propos de Florentino m’ont semblé pathétiques et pleins de mensonges », a déclaré Yuste. « Cette manœuvre de Florentino Pérez pour dissimuler un désastre sportif qui dure depuis deux ans ne le mènera nulle part. C’est un écran de fumée pour tenter de justifier une mauvaise gestion sportive. Nous, les Cules, sommes très heureux et rien ne nous enlèvera notre bonheur. »
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Vérifions les faits concernant les allégations de titres « volés »
La tension naît de l’affirmation surprenante de Pérez selon laquelle il aurait dû remporter deux fois plus de trophées durant son mandat. Le dirigeant madrilène a récemment laissé entendre que son club aurait pu gagner 14 titres de champion, estimant que certains lui ont été volés, une déclaration que Yuste juge factuellement erronée et insultante envers les efforts de l’équipe actuelle du Barça.
« Sept championnats volés ? C’est un mensonge éhonté. Factuellement, ce n’est pas le cas », a rétorqué Yuste. « Il le sait bien, mais nous allons nous défendre ; nous le devons aux supporters et au club. Personne ne touche à ce club. Il est inutile de revenir sur l’affaire Negreira alors que nous avons remporté deux championnats grâce à un projet fondé sur des joueurs issus de La Masia et d’autres arrivés de l’extérieur. »
Une action en justice se profile à l’horizon.
Alors que les piques verbales continuent de fuser, le FC Barcelone prépare déjà une réponse officielle sur le plan juridique. Le club affirme que tous les paiements versés à José María Enríquez Negreira concernaient des rapports techniques légitimes et se dit prêt à contester ces allégations devant les tribunaux si nécessaire.
« Aucune décision n’a encore été prise concernant d’éventuelles poursuites. Le dossier est entre les mains de notre service juridique depuis hier et nous communiquerons dès qu’il y aura du nouveau », a expliqué Yuste. « Mais certaines limites ne doivent jamais être franchies, et cet homme les a déjà franchies. J’ai visionné la conférence de presse plus tard ; elle ne m’a ni fait rire ni pleurer, elle m’a simplement rendu triste. »
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Un affrontement oppose deux camps au sein d’un conseil d’administration profondément divisé.
Malgré des relations glaciales entre les deux présidents, Yuste a souligné que d’autres membres de la direction du Real Madrid avaient su faire preuve de professionnalisme. Il a pris soin de distinguer la croisade personnelle de Pérez du comportement des autres hauts responsables du Santiago Bernabéu.
« Dimanche, Pirri, le président d’honneur, est venu avec plusieurs membres de son conseil d’administration, dont Emilio Butragueno. Leur attitude a été irréprochable », a reconnu Yuste. « Je n’ai rien à leur reprocher. Mais le représentant suprême du club, c’est le président, et quand il tient des propos de ce genre, je les qualifie de pathétiques et de mensongers. »