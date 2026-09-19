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Le dirigeant du FC Barcelone Deco confirme des avancées majeures dans les dossiers contractuels de Raphinha, Marc Bernal et Xavi Espart
Triple coup de boost avec trois prolongations pour le FC Barcelone
Barcelone avance rapidement pour sécuriser le noyau de son effectif professionnel et les plus grands talents de La Masia. Lors de l’Assemblée générale du club, Deco a annoncé que des avancées majeures avaient été réalisées dans les négociations avec Raphinha, Bernal et Espart. Le trio représente à la fois les leaders actuels et l’avenir du géant catalan, le club souhaitant éviter toute incertitude concernant leurs engagements à long terme.
Cette nouvelle constitue une véritable déclaration d’intention de la part de la direction du Barça, qui travaille sans relâche en coulisses pour gérer la situation financière délicate du club tout en restant compétitive sur le terrain. Cette stabilité a porté ses fruits immédiatement, Barcelone réalisant un début de saison tonitruant avec six victoires en six matches de Liga et 28 buts inscrits, ainsi qu’un succès contre Feyenoord lors de son entrée en lice en Ligue des champions. La présentation de Deco a souligné que ces prolongations s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à maintenir le succès à long terme.
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Raphinha s’engage sur le long terme
La nouvelle la plus importante concernant l’équipe première à court terme est peut-être la prolongation de l’ailier brésilien Raphinha. Le joueur de 29 ans est devenu un élément indispensable pour Hansi Flick et porte actuellement le brassard de capitaine, un rôle qu’il a accompagné d’une forme incroyable, avec 11 buts et trois passes décisives en seulement sept apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Deco a confirmé qu’un accord était désormais en place pour conserver l’ancien joueur de Leeds United en Catalogne jusqu’en 2030, soit deux années ajoutées à son précédent contrat, qui devait expirer en 2028.
En évoquant l’avancée des discussions, Deco s’est montré transparent sur la proximité d’une signature officielle. Comme cité par Mundo Deportivo, le directeur sportif a déclaré : « Nous sommes assez proches de renouveler le contrat de Raphinha. Je peux dire ici, publiquement, qu’hier après-midi, nous sommes tombés d’accord pour renouveler le contrat de Raphinha pour plusieurs années de plus. Je pense que Rapha sera avec nous pour les quatre prochaines années. »
Les pépites de La Masia en passe de prolonger
Au-delà de l’équipe première, Deco a également confirmé que deux des jeunes talents les plus prometteurs du club, Bernal et Espart, sont sur le point de signer de nouveaux contrats revalorisés. Bernal, qui s’est distingué comme milieu défensif avec sept apparitions et deux passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, devrait prolonger son séjour jusqu’en 2031. De son côté, le latéral Espart s’apprête à imiter l’engagement de Raphinha en signant un contrat courant jusqu’en 2030.
Deco a expliqué la philosophie du club concernant les joueurs issus du centre de formation, reconnaissant le difficile exercice d’équilibre que représente la gestion d’un tel vivier de talents. « Chaque jeune joueur rêve de jouer pour le club, mais ils ne peuvent pas tous y avoir leur place. Nous avons des droits sur eux afin de pouvoir garder le contrôle », a-t-il expliqué.
- Getty Images Sport
Deco rend hommage aux légendes
Le directeur sportif a également pris un moment pour revenir sur l’impact des stars parties, en couvrant d’éloges Robert Lewandowski, qui a rejoint le Chicago Fire cet été, et Marcus Rashford, qui est retourné à Manchester United après un prêt réussi la saison dernière. Deco s’est montré très élogieux au sujet de la contribution des deux attaquants, déclarant : « Rashford nous a offert un niveau de performance spectaculaire la saison dernière, tandis que Lewandowski est une légende du club et le meilleur attaquant des 15 dernières années. »
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