Barcelone avance rapidement pour sécuriser le noyau de son effectif professionnel et les plus grands talents de La Masia. Lors de l’Assemblée générale du club, Deco a annoncé que des avancées majeures avaient été réalisées dans les négociations avec Raphinha, Bernal et Espart. Le trio représente à la fois les leaders actuels et l’avenir du géant catalan, le club souhaitant éviter toute incertitude concernant leurs engagements à long terme.

Cette nouvelle constitue une véritable déclaration d’intention de la part de la direction du Barça, qui travaille sans relâche en coulisses pour gérer la situation financière délicate du club tout en restant compétitive sur le terrain. Cette stabilité a porté ses fruits immédiatement, Barcelone réalisant un début de saison tonitruant avec six victoires en six matches de Liga et 28 buts inscrits, ainsi qu’un succès contre Feyenoord lors de son entrée en lice en Ligue des champions. La présentation de Deco a souligné que ces prolongations s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à maintenir le succès à long terme.



