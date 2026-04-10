Le dirigeant du Bayern Munich exclut catégoriquement un départ de Michael Olise, alors que des rumeurs font état d'un transfert juteux vers le Real Madrid

Message clair et sans appel depuis l’Allianz Arena : Olise n’est pas à vendre. Interrogé lors d’une récente interview accordée à Sky Germany, le directeur sportif du Bayern a été formel au sujet de l’avenir du Français, alors que des rumeurs persistantes l’envoyaient au Bernabéu ou à Anfield.

Interrogé sur une éventuelle départ de l’ailier, le dirigeant de 52 ans a coupé court aux spéculations : « Non, c’est relativement simple : non. » Il a ainsi dissipé tout espoir des clubs rivaux de recruter l’ancien joueur de Crystal Palace cet été.