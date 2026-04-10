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Le dirigeant du Bayern Munich exclut catégoriquement un départ de Michael Olise, alors que des rumeurs font état d'un transfert juteux vers le Real Madrid
Eberl oppose un « non » ferme aux prétendants potentiels.
Message clair et sans appel depuis l’Allianz Arena : Olise n’est pas à vendre. Interrogé lors d’une récente interview accordée à Sky Germany, le directeur sportif du Bayern a été formel au sujet de l’avenir du Français, alors que des rumeurs persistantes l’envoyaient au Bernabéu ou à Anfield.
Interrogé sur une éventuelle départ de l’ailier, le dirigeant de 52 ans a coupé court aux spéculations : « Non, c’est relativement simple : non. » Il a ainsi dissipé tout espoir des clubs rivaux de recruter l’ancien joueur de Crystal Palace cet été.
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Le Real Madrid a vu son offre colossale rejetée
Le Real Madrid a été le plus souvent cité parmi les prétendants du joueur de 24 ans, certains affirmant même que le président des « Blancos », Florentino Pérez, était prêt à approuver une offre colossale. On évoquait une somme pouvant atteindre 165 millions d’euros (144 millions de livres / 194 millions de dollars) pour s’assurer la signature d’Olise.
Néanmoins, le Bayern ne se laisse pas impressionner par ces montants. Selon des discussions internes au siège du club, même des sommes astronomiques ne suffiraient pas à le convaincre de céder le joueur. Une telle fermeté est rare sur le marché des transferts actuel et souligne l’importance cruciale d’Olise dans les projets futurs du club.
Projet à long terme à Munich
Eberl a réaffirmé que le club voyait en Olise un pilier de l’équipe en construction sous la direction de Vincent Kompany. « Nous avons un projet à long terme. Michael s’y sent très bien. Et on voit bien que cette équipe a le potentiel pour réussir », a expliqué le dirigeant lors de son interview. Le directeur sportif estime que l’environnement actuel du joueur est idéal pour son développement.
Le dirigeant bavarois a toutefois précisé que les performances sportives du club sur le terrain conditionneraient sa capacité à conserver de telles stars. « Si nous continuons à jouer comme ça, il n’y a aucune raison que cela change », a-t-il conclu.
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Dans les coulisses du transfert d’Olise
Tout en regardant vers l’avenir, Eberl s’est aussi attardé sur la rapidité avec laquelle Olise s’est intégré au club dès son arrivée. Le directeur sportif a révélé que les premières négociations s’étaient déroulées de manière étonnamment simple, posant les bases du bien-être actuel du joueur en Allemagne. « La première conversation s’est déroulée dans une ambiance très détendue. Nous avons eu un appel avec toutes les personnes concernées et nous avons longuement échangé sur les aspects sportifs », a-t-il expliqué.
La rapidité avec laquelle l’accord a été conclu reste un sujet de fierté pour la direction du Bayern. Eberl conclut : « Quand on nous a dit que Michael pouvait s’imaginer au Bayern, nous nous sommes assis ensemble et tout s’est très bien passé dès le début. »