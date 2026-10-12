La direction du Bayern Munich s’est empressée de couper court à toute idée de crise au poste de gardien après les récentes difficultés de Neuer sur le terrain. Le portier vétéran s’est retrouvé sous le feu des projecteurs après une erreur importante qui a contribué au décevant match nul 2-2 contre Augsbourg, relançant le débat sur sa capacité à rester le titulaire indiscutable du club. Le directeur sportif Eberl a toutefois assuré que le gardien de 40 ans conservait l’entière confiance de la direction, alors que l’équipe prépare ses prochaines rencontres européennes.

« Manu a commis une erreur. Cela lui est certainement arrivé une ou deux fois au cours des deux décennies pendant lesquelles il a joué au football professionnel. Nous n’avons donc aucun doute concernant Manu », a expliqué Eberl lors d’un point presse avant le départ du club pour la Norvège, où il affrontera Viking FK mardi en Ligue des champions, selon Sky Sports.

L’erreur contre Augsbourg a coûté cher, puisque le Bayern a manqué l’occasion de prendre la tête du classement après avoir encaissé le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga. Ce manque de concentration a donné des arguments aux détracteurs qui estiment que le moment est venu d’ouvrir une nouvelle ère dans les buts du club munichois.