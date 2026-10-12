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Le dirigeant du Bayern Eberl soutient Neuer et confirme qu’il reste le numéro un malgré sa bourde coûteuse et les rumeurs liant le club à Urbig
Eberl écarte les doutes sur le statut de Neuer
La direction du Bayern Munich s’est empressée de couper court à toute idée de crise au poste de gardien après les récentes difficultés de Neuer sur le terrain. Le portier vétéran s’est retrouvé sous le feu des projecteurs après une erreur importante qui a contribué au décevant match nul 2-2 contre Augsbourg, relançant le débat sur sa capacité à rester le titulaire indiscutable du club. Le directeur sportif Eberl a toutefois assuré que le gardien de 40 ans conservait l’entière confiance de la direction, alors que l’équipe prépare ses prochaines rencontres européennes.
« Manu a commis une erreur. Cela lui est certainement arrivé une ou deux fois au cours des deux décennies pendant lesquelles il a joué au football professionnel. Nous n’avons donc aucun doute concernant Manu », a expliqué Eberl lors d’un point presse avant le départ du club pour la Norvège, où il affrontera Viking FK mardi en Ligue des champions, selon Sky Sports.
L’erreur contre Augsbourg a coûté cher, puisque le Bayern a manqué l’occasion de prendre la tête du classement après avoir encaissé le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga. Ce manque de concentration a donné des arguments aux détracteurs qui estiment que le moment est venu d’ouvrir une nouvelle ère dans les buts du club munichois.
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Le plan de succession et Jonas Urbig
Si Neuer reste le premier choix pour l’instant, Jonas Urbig continue de peser dans la réflexion autour du poste. Le joueur de 23 ans a déjà remplacé le capitaine à deux reprises cette saison et a convaincu par ses performances lors de la victoire 2-1 en championnat contre le SV Elversberg et du succès 4-1 en Coupe d’Allemagne face au VfL Osnabruck.
Eberl a évoqué la planification à long terme pour ce poste, précisant que le club dispose d’une feuille de route pour assurer la transition. « Nous avons une idée claire concernant son successeur désigné, Jonas Urbig. Nous la mettons en œuvre depuis presque un an et demi, voire deux ans », a déclaré Eberl lundi. « Manu est notre numéro un et le restera. Quant à ce qui se passera à l’avenir, nous verrons. »
Des inquiétudes sur la rotation avant d’affronter Viking Stavanger
Alors que le Bayern se prépare à affronter Viking Stavanger en Ligue des champions, l’hypothèse d’une titularisation d’Urbig pour ménager Neuer a été évoquée. Le match se jouera sur une surface synthétique, ce qui conduit souvent à des ajustements tactiques ou à laisser au repos des joueurs expérimentés, potentiellement plus exposés aux blessures sur ce type de terrain.
Kompany « y a réfléchi. C’est pourquoi je ne veux rien anticiper », a indiqué Eberl au sujet d’une éventuelle rotation. Malgré la surface, Eberl ne pense pas que l’entraîneur laissera automatiquement ses cadres sur le banc. « Qu’il dise désormais, par principe, qu’en raison du terrain synthétique il laissera de côté tel ou tel joueur, je ne l’ai pas entendu dire jusqu’à présent », a-t-il ajouté, laissant entendre que la meilleure équipe disponible devrait être alignée pour assurer la victoire.
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Maintenir la dynamique en Ligue des champions
Pour le Bayern, le déplacement en Norvège ne se résume pas à la gestion de sa situation au poste de gardien. Il s’agit d’une étape cruciale pour terminer parmi les huit premiers de la phase de ligue de la Ligue des champions. Éviter les barrages de la phase à élimination directe est une priorité pour le club allemand, qui a entamé sa campagne de manière éclatante avec une victoire 5-0 contre Bodo/Glimt.
« Nous devons être sur nos gardes », a prévenu Eberl, qualifiant de « compliqué » le prochain match sur pelouse synthétique. Le directeur sportif a conclu en soulignant que le résultat comptait davantage que les débats sur les choix individuels de composition. « Nous devons gagner ce match et nous le voulons. Avec ce nouveau format, il faut toujours prendre des points », a-t-il déclaré.
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