Getty Images Sport
Traduit par
Le dirigeant de l'Atlético de Madrid se dit « honteux » de l'arbitrage en Liga après avoir écouté les enregistrements du VAR concernant la décision d'annuler le carton rouge infligé à Barcelone
Gil Marin fustige les normes d'arbitrage
L'ambiance au Wanda Metropolitano est tendue suite à une série de décisions controversées lors de matchs décisifs contre le Real Madrid et Barcelone. La direction de l'Atlético aurait remis en cause l'intégrité du processus technique après avoir été témoin d'une série d'injustices perçues comme telles.
La principale source de l'indignation actuelle provient d'un incident impliquant le défenseur barcelonais Gerard Martin. Après un tacle haut sur Thiago Almada, Busquets Ferrer lui a d'abord montré un carton rouge direct, mais après l'intervention de Melero Lopez qui a conseillé l'arbitre sur le terrain, la sanction a été réduite à un carton jaune. Les Rojiblancos ont finalement perdu le choc de la Liga de samedi 2-1.
- Getty Images Sport
Le PDG exige que les revendeurs à valeur ajoutée rendent des comptes
Marin n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué l'enregistrement audio diffusé depuis la salle VAR, laissant entendre que cette technologie était utilisée pour influencer les arbitres plutôt que pour simplement corriger des erreurs manifestes. Il estime que le système actuel sape l'autorité de l'arbitre sur le terrain.
« Quand on voit les images et qu’on entend l’enregistrement audio partagé par la Fédération, on ne peut que ressentir de la honte », a déclaré Marin, cité par Marca. « Il est inacceptable qu’ils nous laissent entendre leurs commentaires, qui sont totalement contraires au bon fonctionnement du VAR, et que rien ne se passe. Les arbitres ont le même droit de se tromper que les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants, mais les erreurs dans le jeu ne sont que cela : des erreurs. C’est tout autre chose lorsqu’un arbitre dans la cabine VAR influence l’arbitre principal au moment où celui-ci juge une action.
« L’arbitre sur le terrain doit être responsable et prendre des décisions en interprétant les intentions de chaque joueur. Le VAR ne devrait intervenir que pour corriger des erreurs impossibles à interpréter, et non pour décider à la place de l’arbitre principal. Il n’est pas normal que des décisions différentes soient prises pour des actions identiques, que les critères changent et que nous ne sachions pas à quoi nous attendre. Cela nous est arrivé lors des deux dernières journées. Cela n’a aucun sens. »
Le Normand a fait part de sa colère
Marin n'était pas le seul à exprimer sa frustration. Robin Le Normand, joueur de l'Atlético, a lui aussi reconnu être mécontent de la réaction de l'arbitre face à cet incident. Il a déclaré : « Maintenant, ils vont dire que ce n'était pas un carton rouge, mais tous ceux qui s'y connaissent en football savent que ça l'était. Si j'avais fait ça, ça aurait très certainement été un carton rouge. On l’a vu récemment lors du match Betis-Rayo Vallecano, et la CTA (Commission technique des arbitres) avait jugé que c’était un carton rouge. Je ne sais pas ce qui s’est passé aujourd’hui avec le même geste. Il regarde les images et voit que c’est dangereux. Je ne comprends pas non plus.
« Aujourd’hui, on ne pouvait parler à personne, pas même au capitaine. À chaque fois qu’il se passait quelque chose, il distribuait un carton jaune et relevait la barre du match au lieu de l’abaisser. Tout le monde peut faire des erreurs, et aujourd’hui, je pense qu’il en a fait une. Tout le monde l’a vu. Aujourd’hui, ce sont les petits détails qui ont influencé le match. Ce sont les petits détails qui nous ont fait mal. »
- Getty Images Sport
Et maintenant ?
Cette défaite signifie que l'Atlético n'a pas réussi à se hisser parmi les trois premiers de la Liga, terminant à seulement un point derrière Villarreal. De son côté, le Barça reste en tête du classement, avec sept points d'avance sur le Real Madrid, qui s'est incliné face à Majorque ce week-end. L'équipe de Diego Simeone cherchera à prendre sa revanche lors de son prochain match, où elle affrontera à nouveau Barcelone, mais cette fois-ci lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.