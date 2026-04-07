Le dirigeant de l'Atlético de Madrid se dit « honteux » de l'arbitrage en Liga après avoir écouté les enregistrements du VAR concernant la décision d'annuler le carton rouge infligé à Barcelone

Marin n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué l'enregistrement audio diffusé depuis la salle VAR, laissant entendre que cette technologie était utilisée pour influencer les arbitres plutôt que pour simplement corriger des erreurs manifestes. Il estime que le système actuel sape l'autorité de l'arbitre sur le terrain.

« Quand on voit les images et qu’on entend l’enregistrement audio partagé par la Fédération, on ne peut que ressentir de la honte », a déclaré Marin, cité par Marca. « Il est inacceptable qu’ils nous laissent entendre leurs commentaires, qui sont totalement contraires au bon fonctionnement du VAR, et que rien ne se passe. Les arbitres ont le même droit de se tromper que les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants, mais les erreurs dans le jeu ne sont que cela : des erreurs. C’est tout autre chose lorsqu’un arbitre dans la cabine VAR influence l’arbitre principal au moment où celui-ci juge une action.

« L’arbitre sur le terrain doit être responsable et prendre des décisions en interprétant les intentions de chaque joueur. Le VAR ne devrait intervenir que pour corriger des erreurs impossibles à interpréter, et non pour décider à la place de l’arbitre principal. Il n’est pas normal que des décisions différentes soient prises pour des actions identiques, que les critères changent et que nous ne sachions pas à quoi nous attendre. Cela nous est arrivé lors des deux dernières journées. Cela n’a aucun sens. »