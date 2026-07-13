Le dirigeant d’Hoffenheim confirme que des négociations sont en cours pour le transfert d’un joueur courtisé par Barcelone et Chelsea

La course pour s'attacher les services d'Asllani s'intensifie après que le directeur sportif d'Hoffenheim a admis que le club de Bundesliga étudiait des offres pour son joueur vedette. Face à l'intérêt croissant de plusieurs clubs d'élite du continent, un départ cet été de la Rhein-Neckar-Arena semble de plus en plus inévitable pour cette attaquante redoutable.

« La situation est la suivante : des discussions sont en cours avec des clubs tant nationaux qu’étrangers. Ce n’est d’ailleurs un secret pour personne qu’Asllani dispose d’une clause libératoire », a déclaré Schicker au magazine Kicker.

Ces déclarations interviennent alors que l’attaquante est suivie de près par des équipes anglaises et espagnoles, et l’aveu public de Schicker laisse entendre que le club se prépare à son départ attendu cet été.







