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Le dirigeant d’Hoffenheim confirme que des négociations sont en cours pour le transfert d’un joueur courtisé par Barcelone et Chelsea
Le directeur d'Hoffenheim confirme les discussions concernant son départ
La course pour s'attacher les services d'Asllani s'intensifie après que le directeur sportif d'Hoffenheim a admis que le club de Bundesliga étudiait des offres pour son joueur vedette. Face à l'intérêt croissant de plusieurs clubs d'élite du continent, un départ cet été de la Rhein-Neckar-Arena semble de plus en plus inévitable pour cette attaquante redoutable.
« La situation est la suivante : des discussions sont en cours avec des clubs tant nationaux qu’étrangers. Ce n’est d’ailleurs un secret pour personne qu’Asllani dispose d’une clause libératoire », a déclaré Schicker au magazine Kicker.
Ces déclarations interviennent alors que l’attaquante est suivie de près par des équipes anglaises et espagnoles, et l’aveu public de Schicker laisse entendre que le club se prépare à son départ attendu cet été.
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Barcelone et Chelsea mènent la course
Le FC Barcelone courtise depuis longtemps ce joueur de 23 ans, des sources indiquant même que le club catalan aurait pris contact dès mars. Si cette approche est restée informelle, le possible départ de Ferran Torres vers le Paris Saint-Germain pourrait inciter les Blaugrana à accélérer pour recruter cet attaquant germano-espagnol et renforcer l’attaque de Hansi Flick.
Cependant, le club espagnol affronte une concurrence acharnée en Premier League : Chelsea et Tottenham suivent également le joueur, estimant qu’il correspond parfaitement aux exigences physiques du football anglais.
Asllani a connu une saison de percée sensationnelle, avec 10 buts et 9 passes décisives en 33 apparitions, ce qui en fait une option très intéressante pour les clubs cherchant à éviter une dépense colossale.
Clause de résiliation et modalités du contrat
La principale raison de ces rumeurs intenses réside dans la faisabilité du transfert d'Asllani. Sous contrat jusqu'en 2029, l'attaquant dispose d'une clause libératoire fixée, selon certaines sources, à un peu moins de 30 millions d'euros. Un montant jugé attractif au vu de son âge et de ses performances actuelles.
Si le Borussia Dortmund est souvent cité comme destination nationale, l’attrait d’un départ à l’étranger demeure un facteur déterminant.
Pour Hoffenheim, cette clause signifie que le club aura peu de prise sur la destination finale si un prétendant s’aligne sur ce montant, même si la confirmation par Schicker de l’existence de discussions laisse penser qu’une transition organisée est privilégiée.
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Asllani nourrit des ambitions européennes
Le joueur est resté serein malgré le battage médiatique autour de son avenir, préférant laisser ses performances sur le terrain parler pour lui. Il n’a toutefois pas caché son ambition de jouer un jour au plus haut niveau de la compétition européenne, un facteur qui pourrait orienter son choix de club cet été.
« La Ligue des champions est un rêve pour tous les footballeurs. Jouer dans cette compétition procure un sentiment merveilleux », a expliqué Asllani. « J’ai la chair de poule rien qu’en regardant les matches et en entendant l’hymne. Je regarde toujours la Ligue des champions avec mon père, c’est pourquoi c’est un objectif énorme pour moi d’y participer un jour. J’en rêve depuis que je suis tout petit. »
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