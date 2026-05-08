Toujours mineur et originaire d’un pays hors UE, Kvaratskhelia ne pourra s’engager définitivement qu’à 18 ans. Pour contourner ce blocage, un passage par un club partenaire du réseau Red&Gold pourrait faciliter le transfert.

Un précédent illustre cette voie : Bara Sapoko Ndiaye a emprunté ce même parcours via Gambino Stars Africa et doit rejoindre définitivement le Bayern cet été, après quatre apparitions en Bundesliga.

Son frère avait buté sur le même obstacle : le Bayern, pourtant convaincu de son talent, n’avait pas identifié de club prêt à le accueillir en prêt. Il avait donc pris la direction du Rubin Kazan puis du Dinamo Batumi avant de rejoindre le SSC Napoli et, finalement, le PSG, où il est aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs attaquants mondiaux.