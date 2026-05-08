Le Bayern Munich envisage de recruter Tornike Kvaratskhelia, le frère cadet de la star du PSG Khvicha Kvaratskhelia. Le directeur sportif Christoph Freund a confirmé que le jeune joueur s’entraîne actuellement avec l’équipe des moins de 17 ans du club bavarois, ce qui laisse penser qu’un transfert est sérieusement envisagé.
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Le directeur sportif l’assure : le petit frère d’une star mondiale vient de rejoindre le Bayern Munich
À la veille de la rencontre face au VfL Wolfsburg, Freund a confirmé la rumeur : le jeune frère de la star du PSG s’entraîne bel et bien avec le club allemand. Selon l’entraîneur, le joueur de 16 ans a déjà pris part aux séances et a même disputé un match amical avec l’équipe U17.
« Il serait exagéré d’affirmer qu’il est déjà au niveau de son frère, mais c’est un jeune joueur talentueux et nous suivrons son évolution », a-t-il ajouté.
Toujours mineur et originaire d’un pays hors UE, Kvaratskhelia ne pourra s’engager définitivement qu’à 18 ans. Pour contourner ce blocage, un passage par un club partenaire du réseau Red&Gold pourrait faciliter le transfert.
Un précédent illustre cette voie : Bara Sapoko Ndiaye a emprunté ce même parcours via Gambino Stars Africa et doit rejoindre définitivement le Bayern cet été, après quatre apparitions en Bundesliga.
Son frère avait buté sur le même obstacle : le Bayern, pourtant convaincu de son talent, n’avait pas identifié de club prêt à le accueillir en prêt. Il avait donc pris la direction du Rubin Kazan puis du Dinamo Batumi avant de rejoindre le SSC Napoli et, finalement, le PSG, où il est aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs attaquants mondiaux.