Selon Mundo Deportivo, Deco a cherché à calmer les informations selon lesquelles Barcelone préparerait une offre pour Gabriel. Le joueur de 15 ans a suscité un vif intérêt à travers l’Europe après avoir demandé à quitter Old Trafford, mais le directeur sportif du Barça insiste sur le fait que le club n’est actuellement pas impliqué.

Deco a déclaré : « Il n’y a rien à dire sur ce garçon. Il est courant que certains joueurs soient liés à nous. Quant à sa situation, je ne sais pas ce qui s’est passé. C’est une affaire dans laquelle nous ne sommes pas impliqués parce que, avant tout, nous devons comprendre toutes les circonstances avant d’essayer de faire quoi que ce soit ou de parler de jeunes joueurs. »