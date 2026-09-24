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Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, répond aux rumeurs entourant l’adolescent de Manchester United JJ Gabriel
Deco écarte les rumeurs de transfert
Selon Mundo Deportivo, Deco a cherché à calmer les informations selon lesquelles Barcelone préparerait une offre pour Gabriel. Le joueur de 15 ans a suscité un vif intérêt à travers l’Europe après avoir demandé à quitter Old Trafford, mais le directeur sportif du Barça insiste sur le fait que le club n’est actuellement pas impliqué.
Deco a déclaré : « Il n’y a rien à dire sur ce garçon. Il est courant que certains joueurs soient liés à nous. Quant à sa situation, je ne sais pas ce qui s’est passé. C’est une affaire dans laquelle nous ne sommes pas impliqués parce que, avant tout, nous devons comprendre toutes les circonstances avant d’essayer de faire quoi que ce soit ou de parler de jeunes joueurs. »
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Verdict accablant de la famille
L’intense spéculation autour de son transfert découle de la volonté de Gabriel de quitter officiellement le navire. Comme l’a rapporté le Manchester Evening News, sa famille estime que Manchester United a pris un retard considérable sur des rivaux de l’élite comme Arsenal, Manchester City, le Bayern Munich, Barcelone et le Real Madrid.
Elle est déterminée à ce que l’attaquant poursuive sa formation aux côtés de ce qui se fait de mieux. United a fermement rejeté sa demande officielle de désinscription, dans l’espoir de conserver un joueur qui figure dans ses rangs depuis l’âge de 11 ans. Son contrat actuel expire à la fin de la saison.
Carrick appelle à la patience
Les tensions auraient éclaté après l’absence de Gabriel lors des récentes rencontres de l’équipe première. Le jeune joueur n’a pas été retenu dans le groupe pour la victoire 4-0 en Ligue des champions contre Sabah et l’élimination 3-2 en Carabao Cup face à Brighton. Alors que l’équipe première connaît un début de saison national désastreux, l’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a publiquement exhorté la pépite du centre de formation à prendre son mal en patience.
Carrick a expliqué : « Je pense que c’est un jeune garçon, JJ, et je pense qu’il est important que nous ne divulguions certainement rien ici. Je pense qu’avec l’exposition, l’attention médiatique et tout le reste, il faut être prudent, faire preuve de bon sens et penser à lui avant tout. »
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Que se passe-t-il ensuite ?
Manchester United doit désormais gérer un bras de fer délicat avant que Gabriel n’ait 16 ans, le 6 octobre, date à laquelle il deviendra éligible à une représentation légale. L’adolescent possède un passeport irlandais, ce qui faciliterait aisément un éventuel départ vers l’Espagne. Si Gabriel préfère rester en Angleterre, Chelsea mène actuellement la course sur le plan national, même si l’interdiction d’enregistrer des joueurs dans son académie, toujours en vigueur, signifie qu’il devrait attendre jusqu’en janvier.
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