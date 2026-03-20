Le directeur sportif du Bayern Munich fait le point sur la prolongation du contrat de Manuel Neuer alors que la décision concernant sa retraite se profile

Le calendrier de cette décision dépendra de la résistance dont fera preuve Neuer lors des prochains matchs décisifs de Bundesliga et de Ligue des champions. Freund a déclaré : « Il viendra ensuite nous voir. » Neuer a l'intention d'attendre de voir « ce que lui réservent le mois d'avril et le début du mois de mai lorsqu'il sera de retour dans les cages, comment il se sentira à ce moment-là, y compris lors des rencontres en milieu de semaine. Nous aurons ensuite des discussions communes et verrons quelle direction nous souhaitons prendre. » Selon Kicker, le gardien a décidé que le Bayern serait son dernier club, mais aucune décision n’a encore été prise quant à savoir s’il prendra sa retraite cet été ou à une date ultérieure.

Si Neuer signe un nouveau contrat, il accepterait apparemment que Jonas Urbig bénéficie de plus de temps de jeu, permettant ainsi au joueur de 22 ans de prendre progressivement la relève. Par ailleurs, ni Alexander Nubel, actuellement prêté à Stuttgart, ni Daniel Peretz, prêté à Southampton, ne feraient partie des plans à long terme du Bayern, le club cherchant apparemment à vendre les deux gardiens cet été.