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Le directeur sportif du Bayern Munich fait le point sur la prolongation du contrat de Manuel Neuer alors que la décision concernant sa retraite se profile
La condition physique de Neuer et son intuition
Le club continue de lui apporter tout son soutien, reconnaissant que la condition physique de Neuer et son intuition personnelle sont les facteurs les plus déterminants. Cette saison, le capitaine a disputé 29 matches toutes compétitions confondues, encaissant 27 buts et réalisant 10 clean sheets. Cependant, son état physique reste préoccupant après une déchirure musculaire survenue en décembre, une blessure qui s’est réitérée en février. « Il est à l’écoute de son corps : il se demande s’il se sent capable de jouer encore une année à ce niveau d’élite. Ce qui compte le plus, c'est son intuition », a expliqué Freund, ajoutant : « Nous discutons régulièrement avec Manu ; nous savons comment il pense et ce qu'il ressent. »
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Le programme pour les semaines à venir
Le calendrier de cette décision dépendra de la résistance dont fera preuve Neuer lors des prochains matchs décisifs de Bundesliga et de Ligue des champions. Freund a déclaré : « Il viendra ensuite nous voir. » Neuer a l'intention d'attendre de voir « ce que lui réservent le mois d'avril et le début du mois de mai lorsqu'il sera de retour dans les cages, comment il se sentira à ce moment-là, y compris lors des rencontres en milieu de semaine. Nous aurons ensuite des discussions communes et verrons quelle direction nous souhaitons prendre. » Selon Kicker, le gardien a décidé que le Bayern serait son dernier club, mais aucune décision n’a encore été prise quant à savoir s’il prendra sa retraite cet été ou à une date ultérieure.
Si Neuer signe un nouveau contrat, il accepterait apparemment que Jonas Urbig bénéficie de plus de temps de jeu, permettant ainsi au joueur de 22 ans de prendre progressivement la relève. Par ailleurs, ni Alexander Nubel, actuellement prêté à Stuttgart, ni Daniel Peretz, prêté à Southampton, ne feraient partie des plans à long terme du Bayern, le club cherchant apparemment à vendre les deux gardiens cet été.
Kompany salue la soif de victoire de Neuer
L'entraîneur principal Vincent Kompany a balayé toute inquiétude liée à l'âge, soulignant la discipline exemplaire dont a fait preuve Neuer après sa fracture à la jambe. « La soif de victoire, c'est ce qui compte le plus. Manu s’est battu pour revenir après une blessure grave ; c’était vraiment impressionnant. Cette saison, il est dans une forme incroyable. Être capable de livrer des performances aussi régulières, c’est une question de mental », a déclaré Kompany, soulignant que la force mentale de Neuer reste un facteur déterminant. Bien qu’il ait pris sa retraite internationale il y a deux ans, la forme exceptionnelle de Neuer a alimenté des rumeurs d’un retour en Coupe du monde cet été, mais il a toujours démenti ces informations pour rester concentré sur Munich.
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Kompany reconnaît que c'est l'état physique de Neuer qui décidera en fin de compte de son sort
Kompany, qui fêtera ses 40 ans en avril, a plaisanté en disant que « 40 ans, c'est jeune », même si ses genoux « en avaient décidé autrement » lorsqu'il était encore joueur. Il a conclu que la motivation est le facteur déterminant : « À un moment donné, votre corps vous dit : tu continues ou pas. C'était le cas pour moi. Quarante ans, c'est jeune, mais il faut beaucoup de motivation pour continuer à atteindre ce niveau. » Cette motivation est alimentée par la forte pression exercée par le Bayern pour remporter le triplé cette saison ; le club mène actuellement la Bundesliga avec neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund, deuxième au classement. De plus, l'équipe se prépare pour un choc majeur en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, ainsi que pour une demi-finale de la DFB-Pokal face au Bayer Leverkusen.
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