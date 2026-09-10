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Mattia Liberali ComoGetty Images

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Le directeur sportif de Catanzaro : « Cisse est extraordinaire. Liberali ? Milan a tout fait pour le reprendre, mais c’est une question de la manière dont il a été traité auparavant, une question de principes »

Milan AC

Le directeur sportif de Catanzaro, Ciro Polito, s’est exprimé en exclusivité au micro de MilanNews.it au sujet d’Alphadjo Cisse, protagoniste de ce début de saison, et de Liberali

À Catanzaro, ils ont trouvé l’environnement idéal pour prendre leur envol. Mattia Liberali et Alphadio Cisse se sont croisés dans leur parcours, et le directeur sportif de Catanzaro, Ciro Polito en parle ainsi à Milannews.it : « Cisse est un garçon taciturne mais en même temps sympathique, éveillé. Il est apprécié dans le groupe, c’est un garçon sérieux. » 


Vous attendiez-vous à un tel impact de Cisse avec la Serie A mais surtout avec Milan
« C’est normal qu’il ait eu une grosse blessure. Avec cette blessure, la première pensée a tout de suite été qu’il avait raté le train pour saisir cette opportunité. Mais il a trouvé un grand entraîneur qui n’a pas regardé le fait que c’est un garçon qui avait été blessé lors des 5 derniers mois à Catanzaro. Il l’a observé, il l’a apprécié et il l’a lancé. Si j’avais pensé à un tel impact ? Pour moi, il est trop fort, après dans la vie il faut aussi un peu de chance. Mais quand je l’ai pris, nous étions nombreux, j’ai dû attendre un petit mois que certaines choses se règlent, je l’ai toujours attendu. Et des joueurs, nous en avions. Pourtant, j’ai quand même voulu le prendre (à Catanzaro, ndlr) parce que je savais que c’était un joueur fort. Même moi, je ne pensais pas qu’il pourrait avoir cet impact chez nous, lors des 5 premiers mois il a joué seul. Il a des gestes, du talent, quand il frappe au but, il a tout. Il faut donner des opportunités aux jeunes, parce que si on ne les voit pas, on ne saura jamais ce qu’ils peuvent faire. » 

  • La révélation sur Liberali

    Quelles sont selon vous les meilleures caractéristiques de Cissé ?
    « Il a fait des choses impressionnantes dos au but quand il venait au milieu de terrain pour décrocher et prendre le ballon. Contrôle, feinte, contre-feinte, et à un certain moment l’adversaire lâchait la jambe, lui repartait très fort et on ne le rattrapait jamais. Il le faisait en Serie B et aujourd’hui il le fait au Milan. Il a énormément de qualités. Il a une qualité de frappe, de contrôle du ballon, de premier contrôle. Il a du talent, et ce qu’il a fait n’est pas arrivé par hasard. Il suffit de penser au but contre la Juventus : sans même regarder, il était dos au but et il a placé le ballon au ras du poteau. Un geste de vrai joueur. Ensuite, il a fait ce contrôle, on aurait dit qu’il avait des gants. Et puis il a de la structure. Un joueur extraordinaire. » 


    Un adjectif pour décrire Cissé ?
    « Vétéran. Il rend tout facile. Du talent et en même temps une très grande personnalité. On dirait qu’il a souffert du fait de jouer au Milan ? Non, moi j’ai l’impression qu’il joue exactement comme il jouait à Catanzaro. » 

    Quelle satisfaction y a-t-il à voir des talents comme Cissé, Liberali et Fasavuli être dans de grands clubs ?
    « Tous les trois sont une source de fierté. Les joueurs, je vais les chercher et je les chouchoute, mais ils ont été une immense satisfaction. On n’aurait jamais pu penser qu’en 7-8 mois, ils joueraient dans de grands clubs italiens. C’est aussi une très bonne chose pour l’Italie, parce que ce sont de jeunes Italiens et que, s’ils jouent, ils montrent ensuite leur talent. » 

    Chapitre Liberali : a-t-il bien fait d’aller à Côme ?
    « Si c’est juste ou non, je ne sais pas. Le Milan a tout fait pour le reprendre. Selon moi, cela a davantage été une question de la façon dont il avait été traité auparavant, une question de principes. C’est vrai que c’est moi qui leur ai dit qu’à Côme il y a Fabregas, tout ça, mais au Milan ils ont montré qu’ils le voulaient à tout prix. Donc aujourd’hui, au Milan, lui et Cissé auraient été titulaires, mais c’est un choix qu’ils ont fait eux-mêmes et le temps dira s’il est juste ou non. »

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