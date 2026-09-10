Quelles sont selon vous les meilleures caractéristiques de Cissé ?

« Il a fait des choses impressionnantes dos au but quand il venait au milieu de terrain pour décrocher et prendre le ballon. Contrôle, feinte, contre-feinte, et à un certain moment l’adversaire lâchait la jambe, lui repartait très fort et on ne le rattrapait jamais. Il le faisait en Serie B et aujourd’hui il le fait au Milan. Il a énormément de qualités. Il a une qualité de frappe, de contrôle du ballon, de premier contrôle. Il a du talent, et ce qu’il a fait n’est pas arrivé par hasard. Il suffit de penser au but contre la Juventus : sans même regarder, il était dos au but et il a placé le ballon au ras du poteau. Un geste de vrai joueur. Ensuite, il a fait ce contrôle, on aurait dit qu’il avait des gants. Et puis il a de la structure. Un joueur extraordinaire. »





Un adjectif pour décrire Cissé ?

« Vétéran. Il rend tout facile. Du talent et en même temps une très grande personnalité. On dirait qu’il a souffert du fait de jouer au Milan ? Non, moi j’ai l’impression qu’il joue exactement comme il jouait à Catanzaro. »

Quelle satisfaction y a-t-il à voir des talents comme Cissé, Liberali et Fasavuli être dans de grands clubs ?

« Tous les trois sont une source de fierté. Les joueurs, je vais les chercher et je les chouchoute, mais ils ont été une immense satisfaction. On n’aurait jamais pu penser qu’en 7-8 mois, ils joueraient dans de grands clubs italiens. C’est aussi une très bonne chose pour l’Italie, parce que ce sont de jeunes Italiens et que, s’ils jouent, ils montrent ensuite leur talent. »

Chapitre Liberali : a-t-il bien fait d’aller à Côme ?

« Si c’est juste ou non, je ne sais pas. Le Milan a tout fait pour le reprendre. Selon moi, cela a davantage été une question de la façon dont il avait été traité auparavant, une question de principes. C’est vrai que c’est moi qui leur ai dit qu’à Côme il y a Fabregas, tout ça, mais au Milan ils ont montré qu’ils le voulaient à tout prix. Donc aujourd’hui, au Milan, lui et Cissé auraient été titulaires, mais c’est un choix qu’ils ont fait eux-mêmes et le temps dira s’il est juste ou non. »