À Catanzaro, ils ont trouvé l’environnement idéal pour prendre leur envol. Mattia Liberali et Alphadio Cisse se sont croisés dans leur parcours, et le directeur sportif de Catanzaro, Ciro Polito en parle ainsi à Milannews.it : « Cisse est un garçon taciturne mais en même temps sympathique, éveillé. Il est apprécié dans le groupe, c’est un garçon sérieux. »
Vous attendiez-vous à un tel impact de Cisse avec la Serie A mais surtout avec Milan
« C’est normal qu’il ait eu une grosse blessure. Avec cette blessure, la première pensée a tout de suite été qu’il avait raté le train pour saisir cette opportunité. Mais il a trouvé un grand entraîneur qui n’a pas regardé le fait que c’est un garçon qui avait été blessé lors des 5 derniers mois à Catanzaro. Il l’a observé, il l’a apprécié et il l’a lancé. Si j’avais pensé à un tel impact ? Pour moi, il est trop fort, après dans la vie il faut aussi un peu de chance. Mais quand je l’ai pris, nous étions nombreux, j’ai dû attendre un petit mois que certaines choses se règlent, je l’ai toujours attendu. Et des joueurs, nous en avions. Pourtant, j’ai quand même voulu le prendre (à Catanzaro, ndlr) parce que je savais que c’était un joueur fort. Même moi, je ne pensais pas qu’il pourrait avoir cet impact chez nous, lors des 5 premiers mois il a joué seul. Il a des gestes, du talent, quand il frappe au but, il a tout. Il faut donner des opportunités aux jeunes, parce que si on ne les voit pas, on ne saura jamais ce qu’ils peuvent faire. »