AFP
Traduit par
Le directeur sportif d’Arsenal, Andrea Berta, a assisté à la victoire de Galatasaray sur Fenerbahçe dans le derby pour superviser Victor Osimhen et deux autres joueurs
Le directeur sportif des Gunners est en mission de recrutement à Istanbul.
La stratégie de recrutement d’Arsenal passe à la vitesse supérieure. Le directeur sportif des Gunners, Berta, a été aperçu ce week-end au stade Ali Sami Yen Rams Park. L’ancien dirigeant de l’Atlético de Madrid, désormais à la tête du département technique du club londonien, s’est rendu à Istanbul pour assister au derby très disputé entre Galatasaray et Fenerbahçe, remporté sans difficulté par les locaux sur le score de 3-0.
Selon AS, sa présence visait principalement à scruter Osimhen, auteur du premier but de la rencontre. Malgré l’arrivée récente de Viktor Gyokeres en provenance du Sporting CP pour 75 millions d’euros, l’idée d’offrir davantage de puissance de feu à Mikel Arteta gagne du terrain. Berta a déjà entamé des discussions informelles avec la direction de Galatasaray pour connaître les conditions d’un éventuel transfert du Nigérian vers la Premier League cet été.
- AFP
Arsenal envisage Osimhen pour renforcer son attaque
Véritable révélation en Turquie depuis son arrivée en provenance de Naples en 2024, Osimhen attire l’attention d’Arsenal, désireux d’offrir à Mikel Arteta une variété de profils offensifs pour la saison prochaine. Les Gunners ne sont toutefois pas seuls sur le coup : le Bayern Munich envisage également de recruter l’international nigérian pour lui faire hériter à terme du poste de Harry Kane.
Sous contrat avec les champions de Turquie jusqu’en 2029, l’international nigérian pourrait toutefois être séduit par un projet londonien. Cet intérêt s’inscrit dans un plan plus large : selon plusieurs sources, Arsenal surveille aussi la situation d’Endrick au Real Madrid.
Les talents turcs à suivre de près
La mission de Berta à Istanbul ne se limitait pas à Osimhen, puisqu’il a également suivi de près Baris Alper Yilmaz. L’ailier de Galatasaray, âgé de 25 ans, s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs de la Super Lig, principalement grâce à son incroyable polyvalence sur le terrain. Polyvalent, il peut animer les deux ailes ou jouer en pointe, et ses qualités défensives, déjà exhibées comme arrière droit la saison passée, ont retenu l’attention des meilleurs recruteurs du Vieux Continent.
L’international turc est aujourd’hui un maillon essentiel du dispositif d’Okan Buruk. Alors qu’Arsenal cherche à redéfinir ses options sur les ailes tout en poursuivant sa quête d’un avant-centre, la polyvalence de Yilmaz en fait un profil parfaitement adapté au système d’Arteta. Berta aurait déjà entamé des discussions préliminaires avec les dirigeants de Galatasaray pour s’informer de la situation contractuelle des meilleurs éléments du club.
- AFP
Le club étudie actuellement la possibilité de renforcer son effectif avec un ou plusieurs gardiens de but supplémentaires.
Le troisième nom sur la short-list de Berta est celui du gardien Ugurcan Çakir, recruté par Galatasaray à son rival Trabzonspor pour 30,5 millions d’euros l’été dernier. Ses performances, notamment ses arrêts décisifs en Ligue des champions, ont justifié l’investissement.
Ses exploits n’ont pas échappé aux grands clubs européens : le Bayern Munich le verrait comme un successeur à long terme du légendaire Manuel Neuer, tandis que la Juventus et l’Inter surveillent aussi de près l’international turc. Arsenal, déterminé à disposer d’un effectif de classe mondiale à chaque poste, aurait donc déjà coché le nom de Cakir pour un éventuel transfert estival.