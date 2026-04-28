Le directeur sportif d’Arsenal, Andrea Berta, a assisté à la victoire de Galatasaray sur Fenerbahçe dans le derby pour superviser Victor Osimhen et deux autres joueurs

La stratégie de recrutement d’Arsenal passe à la vitesse supérieure. Le directeur sportif des Gunners, Berta, a été aperçu ce week-end au stade Ali Sami Yen Rams Park. L’ancien dirigeant de l’Atlético de Madrid, désormais à la tête du département technique du club londonien, s’est rendu à Istanbul pour assister au derby très disputé entre Galatasaray et Fenerbahçe, remporté sans difficulté par les locaux sur le score de 3-0.

Selon AS, sa présence visait principalement à scruter Osimhen, auteur du premier but de la rencontre. Malgré l’arrivée récente de Viktor Gyokeres en provenance du Sporting CP pour 75 millions d’euros, l’idée d’offrir davantage de puissance de feu à Mikel Arteta gagne du terrain. Berta a déjà entamé des discussions informelles avec la direction de Galatasaray pour connaître les conditions d’un éventuel transfert du Nigérian vers la Premier League cet été.