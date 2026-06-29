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Le directeur général du RB Leipzig dément la rumeur envoyant Yan Diomande au PSG, malgré les informations suggérant que le transfert serait imminent cet été
Leipzig reste ferme sur l'avenir de Diomande
Le RB Leipzig ne cédera pas son jeune espoir Diomande lors du mercato estival, malgré l'intérêt manifeste du Paris Saint-Germain. Le club de Ligue 1 est souvent cité comme prétendant sérieux pour recruter le joueur de 19 ans, mais le directeur sportif de Leipzig, Marcel Schafer, a tranché.
Dans une interview accordée à Bild, Schafer s’est montré catégorique au sujet du jeune talent ivoirien : « Yan Diomande jouera pour le RB Leipzig la saison prochaine, et nous ne changerons pas d’avis. »
S’il admet que le jeune joueur rejoindra un jour un club plus prestigieux, il précise que le moment n’est pas encore venu : « Le moment viendra où nous laisserons Diomande franchir une nouvelle étape. Mais pas cette année. »
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Aucun prix n’a encore été fixé pour la pépite ivoirienne.
La valeur de ce jeune joueur a flambé depuis son arrivée en provenance du Leganés, club de deuxième division espagnole, pour 20 millions d’euros il y a tout juste un an. Ses performances ont été si impressionnantes que Leipzig aurait refusé une offre colossale de 100 millions d’euros de la part de Liverpool en début de mercato. Selon Schafer, le club n’aurait même pas de « seuil de tolérance financière » pour ce joueur à ce stade.
Plutôt que de chercher une issue à son départ, Leipzig s'efforcerait de s'assurer l'engagement à long terme du joueur. Le club allemand prévoit de réviser le contrat actuel de Diomande, qui court jusqu'en 2030, afin de lui proposer des conditions nettement plus avantageuses. Cette initiative vise à refléter son statut de jeune espoir parmi les plus convoités d'Europe et à dissuader d'autres clubs étrangers de manifester leur intérêt.
Accord avec le PSG et modèles de prêt envisageables
Le RB Leipzig maintient une position de fermeté, alors que Footmercato assure que Diomande aurait déjà trouvé un accord personnel avec le PSG. Des discussions auraient bien eu lieu entre les champions de France et le club allemand, mais la direction du RB Leipzig reste impassible sous la pression. Le président du conseil de surveillance, Oliver Mintzlaff, avait d’ailleurs affiché son sang-froid dès avril.
À l’époque, Mintzlaff avait déclaré : « Si j’étais directeur sportif, je ne vendrais pas ce jeune joueur, qui n’a même pas passé une saison complète avec nous, quel que soit le prix proposé. » Un transfert n’est toutefois pas totalement exclu si un modèle de transaction innovant est trouvé. L’une des pistes évoquées serait un achat immédiat par le PSG, suivi d’un prêt d’une saison à Leipzig – une formule déjà employée par le club allemand lors du transfert de Naby Keïta à Liverpool en 2017.
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Une ascension fulgurante depuis la deuxième division espagnole
Arrivé en provenance de Leganés alors qu’il était encore peu connu, il s’est rapidement imposé comme l’une des stars de la Bundesliga. Son adaptation éclair a même suscité des rumeurs persistantes l’envisageant déjà partir après une seule saison.
Ses statistiques en Bundesliga attestent d’une adaptation express au football professionnel : 12 buts et 8 passes décisives, soit le deuxième meilleur total du club derrière Christoph Baumgartner, ce qui fait de lui le moteur de l’attaque de Leipzig. Sa capacité à remporter 55 % de ses duels atteste par ailleurs d’un bagage physique à la hauteur de son talent technique.
Interrogé il y a un mois sur sa présence à Leipzig la saison prochaine, le jeune homme de 19 ans a répondu au magazine Kicker : « Oui », avant d’ajouter : « Je n’y pense pas pour l’instant. Je suis sous contrat à Leipzig et j’aime jouer ici. Mais personne ne sait ce qui se passera après. Tout le monde a des ambitions, moi y compris. Mon rêve est de jouer au plus haut niveau possible. »