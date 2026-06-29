Le directeur général du RB Leipzig dément la rumeur envoyant Yan Diomande au PSG, malgré les informations suggérant que le transfert serait imminent cet été

Le RB Leipzig ne cédera pas son jeune espoir Diomande lors du mercato estival, malgré l'intérêt manifeste du Paris Saint-Germain. Le club de Ligue 1 est souvent cité comme prétendant sérieux pour recruter le joueur de 19 ans, mais le directeur sportif de Leipzig, Marcel Schafer, a tranché.

Dans une interview accordée à Bild, Schafer s’est montré catégorique au sujet du jeune talent ivoirien : « Yan Diomande jouera pour le RB Leipzig la saison prochaine, et nous ne changerons pas d’avis. »

S’il admet que le jeune joueur rejoindra un jour un club plus prestigieux, il précise que le moment n’est pas encore venu : « Le moment viendra où nous laisserons Diomande franchir une nouvelle étape. Mais pas cette année. »



