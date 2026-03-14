Le directeur général du Borussia Dortmund confirme que les négociations concernant le contrat de Nico Schlotterbeck se poursuivent, alors que le Real Madrid et Liverpool s'intéressent au joueur

Dans une interview accordée au Ruhr Nachrichten, Ricken a souligné que la relation entre le club et le joueur restait solide, malgré l’absence de signature immédiate. « Avec Nico, nous entretenons toujours un dialogue constructif et de confiance. Cela témoigne d’une estime mutuelle, car nous sommes tout à fait clairs sur ce point. Nous partageons également les mêmes attentes et agissons en conséquence », a expliqué le dirigeant de 49 ans.

Si le ton des discussions est positif, le club est conscient qu’il ne peut pas laisser la situation traîner indéfiniment. Le contrat actuel de Schlotterbeck expire à l’été 2027, mais les dirigeants du BVB souhaitent qu’une décision soit prise le plus tôt possible afin de pouvoir planifier l’effectif. Ils espèrent éviter d’entrer dans la dernière année de son contrat, ce qui affaiblirait considérablement leur position de négociation si un grand club européen venait à officialiser son intérêt lors du prochain mercato.