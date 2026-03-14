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Le directeur général du Borussia Dortmund confirme que les négociations concernant le contrat de Nico Schlotterbeck se poursuivent, alors que le Real Madrid et Liverpool s'intéressent au joueur
Ricken reste serein face aux négociations
Dans une interview accordée au Ruhr Nachrichten, Ricken a souligné que la relation entre le club et le joueur restait solide, malgré l’absence de signature immédiate. « Avec Nico, nous entretenons toujours un dialogue constructif et de confiance. Cela témoigne d’une estime mutuelle, car nous sommes tout à fait clairs sur ce point. Nous partageons également les mêmes attentes et agissons en conséquence », a expliqué le dirigeant de 49 ans.
Si le ton des discussions est positif, le club est conscient qu’il ne peut pas laisser la situation traîner indéfiniment. Le contrat actuel de Schlotterbeck expire à l’été 2027, mais les dirigeants du BVB souhaitent qu’une décision soit prise le plus tôt possible afin de pouvoir planifier l’effectif. Ils espèrent éviter d’entrer dans la dernière année de son contrat, ce qui affaiblirait considérablement leur position de négociation si un grand club européen venait à officialiser son intérêt lors du prochain mercato.
- AFP
Le point de vue de Niko Kovac
Le staff technique attend également avec impatience une issue à cette situation, le manager Niko Kovac soulignant l’importance du défenseur dans son dispositif tactique. Cependant, le coach a pris soin de ne pas outrepasser ses fonctions au cours des négociations. « L’entraîneur n’a rien à voir là-dedans ; c’est au final une affaire qui concerne le club, et le club passe avant tout », a déclaré Kovac lors d’une récente conférence de presse.
Kovac a admis qu'une conclusion rapide serait bénéfique pour toutes les parties concernées, même s'il reste patient quant au calendrier. Il a noté que, bien qu'il reste encore du temps, il aimerait idéalement voir cette affaire réglée avant la réouverture du mercato. L'entraîneur reste concentré sur le terrain, où Schlotterbeck continue de mener une défense qui a permis à Dortmund de rester dans la course au titre de Bundesliga cette saison.
Le facteur Felix Nmecha
Dortmund a déjà pris des mesures pour s'assurer les services d'autres éléments clés de son noyau dur, en confirmant récemment la prolongation du contrat à long terme du milieu de terrain allemand Felix Nmecha jusqu'en 2030. Le club espère que l'engagement de Nmecha envers le projet servira d'argument de recrutement, montrant à Schlotterbeck et à d'autres cibles potentielles que le Westfalenstadion est un lieu où les meilleurs joueurs peuvent réaliser leurs ambitions. Ricken et le conseil d'administration utilisent ces prolongations pour signaler leur intention de rivaliser au plus haut niveau.
Malgré ces signaux positifs, le point d'achoppement pour Schlotterbeck reste la quête de titres. L'ancien joueur de Fribourg serait désireux de s'assurer qu'il évolue dans un club capable de remporter régulièrement des trophées majeurs. Dortmund, actuellement deuxième au classement, doit le convaincre que l'écart avec le sommet peut être comblé. Le départ d'autres figures de proue comme Niklas Süle n'a fait qu'accroître l'urgence pour le club de conserver ses joueurs les plus fiables.
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Tenir tête aux géants européens
L'intérêt manifesté depuis l'étranger est impossible à ignorer, leReal Madrid étant régulièrement pressenti pour recruter ce défenseur gaucher. Madrid scrute depuis longtemps le marché allemand à la recherche de renforts défensifs, et Schlotterbeck correspond au profil d'un défenseur central moderne, habile balle au pied, capable de diriger le jeu depuis l'arrière. Liverpool serait également en train de suivre la situation de près, cherchant à renouveler ses options défensives sous la houlette de son nouveau staff technique.
Dortmund se retrouve dans une situation familière, devant trouver un équilibre entre son désir de conserver ses meilleurs talents et la réalité du marché des transferts. Si aucun accord n'est trouvé rapidement, le club pourrait être contraint d'étudier des offres cet été afin de s'assurer de recevoir une somme adéquate.
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