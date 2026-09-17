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Le directeur général de Monaco, Thiago Scuro, confirme que la star de l'USMNT Folarin Balogun est sur le point de partir en janvier après son transfert estival
La pression financière et le mandat de la DNCG
La décision de mettre Balogun sur le marché n’est pas seulement d’ordre tactique, mais relève aussi d’une nécessité financière pour le club de la Principauté. Monaco avait pris des engagements financiers précis auprès de la DNCG, le gendarme financier du football français, concernant des ventes de joueurs afin d’équilibrer ses comptes. L’échec du départ de l’attaquant américain de 25 ans durant l’été a laissé le club dans une position précaire, le contraignant à agir avant le mercato hivernal.
S’exprimant dans RMC Sport dans l’émission populaire Rothen s’enflamme, Scuro a exposé avec une franchise rafraîchissante la stratégie du club pour le mercato de mi-saison. « Le plan initial est de trouver une solution pour Balogun. Si nous y parvenons, cela donnera à Monaco l’opportunité de conserver Lamine [Camara] et [Aleksandr] Golovin jusqu’à la fin de la saison. C’est le plan idéal, mais nous ne pouvons pas contrôler les décisions ni ce qui se passera en hiver », a-t-il expliqué.
- AFP
Le feuilleton avorté d’Everton lors du dernier jour du mercato
La situation actuelle de Balogun est le résultat direct d’une journée de clôture du mercato dramatique et finalement infructueuse en août. L’attaquant a été remarquablement proche d’un retour en Angleterre, après avoir voyagé à Liverpool pour passer sa visite médicale avec Everton. Cependant, l’opération a capoté durant les dernières heures du mercato, créant un effet domino qui a perturbé toute la stratégie de transfert de Monaco. Selon Scuro, l’international des États-Unis s’est senti « inconfortable » à l’idée de poursuivre le transfert après que le staff médical d’Everton a fait part de ses inquiétudes concernant son niveau de forme.
« Nous avions un accord avec Balogun. Ce qui s’est passé avec lui modifie un peu nos plans pour cet hiver. Mais c’était le plan initial : trouver une solution pour Balogun. Après cela, nous n’avons pas le contrôle sur toutes les décisions (à venir) cet hiver », a révélé Scuro.
Déséquilibre de l’effectif et échecs du recrutement
Au-delà des implications financières, la présence de Balogun a créé un véritable casse-tête sportif pour le staff technique. L’incapacité du club à vendre l’attaquant l’a empêché de réinvestir dans d’autres secteurs du terrain, ce qui a conduit à ce que Filipe Luís a décrit comme un déficit tactique évident. L’entraîneur a pointé un déséquilibre dans l’effectif, notant que l’équipe est surchargée en avant-centres tout en manquant de joueurs de couloir naturels.
Scuro n’a pas caché sa déception quant à la manière dont le mercato estival a été géré, admettant que le club n’a pas pu mettre en œuvre sa vision. « Je ne suis pas satisfait de tout ce que nous avons fait durant l’été et il n’a pas été possible d’exécuter notre plan à 100 %. Pour être honnête, non, je ne suis pas satisfait de notre mercato estival. Si nous avions eu un calendrier différent pour nous séparer de certains joueurs, peut-être que nous aurions eu un peu plus de temps pour en recruter d’autres », a admis le CEO.
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Corrections de janvier et perspectives d’avenir
À l’approche rapide du mercato de janvier, Monaco se concentre désormais sur les « corrections » évoquées par Scuro pour réparer les erreurs de l’été. La priorité reste de trouver un point de chute définitif à Balogun, qui peine à retrouver la forme prolifique qu’il avait affichée lors de son prêt à Reims depuis son arrivée à Monaco en provenance d’Arsenal. Un départ cet hiver représenterait un nouveau départ pour le joueur, qui a besoin de temps de jeu régulier pour conserver sa place dans la hiérarchie de la sélection américaine, et permettrait à Monaco de se lancer enfin à la recherche de l’ailier droit et du milieu défensif qui lui manquent si clairement.
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