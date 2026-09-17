La décision de mettre Balogun sur le marché n’est pas seulement d’ordre tactique, mais relève aussi d’une nécessité financière pour le club de la Principauté. Monaco avait pris des engagements financiers précis auprès de la DNCG, le gendarme financier du football français, concernant des ventes de joueurs afin d’équilibrer ses comptes. L’échec du départ de l’attaquant américain de 25 ans durant l’été a laissé le club dans une position précaire, le contraignant à agir avant le mercato hivernal.

S’exprimant dans RMC Sport dans l’émission populaire Rothen s’enflamme, Scuro a exposé avec une franchise rafraîchissante la stratégie du club pour le mercato de mi-saison. « Le plan initial est de trouver une solution pour Balogun. Si nous y parvenons, cela donnera à Monaco l’opportunité de conserver Lamine [Camara] et [Aleksandr] Golovin jusqu’à la fin de la saison. C’est le plan idéal, mais nous ne pouvons pas contrôler les décisions ni ce qui se passera en hiver », a-t-il expliqué.