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Le directeur général de Brighton, Paul Barber, insiste sur le fait que le club « ne craint pas » de perdre Fabian Hurzeler ou ses joueurs vedettes grâce à une solide planification de la succession
Brighton reste calme malgré l’intérêt croissant
La direction de l'Amex Stadium est pleinement prête à résister à l'intérêt sur le marché des transferts de clubs bien établis, après l'ascension de l'équipe à la troisième place du classement. Évoquant le possible départ de membres clés du club à l'avenir, Barber a souligné qu'une planification interne structurée restait la pierre angulaire de leur projet sportif. Cette conviction sereine sous-tend une série de résultats explosive, qui a vu Brighton balayer le champion en titre Arsenal 3-0 et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue en éliminant Manchester United.
Un modèle bâti sur le scouting et la résilience
Le club de la côte sud reconnaît que le succès sur le terrain place inévitablement son effectif et son staff dans le viseur de l'élite européenne. Évoquant cette réalité, Barber a expliqué à Sky Sports News : « Si nous réussissons, c'est parce que nos joueurs et nos entraîneurs réussissent. Et si cela arrive, ils vont attirer l'attention de quelqu'un d'autre. Nous avons déjà traversé ce cycle à de nombreuses reprises, mais c'est notre modèle. Cela ne nous fait pas peur, nous avons des plans de succession en place sur le terrain comme en dehors. »
Les ambitions européennes et la domination anglaise
Parallèlement à leur parcours sur la scène nationale, Brighton vise clairement un titre continental en Ligue Conférence, avec l’ambition d’imiter les sacres consécutifs de leurs homologues anglais, Chelsea en 2025 puis Crystal Palace en 2026.
Évaluant ces ambitions, Barber a ajouté : « Notre club et notre staff ont traversé beaucoup d’épreuves. Nous n’avons aucun droit divin de gagner quelque chose cette année, mais tout le monde travaille très dur pour y parvenir. Je ne voudrais pas nous mettre cette pression, mais nous sommes conscients de la réussite des équipes anglaises, non seulement dans cette compétition mais aussi en Ligue Europa et en Ligue des champions.
« Il y a une attente liée au fait d’être un club de Premier League. Vous pouvez avoir de meilleures ressources et sans doute de meilleurs joueurs, mais cela ne garantit aucun résultat. Il faut aller le chercher. »
- Getty Images Sport
En quête de trophées lors du cycle 2026-2027
La priorité immédiate de Brighton est de maintenir sa forme prolifique, qui lui a permis d’inscrire 16 buts, le total le plus élevé de la division, une fois le football national relancé après la trêve internationale. La régularité des joueurs les plus en vue, Maxim De Cuyper, Charalampos Kostoulas, Malick Yalcouye et Pascal Gross, joueur du mois de septembre, sera déterminante.
La solidité de la structure du club sera mise à rude épreuve à mesure que le mercato de janvier approchera, dans un calendrier chargé entre coupes nationales et déplacements européens.
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