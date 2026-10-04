Parallèlement à leur parcours sur la scène nationale, Brighton vise clairement un titre continental en Ligue Conférence, avec l’ambition d’imiter les sacres consécutifs de leurs homologues anglais, Chelsea en 2025 puis Crystal Palace en 2026.

Évaluant ces ambitions, Barber a ajouté : « Notre club et notre staff ont traversé beaucoup d’épreuves. Nous n’avons aucun droit divin de gagner quelque chose cette année, mais tout le monde travaille très dur pour y parvenir. Je ne voudrais pas nous mettre cette pression, mais nous sommes conscients de la réussite des équipes anglaises, non seulement dans cette compétition mais aussi en Ligue Europa et en Ligue des champions.

« Il y a une attente liée au fait d’être un club de Premier League. Vous pouvez avoir de meilleures ressources et sans doute de meilleurs joueurs, mais cela ne garantit aucun résultat. Il faut aller le chercher. »