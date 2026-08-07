Barber a également balayé les critiques concernant la décision de laisser partir l'ancien international anglais après une campagne remarquable, lors de laquelle ses 14 contributions décisives la saison dernière avaient brièvement relancé les discussions autour d'un rappel en sélection avant la Coupe du monde.

Le dirigeant de Brighton a soutenu que le fait de s'appuyer sur un attaquant vétéran présentait des risques importants de blessure pour la mise en place tactique à long terme de l'entraîneur Fabian Hurzeler. Barber a ajouté : « Si nous avions titularisé Danny lors des quatre ou cinq premiers matches, et qu'il s'était blessé, certaines personnes diraient : “Pourquoi vous appuyez-vous sur un joueur de 36 ans ?” ou “C'est ridicule, vous auriez dû y penser !”

« Nous réfléchissons à ces choses, nous y réfléchissons évidemment très attentivement, et nous sommes arrivés à la décision que nous avons prise, et Danny est arrivé à la décision qu'il a prise. Nous pensons que c'est la bonne décision pour les deux parties », a affirmé Barber.