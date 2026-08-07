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Le directeur général de Brighton, Paul Barber, explique la décision d’avoir autorisé le « fantastique » Danny Welbeck à rejoindre Chelsea
Barber défend le départ de Welbeck
Welbeck a officiellement bouclé son transfert à Chelsea avec un contrat de deux ans, mettant fin à un passage de six saisons très réussi à Brighton. L’attaquant de 35 ans s’en va en tant que meilleur buteur de l’histoire du club en Premier League avec 46 buts, pour 51 réalisations en 201 apparitions toutes compétitions confondues. Il a conclu la saison dernière avec une campagne impressionnante, lors de laquelle ses 13 buts dans l’élite ont égalé le record du club du plus grand nombre de buts inscrits par un joueur de Brighton lors d’une seule saison de Premier League.
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Brighton refuse un contrat plus long
S'exprimant jeudi lors du forum des supporters d'avant-saison du club, le directeur général de Brighton, Barber, a souligné que la direction ne pouvait pas et ne voulait pas s'aligner sur le contrat de deux ans proposé par Chelsea.
Barber a expliqué : « Nous comprenons l'émotion qui entoure cette situation, nous sommes tous touchés par cela parce que Danny est fantastique et l'a été pendant six ans. Nous devons aussi regarder cela de manière pragmatique, avec un regard d'entreprise, et aussi penser aux opportunités dans l'effectif de Fabian pour la saison à venir », a-t-il poursuivi.
« C’est la bonne décision pour les deux parties »
Barber a également balayé les critiques concernant la décision de laisser partir l'ancien international anglais après une campagne remarquable, lors de laquelle ses 14 contributions décisives la saison dernière avaient brièvement relancé les discussions autour d'un rappel en sélection avant la Coupe du monde.
Le dirigeant de Brighton a soutenu que le fait de s'appuyer sur un attaquant vétéran présentait des risques importants de blessure pour la mise en place tactique à long terme de l'entraîneur Fabian Hurzeler. Barber a ajouté : « Si nous avions titularisé Danny lors des quatre ou cinq premiers matches, et qu'il s'était blessé, certaines personnes diraient : “Pourquoi vous appuyez-vous sur un joueur de 36 ans ?” ou “C'est ridicule, vous auriez dû y penser !”
« Nous réfléchissons à ces choses, nous y réfléchissons évidemment très attentivement, et nous sommes arrivés à la décision que nous avons prise, et Danny est arrivé à la décision qu'il a prise. Nous pensons que c'est la bonne décision pour les deux parties », a affirmé Barber.
- AFP
Brighton se reconstruit avant le match d'ouverture
Brighton se concentre désormais sur l’intégration de ses nouvelles recrues comme Costinha, Pascal Struijk et Luka Vuskovic, alors que le club cherche à se reconstruire après les départs de Welbeck et de Jan Paul van Hecke. Avec une campagne nationale et européenne exigeante à venir, Brighton fait face à un test immédiat de sa valeur. Le premier grand examen sans son attaquant talismanique arrivera lors de la première journée de Premier League, contre Aston Villa le 23 août.
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