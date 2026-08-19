Kinnear a relancé les spéculations autour d’un possible retour de Grealish, en admettant qu’Everton a maintenu sa relation avec le joueur de 30 ans. Grealish a passé la saison 2025-2026 en prêt à Goodison Park, où il semblait avoir retrouvé sa forme avant qu’une blessure importante ne stoppe sa progression. Malgré son retour à City pour la nouvelle saison, le lien entre le joueur et le club de la Mersey reste particulièrement fort après sa décision d’effectuer son programme de récupération dans les installations d’Everton plutôt que de retourner immédiatement à Eastlands.

« Jack est un joueur avec qui nous sommes restés en contact », a déclaré Kinnear à BBC Radio Merseyside. « Ce n’était un secret pour personne qu’il a décidé d’effectuer sa rééducation ici jusqu’à la fin de la saison dernière, alors qu’il n’était pas obligé de le faire. C’est un joueur qui est tombé amoureux du bon ton de bleu, mais à l’heure actuelle, c’est un joueur de Manchester City et nous devons respecter cela. Le plus important, c’est qu’il soit de retour. Il a subi une très grave blessure, il a travaillé très dur pour revenir de cela. »