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Le directeur général d'Everton confirme des contacts avec Jack Grealish alors que son avenir à Manchester City reste incertain
Kinnear confirme que les discussions autour de Grealish se poursuivent
Kinnear a relancé les spéculations autour d’un possible retour de Grealish, en admettant qu’Everton a maintenu sa relation avec le joueur de 30 ans. Grealish a passé la saison 2025-2026 en prêt à Goodison Park, où il semblait avoir retrouvé sa forme avant qu’une blessure importante ne stoppe sa progression. Malgré son retour à City pour la nouvelle saison, le lien entre le joueur et le club de la Mersey reste particulièrement fort après sa décision d’effectuer son programme de récupération dans les installations d’Everton plutôt que de retourner immédiatement à Eastlands.
« Jack est un joueur avec qui nous sommes restés en contact », a déclaré Kinnear à BBC Radio Merseyside. « Ce n’était un secret pour personne qu’il a décidé d’effectuer sa rééducation ici jusqu’à la fin de la saison dernière, alors qu’il n’était pas obligé de le faire. C’est un joueur qui est tombé amoureux du bon ton de bleu, mais à l’heure actuelle, c’est un joueur de Manchester City et nous devons respecter cela. Le plus important, c’est qu’il soit de retour. Il a subi une très grave blessure, il a travaillé très dur pour revenir de cela. »
- AFP
Maresca laisse la porte ouverte à des départs de Manchester City
L’arrivée de Maresca a introduit une nouvelle dynamique dans la carrière de Grealish à l’Etihad Stadium. Grealish a été utilisé comme remplaçant en seconde période lors de la récente défaite de City face à Arsenal dans le Community Shield, ce qui indique qu’il fait toujours partie des plans de l’équipe première. Pourtant, Maresca a été clair : les places dans l’effectif doivent se gagner par l’investissement quotidien. Alors que le mercato est toujours ouvert, l’entraîneur italien a refusé d’exclure d’autres départs de l’effectif alors qu’il façonne l’équipe pour sa première saison à Manchester.
Interrogé sur la performance de l’ailier et sur ses perspectives à long terme au club, Maresca a livré une évaluation honnête de la situation actuelle. « Jack était à l’intérieur quand nous étions menés 2-0, donc le match était déjà devenu compliqué après ça, mais dans l’ensemble je pense que Jack a été bon. Ceux qui sont encore ici et qui veulent travailler tous les jours, s’ils le méritent, vont avoir du temps de jeu. Pour le moment, le mercato est ouvert et nous verrons ce qui se passe. »
Retour sur l’impact de Grealish sur le Merseyside
Avant que sa saison ne soit perturbée par une blessure au pied en janvier, Grealish était devenu une pièce centrale du dispositif offensif de Sean Dyche. L’ancien joueur d’Aston Villa a inscrit deux buts et délivré six passes décisives en 22 apparitions, apportant l’étincelle créative qui avait souvent manqué à Everton lors des saisons précédentes. Sa qualité technique et son expérience étaient considérées comme des éléments essentiels de l’évolution tactique du club.
La carrière de Grealish à Man City a été marquée par des succès très médiatisés, suivis de périodes de frustration. Depuis son transfert record de 100 millions de livres sterling en provenance de Villa Park en 2021, il a disputé 158 matches et inscrit 17 buts, aidant le club à remporter trois titres de Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions. Cependant, enchaîner les titularisations sous le précédent régime, puis désormais sous Maresca, s’est révélé difficile.
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La recherche d’un arrière droit se poursuit à Everton
Au-delà des spéculations autour de Grealish, Kinnear a également évoqué le besoin pressant du club de se renforcer en défense. Everton est actuellement sans véritable spécialiste du poste d’arrière droit après le départ de la légende du club Seamus Coleman. Malgré des liens avec Timothy Castagne, de Fulham, et Daniel Munoz, de Crystal Palace, Everton n’a pas encore bouclé de nouvelle signature. Cela place David Moyes dans une position délicate alors qu’il prépare le match d’ouverture de la saison contre Palace samedi, Nathan Patterson étant actuellement en disgrâce et des milieux de terrain comblant souvent ce vide.
« Nous n’aurons pas d’arrière droit pour Palace, mais il est important que nous ayons le numéro un au poste d’arrière droit que nous voulions à la fermeture du mercato », a déclaré Kinnear.
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