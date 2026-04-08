Souvent perçu comme un club adepte de la politique « vendre pour acheter », le Borussia Dortmund sait, à l’occasion, faire preuve de flexibilité stratégique. Interrogé par le quotidien Bild, le directeur général Hans-Joachim Watzke a pris l’exemple du jeune Jude Bellingham pour illustrer cette approche ciblée. « Au cours des deux dernières années, nous avons dépensé beaucoup d’argent pour recruter des joueurs. Si l’on raisonne ainsi, une vente est nécessaire », a déclaré Ricken auBild. « Je tiens à souligner une chose : si l’on trouve un joueur exceptionnel qui correspond parfaitement au profil recherché, un tel transfert a rarement été rejeté par la direction, même s’il dépassait légèrement le budget. »

Pour illustrer son propos, Ricken est revenu sur l’arrivée de la pépite anglaise à Signal Iduna Park en provenance de Birmingham City : « Nous en avons l’exemple nous-mêmes : Jude Bellingham. Le BVB l’a recruté à l’âge de 16 ans, en pleine pandémie de coronavirus. Il venait de deuxième division. Pour une somme non négligeable [30 millions d’euros]. Mais l’idée était là, les arguments étaient là, et la conviction aussi. C’est pourquoi le BVB l’a fait à l’époque. Et il en va de même aujourd’hui. Pour les meilleurs joueurs qui correspondent parfaitement à notre profil, nous trouverions certainement aussi des solutions créatives. » En filigrane, le message est clair : Dortmund peut, et veut, se montrer flexible quand le talent le justifie. La politique de « vente pour acheter » reste la norme, mais elle n’est pas une fin en soi. Elle peut être contournée pour un joueur capable d’élever immédiatement le niveau de l’équipe et de s’inscrire dans la durée. Ricken, dont l’expérience de joueur puis de dirigeant confère un poids certain à ses propos, fixe ainsi un cap réaliste et ambitieux. Les supporters, souvent habitués aux départs de leurs cadres vers les grands d’Europe, peuvent y lire un signe encourageant : le club entend conserver sa capacité de séduire et de retenir les futurs talents, quitte à repousser un peu plus loin les limites de son modèle économique.