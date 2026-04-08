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Le directeur du Borussia Dortmund cite régulièrement l’exemple de Jude Bellingham pour démontrer que le club allemand est prêt à investir massivement afin d’attirer une recrue « parfaite ». Ce rappel opportun souligne la politique sportive ambitieuse des Jaune et Noir, qui n’hésitent pas à débourser des sommes importantes pour des talents capables d’élever immédiatement le niveau de l’équipe. Dans un marché des transferts toujours plus concurrentiel, cette stratégie vise à garantir la compétitivité du BvB sur la scène nationale et européenne, tout en préservant l’identité offensive et spectaculaire qui fait la force du club depuis des années. En prenant appui sur des investissements ciblés et réfléchis, la direction affiche ainsi sa détermination à rester parmi les grands d’Europe, sans transiger sur les principes de solidité financière qui ont fait sa réputation
Le « Bellingham Blueprint » désigne la stratégie détaillée que le club de Bellingham a élaborée pour optimiser ses opérations de recrutement à moyen et long terme. Ce plan, présenté comme un document vivant et évolutif, fixe des principes clairs en matière d’identification, de formation et d’intégration des jeunes talents, tout en encadrant strictement les modalités des futures transactions. Il s’appuie sur une analyse fine des données sportives et économiques, ainsi que sur une vision partagée par l’ensemble des parties prenantes : dirigeants, entraîneurs, recruteurs et partenaires financiers. L’objectif affiché est double : garantir la pérennité financière du club et renforcer sa compétitivité sur le terrain, en alignant chaque transfert sur un projet sportif cohérent et durable. En somme, le « Bellingham Blueprint » se veut un modèle de gouvernance moderne, capable de concilier exigences sportives et contraintes budgétaires dans un contexte concurrentiel.
Souvent perçu comme un club adepte de la politique « vendre pour acheter », le Borussia Dortmund sait, à l’occasion, faire preuve de flexibilité stratégique. Interrogé par le quotidien Bild, le directeur général Hans-Joachim Watzke a pris l’exemple du jeune Jude Bellingham pour illustrer cette approche ciblée. « Au cours des deux dernières années, nous avons dépensé beaucoup d’argent pour recruter des joueurs. Si l’on raisonne ainsi, une vente est nécessaire », a déclaré Ricken auBild. « Je tiens à souligner une chose : si l’on trouve un joueur exceptionnel qui correspond parfaitement au profil recherché, un tel transfert a rarement été rejeté par la direction, même s’il dépassait légèrement le budget. »
Pour illustrer son propos, Ricken est revenu sur l’arrivée de la pépite anglaise à Signal Iduna Park en provenance de Birmingham City : « Nous en avons l’exemple nous-mêmes : Jude Bellingham. Le BVB l’a recruté à l’âge de 16 ans, en pleine pandémie de coronavirus. Il venait de deuxième division. Pour une somme non négligeable [30 millions d’euros]. Mais l’idée était là, les arguments étaient là, et la conviction aussi. C’est pourquoi le BVB l’a fait à l’époque. Et il en va de même aujourd’hui. Pour les meilleurs joueurs qui correspondent parfaitement à notre profil, nous trouverions certainement aussi des solutions créatives. » En filigrane, le message est clair : Dortmund peut, et veut, se montrer flexible quand le talent le justifie. La politique de « vente pour acheter » reste la norme, mais elle n’est pas une fin en soi. Elle peut être contournée pour un joueur capable d’élever immédiatement le niveau de l’équipe et de s’inscrire dans la durée. Ricken, dont l’expérience de joueur puis de dirigeant confère un poids certain à ses propos, fixe ainsi un cap réaliste et ambitieux. Les supporters, souvent habitués aux départs de leurs cadres vers les grands d’Europe, peuvent y lire un signe encourageant : le club entend conserver sa capacité de séduire et de retenir les futurs talents, quitte à repousser un peu plus loin les limites de son modèle économique.
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De Birmingham City au Borussia Dortmund, le parcours de ce joueur illustre la diversité des chemins qui mènent au sommet du football européen. Formé en Angleterre, il a d’abord porté les couleurs des Blues avant de s’envoler vers la Bundesliga et le Signal Iduna Park. Ce transfert, loin d’être anodin, souligne la capacité d’adaptation requise pour passer d’un championnat physique à une ligue où la rigueur tactique et la ferveur des supporters sont légendaires. En intégrant l’effectif du BVB, il rejoint une institution réputée pour sa philosophie offensive et sa politique de promotion des talents. Les observateurs attendent désormais de voir comment il s’insérera dans le système de jeu de Lucien Favre et contribuera aux ambitions du club jaune et noir.
En 2020, le Borussia Dortmund recrute le jeune joueur, alors âgé de 17 ans, en provenance de Birmingham City, pour un montant initial de 25 millions de livres sterling. Cette somme fait de lui le footballeur le plus cher de l’histoire du football à l’époque. Le géant de la Bundesliga n’a pas hésité à mettre le prix pour le recruter, bien que Bellingham n’ait disputé qu’une seule saison chez les seniors, avec 41 matchs de Championship à son actif sous les couleurs des Blues. La transition a été si marquante que Birmingham City a pris la décision controversée de retirer son maillot n°22, un geste qui s’est finalement avéré justifié puisque Bellingham s’est imposé comme un milieu de terrain de classe mondiale au cours de ses trois années en Allemagne, avant son transfert record au Real Madrid.
Le milieu de terrain et sa famille entretenaient des liens si forts avec Dortmund que son jeune frère, Jobe, a choisi de signer pour le club allemand l’été dernier, en provenance de Sunderland. Cependant, la première saison du joueur de 20 ans ne s’est pas déroulée sans heurts, puisqu’il n’a été titulaire que lors de 14 des 26 matchs de Bundesliga auxquels il a participé jusqu’à présent.
Une refonte de l’effectif s’impose, et la quête de créativité est plus que jamais au cœur des débats. Les observateurs s’accordent à dire que le groupe, après plusieurs saisons mitigées, nécessite un souffle nouveau. Cette remise à plat, loin d’être une simple opération de communication, vise à instaurer un jeu plus fluide, plus audacieux, capable de surprendre les adversaires. Pour y parvenir, le club mise sur un mélange de jeunes talents formés en interne et de profils expérimentés capables de les tirer vers le haut. La direction sportive, consciente des attentes des supporters, promet un recrutement ciblé et des choix tactiques innovants. Reste à savoir si cette double démarche, à la fois structurelle et artistique, portera ses fruits dès la prochaine campagne.
Avec le départ de Sebastian Kehl et l’arrivée d’Ole Book au poste de directeur sportif, le Borussia Dortmund cherche à changer de cap. Selon Ricken, le club souhaite désormais faire preuve de « rapidité, de courage et d’agressivité » sur le marché des transferts, alors que des éléments clés comme Julian Brandt et Niklas Süle ont déjà quitté le club cet été.
« Il faudra compenser la créativité et les qualités de buteur de Julian Brandt ; nous en étions conscients lorsque nous avons pris cette décision. Bien sûr, nous recherchons un attaquant de qualité, capable de nous aider immédiatement et dont le transfert ne coûtera pas une fortune. En défense, Niklas Süle nous quitte et Emre Can sera absent pour un certain temps. À cet égard, nous réfléchissons également à la situation. »
Ricken a par ailleurs réitéré son soutien indéfectible à l’entraîneur Niko Kovac, qu’il a confirmé à son poste pour la saison à venir. « Oui. Absolument. Sans lui, nous ne serions pas en deuxième position, car d’une part, il a stabilisé l’équipe et d’autre part, il nous a menés en Ligue des champions la saison dernière. Niko s’intègre à merveille dans notre club. Un groupe se construit autour de Niko, avec Ole, Carsten Cramer, Matthias Sammer, les recruteurs et le centre de formation ; une confiance mutuelle totale nous anime. On ressent une nouvelle énergie, un esprit d’optimisme et de confiance. »
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L’impasse autour du contrat de Nico Schlotterbeck se prolonge. Le défenseur central allemand, dont le bail avec son club actuel expire en 2025, n’a pas encore trouvé d’accord pour prolonger son aventure. Cette situation suscite l’inquiétude des dirigeants, qui redoutent de perdre un élément clé de leur arrière-garde. Formé au SC Freiburg, Schlotterbeck a rapidement imposé sa stature de stoppeur moderne, à la fois solide dans les duels et à l’aise avec le ballon. Ses performances lui ont valu d’être convoqué en équipe nationale et de susciter l’intérêt de plusieurs écuries européennes, ce qui complique davantage les discussions. Dans ce contexte, les négociations se poursuivent, mais les deux parties peinent à s’entendre sur les termes d’un nouveau bail. Le joueur réclame une revalorisation salariale à la hauteur de son niveau, tandis que le club cherche à préserver son équilibre financier. Si aucun accord n’est trouvé d’ici la fin de l’année, la direction pourrait être contrainte de le céder lors du mercato hivernal pour éviter de le voir partir gratuitement douze mois plus tard. Pour l’instant, le joueur se concentre sur ses performances sportives, mais l’incertitude plane sur son avenir. Les supporters, eux, espèrent un dénouement favorable qui permettrait à leur club de conserver l’un de ses meilleurs atouts défensifs.
Le mercato estival du Borussia Dortmund suscite déjà bien des interrogations. Si les arrivées de nouveaux joueurs occupent une place centrale dans les débats, la question du prolongement du contrat de Nico Schlotterbeck ajoute une dimension supplémentaire à l’équation. Le défenseur central, international allemand, n’a pas encore donné son accord pour un engagement à long terme avec le club de la Ruhr, et il a récemment démenti, sur les réseaux sociaux, les rumeurs faisant état d’un accord imminent. Cette situation alimente les spéculations sur un possible départ dès cet été.
« J’ai eu plusieurs conversations avec Nico. Je trouve tout à fait compréhensible qu’il ait besoin de temps pour réfléchir à certaines choses. Ce n’est pas inhabituel compte tenu de la situation contractuelle et du niveau d’un joueur de sa classe », a déclaré Ricken. Le dirigeant a par ailleurs écarté l’idée de fixer une date limite publique pour le défenseur, comme le suggéraient certains experts. Il a rappelé que le club restait serein et que toute décision serait prise en concertation avec le joueur. Pour Dortmund, la gestion de ce dossier est cruciale : perdre un élément aussi clé à quelques mois de l’Euro pourrait perturber l’équilibre défensif si durement construit. À l’inverse, un accord permettrait de stabiliser le groupe et d’envoyer un signal fort aux prétendants au titre. Dans l’immédiat, les discussions se poursuivent en coulisses, et la prudence reste de mise. Les supporters, eux, guettent le moindre indice, conscients que l’avenir de leur charnière centrale se joue maintenant.