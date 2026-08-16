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Le directeur du Bayern Munich, Max Eberl, ouvre la porte à un départ en prêt de Joao Palhinha au milieu de l’intérêt de Newcastle
Le Bayern ouvert à un prêt de Palhinha
Le Bayern a assoupli sa position concernant l’avenir de Palhinha, Eberl laissant entendre qu’un départ sous forme de prêt reste une possibilité bien réelle. Malgré la préférence initiale du club pour un transfert définitif afin de récupérer une partie de son investissement important, la hiérarchie bavaroise semble de plus en plus disposée à envisager des formules alternatives pour faciliter le départ du joueur de 31 ans. Eberl a abordé la situation directement, précisant que le club n’a écarté aucun type d’accord spécifique tant que les conditions financières conviennent à toutes les parties concernées.
« Je n’ai jamais dit cela [uniquement un transfert définitif]. Nous devons voir. Il existe aujourd’hui de nombreuses possibilités différentes. Il se peut que quelqu’un dise : nous sommes prêts à payer une indemnité de prêt élevée, et là vous dites : d’accord, nous devons accepter. Je ne peux pas pousser Joao vers un club en particulier, et Joao ne peut pas nous dire : je n’irai que dans un club en particulier, et l’autre club ne peut pas nous dire : je ne vous proposerai que cela et rien d’autre. Les discussions se font entre trois parties. Et il faut que cela convienne à tout le monde », a déclaré Eberl.
- AFP
Les discussions avec Aston Villa échouent alors que Newcastle entre dans la course
Aston Villa s’était imposé comme le premier favori pour la signature de Palhinha, en entamant des discussions formelles avec le champion de Bundesliga plus tôt cet été. Cependant, ces négociations semblent avoir achoppé. Eberl a confirmé vendredi la rupture des discussions, admettant que Villa les avait contactés au sujet de Palhinha, mais qu’ils n’ont pas trouvé d’accord. L’échec des négociations avec l’équipe d’Unai Emery a alerté d’autres prétendants potentiels en Premier League.
Newcastle United serait désormais prêt à détourner l’opération alors que le club cherche à renforcer ses options au milieu de terrain sous les ordres de son nouvel entraîneur Matthias Jaissle. Newcastle a désespérément besoin de renforts après les départs de plusieurs éléments clés plus tôt dans le mercato. Contrairement à l’approche centrée sur un prêt adoptée par Villa, des informations suggèrent que le club de Tyneside pourrait préparer une offre plus attractive pour répondre aux exigences du Bayern, avec potentiellement un contrat de trois ans pour l’international portugais afin de s’assurer de son expérience dans l’entrejeu.
Remaniement au milieu de terrain à Newcastle
L’intérêt en provenance de St James' Park intervient à un moment crucial pour Jaissle, qui prépare sa première saison à la tête du club de Premier League. Newcastle a vu sa profondeur au milieu de terrain être considérablement amoindrie, et la perspective d’ajouter un joueur confirmé du plus haut niveau comme Palhinha est considérée comme une priorité. La cellule de recrutement du club est consciente de la nécessité d’une présence physique devant la défense, un rôle que Palhinha a rempli avec brio durant son passage à Craven Cottage et son bref passage dans le nord de Londres.
- AFP
Trouver le bon accord pour trois parties
À l’approche de la date limite, la pression monte de toutes parts pour parvenir à un consensus. Le Bayern cherche à concilier la nécessité d’un montant élevé avec la réalité de la place actuelle de Palhinha dans l’effectif, tandis que le joueur lui-même tient à trouver une destination où il sera un élément central. Newcastle, qui semble prêt à s’orienter vers une offre permanente, pourrait avoir l’avantage sur des concurrents limités par les contraintes du fair-play financier. Cependant, la possibilité d’un prêt d’une valeur élevée avec option ou obligation d’achat reste sur la table si un transfert sec ne peut pas être finalisé.
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