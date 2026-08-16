Le directeur du Bayern Munich, Max Eberl, ouvre la porte à un départ en prêt de Joao Palhinha au milieu de l’intérêt de Newcastle

Le Bayern a assoupli sa position concernant l’avenir de Palhinha, Eberl laissant entendre qu’un départ sous forme de prêt reste une possibilité bien réelle. Malgré la préférence initiale du club pour un transfert définitif afin de récupérer une partie de son investissement important, la hiérarchie bavaroise semble de plus en plus disposée à envisager des formules alternatives pour faciliter le départ du joueur de 31 ans. Eberl a abordé la situation directement, précisant que le club n’a écarté aucun type d’accord spécifique tant que les conditions financières conviennent à toutes les parties concernées.

« Je n’ai jamais dit cela [uniquement un transfert définitif]. Nous devons voir. Il existe aujourd’hui de nombreuses possibilités différentes. Il se peut que quelqu’un dise : nous sommes prêts à payer une indemnité de prêt élevée, et là vous dites : d’accord, nous devons accepter. Je ne peux pas pousser Joao vers un club en particulier, et Joao ne peut pas nous dire : je n’irai que dans un club en particulier, et l’autre club ne peut pas nous dire : je ne vous proposerai que cela et rien d’autre. Les discussions se font entre trois parties. Et il faut que cela convienne à tout le monde », a déclaré Eberl.