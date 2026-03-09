Goal.com
En direct
Konrad Laimer FC Bayern 2026getty
Ahmed Refaat

Traduit par

Le directeur du Bayern Munich confirme que les négociations contractuelles avec le défenseur latéral sont « suspendues », malgré l'espoir du géant de la Bundesliga de conclure un nouvel accord

Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a confirmé que les négociations contractuelles avec Konrad Laimer étaient temporairement dans l'impasse. L'international autrichien, qui s'est imposé comme un rouage essentiel de la machine bavaroise cette saison, est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2027. Malgré son importance croissante au sein de l'équipe première, le club et le joueur semblent être assez éloignés l'un de l'autre en ce qui concerne les conditions financières d'une éventuelle prolongation.

  • Les négociations sont dans l'impasse

    S'exprimant à l'aéroport de Munich avant le déplacement du club en Ligue des champions pour affronter l'Atalanta, Eberl s'est montré transparent sur la situation actuelle du joueur de 28 ans, dont le contrat avec le géant allemand expire dans un peu plus d'un an. « Nous aimerions prolonger le contrat de Konny. Des discussions ont eu lieu, mais elles sont actuellement au point mort », a déclaré le directeur sportif. Il s'est empressé de minimiser toute suggestion de friction entre le club et le joueur, ajoutant que la situation « n'était pas mauvaise, qu'il n'y avait ni rancœur ni malveillance ».


    • Publicité
  • Konrad Laimer Bayern 01142026(C)Getty Images

    Un déficit financier important

    Le cœur du problème semble être une différence substantielle entre les attentes salariales du joueur et celles du club. Selon certaines informations, Laimer, qui gagne actuellement entre 8 et 9 millions d'euros par an, souhaiterait obtenir une augmentation significative de son salaire. Alors que le milieu de terrain fêtera ses 29 ans en mai, ses représentants envisageraient un contrat d'environ 15 millions d'euros par an, primes comprises, considérant qu'il s'agit là de sa dernière chance de signer un contrat important.

    Le Bayern hésite toutefois à répondre à ces demandes, car il cherche à maintenir une structure salariale durable. Pour replacer ces chiffres dans leur contexte, les recrues de haut niveau Luis Diaz et Michael Olise gagneraient respectivement environ 14 et 13 millions d'euros. La direction de l'Allianz Arena serait réticente à augmenter la masse salariale au-delà des limites fixées pour ce défenseur latéral fiable.


  • Eberl reste calme malgré l'impasse

    Malgré l'absence actuelle de progrès, Eberl reste optimiste quant à la possibilité de trouver une solution à terme. Il a reconnu que les deux parties avaient leur propre point de vue sur ce qui constitue un accord équitable sur le marché actuel. « Vous avez vos idées, les autres ont les leurs, et elles doivent s'accorder d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave », a expliqué le directeur sportif en discutant de la situation actuelle.

    Eberl n'est pas étranger aux négociations difficiles, ayant récemment mené à bien un processus de prolongation difficile avec le défenseur français Dayot Upamecano. Ses commentaires publics suggèrent une approche pondérée de la situation de Laimer, donnant la priorité aux contributions actuelles du joueur sur le terrain plutôt qu'aux distractions hors du terrain. 

  • Max EberlGetty

    L'attention reste focalisée sur le terrain

    La polyvalence et le rythme de travail de Laimer ont fait de lui l'un des chouchous de Vincent Kompany, et le club se concentre désormais principalement sur son maintien en forme pour la fin de saison. « Nous sommes extrêmement heureux qu'il soit là, qu'il soit à nouveau en bonne santé et qu'il soit désormais disponible pour les matchs », a conclu Eberl.

    Alors que le Bayern se prépare pour des matchs cruciaux en Bundesliga et en Ligue des champions, la saga contractuelle restera probablement en arrière-plan. Si le statut « en attente » confirme qu'aucune avancée immédiate n'est à prévoir, le club et Laimer semblent satisfaits de laisser le football parler pour l'instant. La grande question à Munich reste de savoir si les deux parties parviendront à combler l'écart d'un million d'euros plus tard dans l'année.

Ligue des Champions
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
0