Le directeur du Bayern Munich confirme que les négociations contractuelles avec le défenseur latéral sont « suspendues », malgré l'espoir du géant de la Bundesliga de conclure un nouvel accord

Le cœur du problème semble être une différence substantielle entre les attentes salariales du joueur et celles du club. Selon certaines informations, Laimer, qui gagne actuellement entre 8 et 9 millions d'euros par an, souhaiterait obtenir une augmentation significative de son salaire. Alors que le milieu de terrain fêtera ses 29 ans en mai, ses représentants envisageraient un contrat d'environ 15 millions d'euros par an, primes comprises, considérant qu'il s'agit là de sa dernière chance de signer un contrat important.

Le Bayern hésite toutefois à répondre à ces demandes, car il cherche à maintenir une structure salariale durable. Pour replacer ces chiffres dans leur contexte, les recrues de haut niveau Luis Diaz et Michael Olise gagneraient respectivement environ 14 et 13 millions d'euros. La direction de l'Allianz Arena serait réticente à augmenter la masse salariale au-delà des limites fixées pour ce défenseur latéral fiable.