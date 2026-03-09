getty
Le directeur du Bayern Munich confirme que les négociations contractuelles avec le défenseur latéral sont « suspendues », malgré l'espoir du géant de la Bundesliga de conclure un nouvel accord
Les négociations sont dans l'impasse
S'exprimant à l'aéroport de Munich avant le déplacement du club en Ligue des champions pour affronter l'Atalanta, Eberl s'est montré transparent sur la situation actuelle du joueur de 28 ans, dont le contrat avec le géant allemand expire dans un peu plus d'un an. « Nous aimerions prolonger le contrat de Konny. Des discussions ont eu lieu, mais elles sont actuellement au point mort », a déclaré le directeur sportif. Il s'est empressé de minimiser toute suggestion de friction entre le club et le joueur, ajoutant que la situation « n'était pas mauvaise, qu'il n'y avait ni rancœur ni malveillance ».
Un déficit financier important
Le cœur du problème semble être une différence substantielle entre les attentes salariales du joueur et celles du club. Selon certaines informations, Laimer, qui gagne actuellement entre 8 et 9 millions d'euros par an, souhaiterait obtenir une augmentation significative de son salaire. Alors que le milieu de terrain fêtera ses 29 ans en mai, ses représentants envisageraient un contrat d'environ 15 millions d'euros par an, primes comprises, considérant qu'il s'agit là de sa dernière chance de signer un contrat important.
Le Bayern hésite toutefois à répondre à ces demandes, car il cherche à maintenir une structure salariale durable. Pour replacer ces chiffres dans leur contexte, les recrues de haut niveau Luis Diaz et Michael Olise gagneraient respectivement environ 14 et 13 millions d'euros. La direction de l'Allianz Arena serait réticente à augmenter la masse salariale au-delà des limites fixées pour ce défenseur latéral fiable.
Eberl reste calme malgré l'impasse
Malgré l'absence actuelle de progrès, Eberl reste optimiste quant à la possibilité de trouver une solution à terme. Il a reconnu que les deux parties avaient leur propre point de vue sur ce qui constitue un accord équitable sur le marché actuel. « Vous avez vos idées, les autres ont les leurs, et elles doivent s'accorder d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave », a expliqué le directeur sportif en discutant de la situation actuelle.
Eberl n'est pas étranger aux négociations difficiles, ayant récemment mené à bien un processus de prolongation difficile avec le défenseur français Dayot Upamecano. Ses commentaires publics suggèrent une approche pondérée de la situation de Laimer, donnant la priorité aux contributions actuelles du joueur sur le terrain plutôt qu'aux distractions hors du terrain.
L'attention reste focalisée sur le terrain
La polyvalence et le rythme de travail de Laimer ont fait de lui l'un des chouchous de Vincent Kompany, et le club se concentre désormais principalement sur son maintien en forme pour la fin de saison. « Nous sommes extrêmement heureux qu'il soit là, qu'il soit à nouveau en bonne santé et qu'il soit désormais disponible pour les matchs », a conclu Eberl.
Alors que le Bayern se prépare pour des matchs cruciaux en Bundesliga et en Ligue des champions, la saga contractuelle restera probablement en arrière-plan. Si le statut « en attente » confirme qu'aucune avancée immédiate n'est à prévoir, le club et Laimer semblent satisfaits de laisser le football parler pour l'instant. La grande question à Munich reste de savoir si les deux parties parviendront à combler l'écart d'un million d'euros plus tard dans l'année.
