Le directeur de Wrexham révèle le revirement du club concernant la star record de 19 millions de livres sterling lors du mercato de janvier

Plutôt que de mettre tous ses œufs dans le même panier avec le transfert spectaculaire de Cherif, Wrexham a opté pour une approche plus équilibrée pour renforcer son effectif en milieu de saison. Le club a préféré utiliser un budget de 5 millions de livres sterling pour recruter trois joueurs destinés à apporter de la profondeur et de la qualité sur tout le terrain, alors qu'il vise une troisième promotion consécutive historique.

Parmi les arrivées de janvier, on trouve Davis Keillor-Dunn, de Barnsley, et le défenseur de Bristol City, Zak Vyner, qui apportent leur expérience et leur stabilité. Pour compléter son mercato, Wrexham a obtenu la signature de l'attaquant de Sheffield Wednesday, Bailey Cadamarteri, dans le cadre d'un accord d'une valeur d'un million de livres sterling, garantissant ainsi au manager Phil Parkinson une puissance de feu suffisante pour la fin de saison.

« Janvier n'est jamais une période très active sur le marché des transferts », a déclaré Harvey. « Nous avons adopté notre approche habituelle, qui consiste à rechercher les opportunités qui se présentent pour renforcer l'effectif existant.

Phil [Parkinson] s'est fait un nom au sein du club en maintenant une ambiance harmonieuse dans le vestiaire, dans la mesure du possible.

Étant donné que vous ne pouvez sélectionner que onze joueurs pour débuter un match, il y a toujours forcément des tensions à un moment ou à un autre.

Mais la façon dont il a géré cela a été couronnée de succès. Cela s'est fait dans le contexte de 13 nouvelles recrues lors du mercato estival. »