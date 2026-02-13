Getty Images Sport
Traduit par
Le directeur de Wrexham révèle le revirement du club concernant la star record de 19 millions de livres sterling lors du mercato de janvier
Wrexham ressent les conséquences de son ambition
Les Red Dragons sont devenus synonymes de recrutement ambitieux depuis leur rachat très médiatisé, mais Harvey a révélé que même les plus grosses fortunes ont leurs limites dans le championnat. Cherif, qui avait attiré l'attention du club français d'Angers, figurait en tête de liste du club avant que celui-ci ne fasse volte-face à la dernière minute.
Cherif a finalement signé un contrat de 22 millions de livres sterling (27 millions de dollars) avec le grand club turc Fenerbahçe, un montant qui aurait pulvérisé le record de transfert du championnat si Wrexham avait donné suite. Bien que les fonds aient été techniquement disponibles, l'équipe administrative du Racecourse Ground a estimé que l'ampleur de l'investissement n'était pas conforme à sa stratégie à long terme.
« C'était un joueur qui allait certainement coûter le maximum de ce que nous avions à disposition », a expliqué Harvey lors d'une apparition dans le podcastFearless in Devotion. « Quand je dis "à disposition", je veux dire dans les limites du PSR, donc vous êtes limité. »
- AFP
PSR fait échouer les plans de transfert de janvier
La décision de renoncer à l'attaquant de 19 ans originaire de Guinée a été fortement influencée par les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) de l'EFL. Malgré le succès commercial que Wrexham connaît sous la direction de Reynolds et Mac, le club reste soumis aux mêmes contraintes financières que ses rivaux de deuxième division.
« Peu importe le montant dont vous disposez, vous ne pouvez perdre qu'une certaine somme sur une période de trois ans », a ajouté Harvey. « Nous avons examiné la situation, mais le problème avec ce transfert était qu'il s'agit d'un joueur en pleine ascension et qu'il allait coûter cher. Nous avions les moyens de le recruter, mais après analyse, nous avons conclu que cela ne représentait pas une bonne valeur dans cette fenêtre de transfert particulière. »
Les Red Dragons adoptent une approche simple en matière de transferts
Plutôt que de mettre tous ses œufs dans le même panier avec le transfert spectaculaire de Cherif, Wrexham a opté pour une approche plus équilibrée pour renforcer son effectif en milieu de saison. Le club a préféré utiliser un budget de 5 millions de livres sterling pour recruter trois joueurs destinés à apporter de la profondeur et de la qualité sur tout le terrain, alors qu'il vise une troisième promotion consécutive historique.
Parmi les arrivées de janvier, on trouve Davis Keillor-Dunn, de Barnsley, et le défenseur de Bristol City, Zak Vyner, qui apportent leur expérience et leur stabilité. Pour compléter son mercato, Wrexham a obtenu la signature de l'attaquant de Sheffield Wednesday, Bailey Cadamarteri, dans le cadre d'un accord d'une valeur d'un million de livres sterling, garantissant ainsi au manager Phil Parkinson une puissance de feu suffisante pour la fin de saison.
« Janvier n'est jamais une période très active sur le marché des transferts », a déclaré Harvey. « Nous avons adopté notre approche habituelle, qui consiste à rechercher les opportunités qui se présentent pour renforcer l'effectif existant.
Phil [Parkinson] s'est fait un nom au sein du club en maintenant une ambiance harmonieuse dans le vestiaire, dans la mesure du possible.
Étant donné que vous ne pouvez sélectionner que onze joueurs pour débuter un match, il y a toujours forcément des tensions à un moment ou à un autre.
Mais la façon dont il a géré cela a été couronnée de succès. Cela s'est fait dans le contexte de 13 nouvelles recrues lors du mercato estival. »
- Getty Images Sport
Protéger le vestiaire
Au-delà des feuilles de calcul, Parkinson et le conseil d'administration de Wrexham craignaient de perturber l'alchimie d'une équipe qui a déjà dépassé les attentes cette saison. Occupant la sixième place du classement au moment de la fenêtre de transfert, l'accent était mis sur des changements évolutifs plutôt que révolutionnaires dans la dynamique de l'équipe première.
« Le fait que nous ne pouvons pas ignorer, c'est que nous sommes sixièmes du championnat. Même si nous voulons nous renforcer, nous ne voulons surtout pas bouleverser l'équilibre actuel », a ajouté le directeur.
En faisant volte-face sur le transfert de Cherif, Wrexham a privilégié l'harmonie du groupe actuel à l'attrait d'une signature « hollywoodienne » prestigieuse, faisant confiance aux stars confirmées de Parkinson pour mener l'équipe vers la Premier League.
Publicité