Le directeur de l’Espanyol, Monchi, contraint de s’excuser après avoir soutenu la star de Barcelone Lamine Yamal pour le Ballon d’Or

Monchi a insisté sur le fait que son soutien à Yamal découlait uniquement d’une fierté nationale, et non d’un quelconque parti pris de club à travers le clivage catalan. Revenant sur l’agitation provoquée par ses commentaires, il a admis à la radio espagnole : « On m’a posé une question, et j’ai suscité un peu de polémique parmi les supporters de l’Espanyol. Je présente mes excuses à tous ceux que j’ai offensés. »

Détaillant le dilemme qui lui a été soumis pendant l’émission, le directeur sportif a expliqué : « On m’a donné le choix entre Kylian Mbappe (français), Harry Kane (anglais) ou Lamine Yamal (espagnol), et j’ai opté pour l’option espagnole. »