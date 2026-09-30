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Le directeur de l’Espanyol, Monchi, contraint de s’excuser après avoir soutenu la star de Barcelone Lamine Yamal pour le Ballon d’Or
Le directeur sportif déclenche la colère de Perico
Monchi a provoqué un tollé immédiat parmi ses propres supporters après avoir ouvertement désigné le prodige du Barça comme favori pour remporter la plus haute récompense individuelle du football. Cette prise de position a été perçue comme une trahison d’une rivalité de voisinage férocement disputée, ancrée dans la culture du football catalan. Désireux d’apaiser la colère grandissante, le dirigeant de l’Espanyol s’est rapidement employé à contextualiser ses propos et à présenter des excuses sans réserve.
- Pressinphoto
Le dirigeant clarifie la sélection du vote patriotique
Monchi a insisté sur le fait que son soutien à Yamal découlait uniquement d’une fierté nationale, et non d’un quelconque parti pris de club à travers le clivage catalan. Revenant sur l’agitation provoquée par ses commentaires, il a admis à la radio espagnole : « On m’a posé une question, et j’ai suscité un peu de polémique parmi les supporters de l’Espanyol. Je présente mes excuses à tous ceux que j’ai offensés. »
Détaillant le dilemme qui lui a été soumis pendant l’émission, le directeur sportif a expliqué : « On m’a donné le choix entre Kylian Mbappe (français), Harry Kane (anglais) ou Lamine Yamal (espagnol), et j’ai opté pour l’option espagnole. »
« J’aurais dû nommer n’importe qui d’autre »
L’épisode a mis en lumière la sensibilité particulière qui entoure le derby barcelonais, où faire l’éloge de la principale star du rival local reste strictement tabou. Reconnaissant avoir mal évalué l’état d’esprit des tribunes, Monchi a admis : « Évidemment, en tant que Perico, j’aurais dû citer n’importe qui d’autre. »
Réaffirmant sa loyauté envers l’Espanyol, il a ajouté : « Je ne l’ai pas fait avec une quelconque mauvaise intention. Je sais ce que signifie avoir le sentiment perico ; je m’y suis identifié dès le premier jour et je l’ai ressenti dans la rue. Si j’ai offensé qui que ce soit, je m’en excuse, car au fond, c’était simplement un cas où je portais le drapeau espagnol. »
- Getty Images Sport
Les retrouvailles d’une rivalité locale qui couve en perspective
La controverse ne manquera pas d’ajouter du piment à la prochaine rencontre entre les clubs, quand l’Espanyol recevra le FC Barcelone au RCDE Stadium le 3 janvier. Yamal aborde ce match comme l’une des figures de proue du football mondial, après avoir récemment mené l’Espagne à la gloire en Coupe du monde ainsi qu’à une série en cours de 40 matches sans défaite. Tous les regards se tournent désormais vers Londres, le 26 octobre, lorsque le vainqueur officiel du prestigieux Ballon d’or sera couronné.
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