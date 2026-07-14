Vidagany a clarifié la situation de Martinez lors d’un entretien accordé à 365Scores, démentant les rumeurs qui envoyaient le gardien à Turin. Il a réaffirmé que la position de Villa demeurait inchangée malgré les spéculations.

« L’avenir de Dibu n’est pas remis en cause. Il reste avec nous, et nous n’avons aucune intention de le laisser partir cet été. L’équipe a besoin de son engagement et de sa grande expérience, et il constitue un atout très important dans notre projet pour la saison prochaine », a-t-il expliqué.

« Toutes les informations parues dans les médias concernant son éventuel départ pour la Juventus ne reflètent pas la véritable position du club. Martínez est un joueur très important pour nous, et nous comptons sur lui pour continuer à réaliser des performances exceptionnelles aux côtés de ses coéquipiers. »