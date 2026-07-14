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Le directeur d'Aston Villa clarifie la situation du transfert d'Emi Martínez, alors que la Juventus s'active pour recruter le gardien argentin
Aston Villa assure que Martinez n'est pas à vendre.
Aston Villa a tenu à mettre fin aux rumeurs concernant l’avenir d’Emiliano Martínez. Après que le gardien argentin a été pressenti pour rejoindre la Juventus, le club a fait taire les spéculations. Vidagany a affirmé que les « Villans » n’avaient aucune intention de laisser partir le joueur de 33 ans cet été. Il a décrit Martínez comme une pièce maîtresse de l’effectif d’Unai Emery et un élément essentiel des projets du club pour la saison prochaine.
Ces déclarations interviennent alors que la Juventus chercherait toujours un nouveau gardien, mais la position de Villa est claire : le club ne compte pas négocier le départ de l’un de ses joueurs les plus influents.
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Vidagany clarifie la position de Villa.
Vidagany a clarifié la situation de Martinez lors d’un entretien accordé à 365Scores, démentant les rumeurs qui envoyaient le gardien à Turin. Il a réaffirmé que la position de Villa demeurait inchangée malgré les spéculations.
« L’avenir de Dibu n’est pas remis en cause. Il reste avec nous, et nous n’avons aucune intention de le laisser partir cet été. L’équipe a besoin de son engagement et de sa grande expérience, et il constitue un atout très important dans notre projet pour la saison prochaine », a-t-il expliqué.
« Toutes les informations parues dans les médias concernant son éventuel départ pour la Juventus ne reflètent pas la véritable position du club. Martínez est un joueur très important pour nous, et nous comptons sur lui pour continuer à réaliser des performances exceptionnelles aux côtés de ses coéquipiers. »
Villa dément les informations parues en Italie
Les déclarations de Vidagany contredisent un article de Sky Italia selon lequel Martinez aurait conclu un contrat de trois ans avec la Juventus, valable jusqu'en 2029. Ces informations laissaient également entendre que l'ancien gardien d'Arsenal était prêt à accepter une baisse de salaire pour conclure ce transfert. Cependant, la position officielle de Villa indique que le club n'envisage pas de le céder, malgré l'intérêt persistant du club de Serie A.
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La Juventus pourrait avoir besoin de solutions alternatives.
Aston Villa ayant fermement indiqué qu'il ne céderait pas Emiliano Martínez, la Juventus pourrait devoir se tourner vers d'autres gardiens si elle cherche toujours un nouveau numéro 1. Chez les Villans, l'international argentin devrait donc rester un pilier de l'effectif d'Unai Emery à l'approche de la nouvelle saison de Premier League, le club étant déterminé à conserver l'un de ses joueurs les plus expérimentés.
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