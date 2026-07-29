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Pochettino ColumnGOAL
Ryan Tolmich

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Le deuxième acte de Mauricio Pochettino avec les États-Unis : les cinq plus grandes questions alors qu’une prolongation jusqu’en 2030 se rapprocherait, du rajeunissement de l’effectif aux liens inévitables avec des clubs

Analysis
États-Unis
M. Pochettino
FEATURES
J. Hall
Z. Gozo

Alors que Mauricio Pochettino serait sur le point de prolonger jusqu’en 2030, GOAL examine les choix concernant le vivier de joueurs, l’élargissement de son rôle et les liens avec les clubs qui pourraient définir son deuxième cycle à la tête de la sélection masculine des États-Unis.

Après l’élimination de l’équipe nationale masculine des États-Unis de la Coupe du monde, Mauricio Pochettino a expliqué que lui comme U.S. Soccer avaient besoin de temps. Le moment qui a suivi la défaite de l’équipe contre la Belgique n’était pas celui de décider de l’avenir. Ces décisions viendraient plus tard. D’abord, il fallait « se reposer et se détendre ».

Eh bien, il semble que le temps du repos touche à sa fin. Des informations ont émergé mercredi selon lesquelles Pochettino est proche de signer pour rester à la tête de l’USMNT pour un nouveau cycle. Selon The Athletic, les discussions se poursuivent afin que Pochettino reprenne une nouvelle fois les commandes de l’équipe sur la route de la Coupe du monde 2026.

Il est facile de comprendre pourquoi les deux parties voudraient poursuivre cette relation. Avec Pochettino, U.S. Soccer dispose d’un nom de premier plan comme visage du programme et, en vérité, du football américain. Avec U.S. Soccer, Pochettino a trouvé un environnement de travail qu’il semble apprécier et, à l’aube d’un deuxième cycle, un cadre qui lui permettra de laisser pleinement son empreinte sur l’avenir du football d’un pays d’une manière qu’aucun entraîneur de club ne peut faire.

Cela dit, les questions sont nombreuses alors que cet accord semble se rapprocher de sa conclusion. Dans cette optique, GOAL passe en revue les grandes questions avant un potentiel deuxième mandat de Pochettino...

  • imago-sport-1074027431.jpgAlberto Gardin

    Combien de temps cela dure-t-il ?

    Au cours de son règne d’un an et demi à la tête de l’USMNT, Pochettino s’est souvent retrouvé dans les gros titres. L’AC Milan, Tottenham, Manchester United, le Real Madrid : tous ont été liés à l’Argentin à un moment ou à un autre.

    Ainsi, même si le contrat évoqué doit courir jusqu’en 2030, il est légitime de se demander si toutes les parties concernées s’attendent réellement à aller jusque-là.

    Compte tenu du statut de Pochettino dans le football, les liens avec les grands clubs ne vont pas disparaître, ce qui signifie que lui comme la Fédération américaine devront vivre dans un monde où ils passent régulièrement leur temps à balayer les rumeurs. Jusqu’à ce que l’une d’elles, peut-être, devienne réalité, parce qu’à un moment donné, il pourrait bien y avoir ailleurs une offre d’emploi trop belle pour être refusée.

    Cette offre arrivera-t-elle un jour ? Peut-être, peut-être pas, mais cela restera l’un des fils rouges du mandat de Pochettino.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quelle est la prochaine étape pour le groupe de joueurs ?

    L’une des raisons qui expliquent la réticence à rappeler des sélectionneurs pour un deuxième cycle, c’est la familiarité. Dans le football international, il faut renouveler le vivier de joueurs, et il faut souvent le faire sans état d’âme. La plupart des entraîneurs n’en ont pas le courage, parce que beaucoup ont du mal à tourner la page avec des joueurs en qui ils ont confiance.

    Pochettino n’a eu aucun problème à se montrer impitoyable dans sa prise de décision, mais alors qu’il se prépare à insuffler un nouvel élan au vivier de joueurs, comment va-t-il s’y prendre ?

    De jeunes stars sont en train d’émerger, des joueurs comme Zavier Gozo et Julian Hall, qui ont mérité leur chance. Cependant, le nombre de places est limité dans un rassemblement donné, donc pour que ces nouveaux visages entrent dans la bataille, un plus ancien devra partir. On peut raisonnablement penser que Tim Ream fait partie de ceux qui seront progressivement écartés, mais choisir d’autres postes à renouveler ne sera pas simple compte tenu des profils d’âge dans l’effectif actuel.

    Parallèlement, il y a aussi des joueurs laissés hors de la liste pour la Coupe du monde, des noms comme Diego Luna, Tanner Tessmann et Yunus Musah, qu’il faudra probablement réintégrer. Les discussions avec ces joueurs seront sans aucun doute gênantes. Le retour de Pochettino aura probablement un impact sur les joueurs de ce groupe plus que sur la plupart des autres, car ils doivent désormais recommencer à impressionner un staff qui ne les a pas embarqués dans l’aventure l’été dernier.

    Renouveler un vivier de joueurs est un processus, et c’est à la fois long et douloureux. Il sera donc intéressant de voir comment Pochettino le gérera.

  • Pochettino Parlow Cone USMNT 2024Getty

    Dans quelle mesure Pochettino sera-t-il impliqué ?

    Le directeur général de la fédération américaine, JT Batson, a déjà indiqué que Pochettino avait eu des discussions sur la « planification à long terme », mais à quoi cela ressemblera-t-il ?

    À l’heure actuelle, la fédération américaine n’a pas de directeur sportif depuis le départ de Matt Crocker, et il reste à voir à quoi ressemblera la structure lorsque Batson et la présidente de la fédération américaine, Cindy Parlow Cone, procéderont à une nouvelle nomination, ou à plusieurs. Lorsque cela arrivera, Pochettino aura sûrement son mot à dire sur l’avenir, aussi bien au niveau de l’USMNT qu’à plusieurs échelons en dessous.

    Ce n’était pas vraiment un sujet central pour lui et son staff lors du cycle 2026. Dans l’ensemble, Pochettino a été engagé pour gagner des matches de Coupe du monde, pas pour réinventer la roue. Cette fois, ce ne sera pas le cas, car un retour en vue de l’échéance 2030 implique, à un certain niveau, de réinventer la roue. Est-ce, peut-être, une part de l’attrait ? L’opportunité de laisser son empreinte sur le soccer américain au-delà du simple rôle d’entraîneur est-elle l’une des raisons pour lesquelles Pochettino est impatient de revenir ?

    Cela pourrait être le cas, puisque Pochettino jouera assurément un rôle important dans la refonte de ce sport, avec bien plus que de simples choix tactiques et de joueurs.

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  • Inter Miami CF v Atlanta UnitedGetty Images Sport

    Comment les finances fonctionneront-elles ?

    Le processus initial de recrutement de Pochettino n’a fonctionné que grâce à une aide extérieure. Il a fallu des contributions de philanthropes pour boucler l’arrivée de Pochettino en faisant de lui l’entraîneur le mieux payé de l’histoire de la Fédération américaine.

    Maintenant, sans l’attrait d’une Coupe du monde à domicile en toile de fond, comment les finances s’articulent-elles ? À titre de comparaison, le nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, toucherait, selon certaines informations, plus du double des 6 millions de dollars que Pochettino gagnait chaque année lors de son premier mandat. Comment la Fédération américaine peut-elle se permettre Pochettino et, même si c’est le cas, peut-elle lui offrir un montant qui rende cela viable sur le long terme ?

    S’exprimant devant les journalistes à Atlanta, Batson a expliqué avoir eu un certain nombre de discussions avec des donateurs et des philanthropes au sujet de la prochaine ère de la Fédération américaine. Certaines de ces discussions ont porté sur une refonte du développement des jeunes. D’autres, à n’en pas douter, étaient centrées sur le sélectionneur.

    Alors, comment la Fédération américaine va-t-elle s’y prendre pour que cela fonctionne et, au final, les finances seront-elles suffisantes pour conserver Pochettino si un grand club vient frapper à la porte ?

  • Mauricio Pochettino Getty

    Est-ce la bonne décision ?

    Au final, c’est le grand sujet. C’est la question qui compte. Au vu de tout ce que nous savons, est-ce la bonne décision à prendre pour toutes les parties concernées ?

    Il y a d’abord eu les évidences positives, à savoir les quatre premiers matches de la Coupe du monde. Ce furent certaines des meilleures performances jamais réalisées par les États-Unis, et Pochettino mérite logiquement d’en être crédité. Après un an à demander à tout le monde de faire confiance au processus, le processus a fonctionné, et les États-Unis ont pratiqué un football fantastique.

    Le point bas a lui aussi été évident. Le match contre la Belgique a été un effondrement historique, un naufrage total qui a réduit à néant une grande partie du travail accompli auparavant. Les pessimistes diront que cela a laissé une tache sur l’ère Pochettino. Les optimistes diront que cela donne à Pochettino une grande motivation pour rester et aider cette équipe à franchir un cap.

    Est-il l’homme de la situation pour y parvenir ? On ne peut jamais le savoir avec certitude, mais tous les signaux indiquent qu’il peut clairement l’être. Désormais, c’est à Pochettino et à la Fédération américaine de faire en sorte que cela fonctionne réellement et d’amener le programme de l’équipe nationale masculine des États-Unis à un niveau jamais atteint auparavant.