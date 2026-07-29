Après l’élimination de l’équipe nationale masculine des États-Unis de la Coupe du monde, Mauricio Pochettino a expliqué que lui comme U.S. Soccer avaient besoin de temps. Le moment qui a suivi la défaite de l’équipe contre la Belgique n’était pas celui de décider de l’avenir. Ces décisions viendraient plus tard. D’abord, il fallait « se reposer et se détendre ».

Eh bien, il semble que le temps du repos touche à sa fin. Des informations ont émergé mercredi selon lesquelles Pochettino est proche de signer pour rester à la tête de l’USMNT pour un nouveau cycle. Selon The Athletic, les discussions se poursuivent afin que Pochettino reprenne une nouvelle fois les commandes de l’équipe sur la route de la Coupe du monde 2026.

Il est facile de comprendre pourquoi les deux parties voudraient poursuivre cette relation. Avec Pochettino, U.S. Soccer dispose d’un nom de premier plan comme visage du programme et, en vérité, du football américain. Avec U.S. Soccer, Pochettino a trouvé un environnement de travail qu’il semble apprécier et, à l’aube d’un deuxième cycle, un cadre qui lui permettra de laisser pleinement son empreinte sur l’avenir du football d’un pays d’une manière qu’aucun entraîneur de club ne peut faire.

Cela dit, les questions sont nombreuses alors que cet accord semble se rapprocher de sa conclusion. Dans cette optique, GOAL passe en revue les grandes questions avant un potentiel deuxième mandat de Pochettino...