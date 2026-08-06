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Le détournement est lancé ! Barcelone prépare un coup sensationnel pour souffler Rodri au Real Madrid alors que la star de Manchester City envisage un retour en Liga
Le Barça explore une piste pour le joyau de Manchester City
Selon The Athletic, le FC Barcelone étudie la possibilité de recruter Rodri, menaçant de perturber les plans de longue date du Real Madrid. Le média indique que le géant catalan a déjà tenu des discussions préliminaires avec les représentants du joueur afin d’évoquer les conditions financières et sportives d’un potentiel transfert retentissant au Camp Nou.
L’attrait du FC Barcelone est important pour le joueur de 30 ans, qui retrouverait huit de ses coéquipiers en sélection après le récent sacre de l’Espagne à la Coupe du monde, avec des joueurs comme Lamine Yamal, Pedri et Gavi qui l’attendent déjà dans le vestiaire.
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Le Real Madrid fait face à une concurrence inattendue
Pendant des mois, il a semblé que le Bernabéu était la seule destination réaliste pour la star de City. Le Real Madrid travaille en coulisses sur un accord, avec la certitude que les conditions personnelles ne seraient pas un obstacle pour l’ancien joueur de l’Atletico Madrid. Cependant, l’absence d’accord officiel entre les clubs a laissé la porte grande ouverte à Joan Laporta pour frapper.
City est pleinement conscient de la tempête qui se prépare et aurait pris des mesures pour ralentir les négociations avec le Real Madrid. Rodri se montre de plus en plus hésitant, se demandant si un Real Madrid entraîné par Jose Mourinho est le bon projet sportif pour lui.
La crise au milieu de terrain force la main du Barça
Selon le rapport de The Athletic, l’urgence soudaine de Barcelone sur le marché est alimentée par une crise des blessures de plus en plus profonde dans l’entrejeu. Avec Frenkie de Jong confronté à une absence importante après une déchirure du ligament collatéral médial du genou droit, le club manque d’un pivot de classe mondiale confirmé pour servir de point d’ancrage à l’équipe. Rodri, à qui il ne reste que 12 mois de contrat à l’Etihad, est considéré comme la solution ultime.
Rodri lui-même s’est montré loquace au sujet de son avenir, laissant entendre un désir de rentrer chez lui. « J’ai encore un an de contrat, il arrivera un moment où nous devrons nous asseoir et en parler », a-t-il indiqué. Interrogé plus précisément sur l’intérêt des géants de la Liga, il a simplement ajouté : « On ne peut pas refuser les meilleurs clubs du monde. »
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Un héritage défini par les trophées
Si Rodri devait quitter l’Etihad, il le ferait en tant que l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire moderne de Manchester City. Depuis son arrivée en provenance de l’Atletico en 2019, il a cumulé 298 apparitions, avec 28 buts et 32 passes décisives. Son palmarès comprend quatre titres de Premier League, deux FA Cups, trois League Cups, ainsi que la Ligue des champions 2023, où il a inscrit le but de la victoire en finale.
Malgré sa réussite en Angleterre, l’attrait de la Liga reste le dernier chapitre qu’il souhaite écrire. La poursuite menée par Barcelone est un pari, qui nécessite la vente d’actifs clés pour équilibrer les comptes, mais l’opportunité de devancer son rival éternel pour recruter un lauréat du Ballon d’Or est une tentation trop grande pour être ignorée.
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