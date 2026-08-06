Selon The Athletic, le FC Barcelone étudie la possibilité de recruter Rodri, menaçant de perturber les plans de longue date du Real Madrid. Le média indique que le géant catalan a déjà tenu des discussions préliminaires avec les représentants du joueur afin d’évoquer les conditions financières et sportives d’un potentiel transfert retentissant au Camp Nou.

L’attrait du FC Barcelone est important pour le joueur de 30 ans, qui retrouverait huit de ses coéquipiers en sélection après le récent sacre de l’Espagne à la Coupe du monde, avec des joueurs comme Lamine Yamal, Pedri et Gavi qui l’attendent déjà dans le vestiaire.