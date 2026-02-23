Le « désastre » de Neymar ! La superstar brésilienne échoue alors que Santos est éliminé du Campeonato Paulista, laissant le rêve de la Coupe du monde suspendu à un fil

Le patron de Santos, Juan Pablo Vojvoda, s'est empressé de défendre son emblématique numéro 10 après le match, déclarant aux journalistes : « Neymar est en très bonne condition physique. Il participe à toutes les séances d'entraînement et aujourd'hui, il a disputé ses 90 premières minutes de l'année. Honnêtement, j'ai beaucoup confiance en lui.

Son jeu s'améliorera à chaque match. J'ai beaucoup confiance en lui, comme en tous les joueurs de mon équipe. Mais il motivera les autres joueurs et se donnera à fond pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, tant à Santos qu'avec l'équipe nationale. »

Neymar est toujours pressenti pour faire partie de l'équipe brésilienne qui disputera la Coupe du monde, grâce à ses talents remarquables qui lui permettent de déjouer n'importe quelle défense. Son compatriote Kleberson a récemment déclaré à GOAL: « Je veux vraiment, vraiment voir Neymar à la Coupe du monde. En termes de condition physique, il est vraiment en retard sur tout le monde actuellement, à cause de ses blessures et parce qu'il n'a pas beaucoup joué l'année dernière.

Mais avec le talent de ce gamin, dès qu'il commencera à se sentir bien, à retrouver une bonne condition physique, il pourra probablement apporter beaucoup. Il n'arrivera pas à la Coupe du monde en pleine forme, mais une fois que la compétition aura commencé, surtout dans le contexte actuel, il pourra être performant, car c'est le joueur le plus talentueux que nous ayons au Brésil. Les autres sont bons, mais personne ne peut faire ce que ce gamin est capable de faire.

Il doit retrouver une bonne condition physique, jouer régulièrement et rester sur le terrain. Quand je regarde tous les joueurs brésiliens, personne ne lui arrive à la cheville. On peut bien sûr parler de Vini Junior, Raphinha ou Estevao, mais ce que Neymar est capable de faire avec un ballon rend son marquage effrayant. Neymar est le joueur qui se rapproche le plus de Ronaldinho que j'ai vu. »