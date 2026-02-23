Getty
Le « désastre » de Neymar ! La superstar brésilienne échoue alors que Santos est éliminé du Campeonato Paulista, laissant le rêve de la Coupe du monde suspendu à un fil
Neymar s'est remis d'une opération au genou à Santos.
Neymar a disputé son dernier match international (le 128e) à l'automne 2023. Il souffrait alors d'une blessure au ligament du genou qui l'a contraint à rester sur la touche pendant 12 mois. Son contrat avec le club saoudien Al-Hilal, qui évolue en Pro League, a finalement été rompu, permettant à l'énigmatique meneur de jeu de revenir à ses racines.
L'ancienne superstar du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a joué malgré la douleur fin 2025, aidant Santos à échapper à la relégation. Il a subi une opération chirurgicale en décembre et a passé les deux derniers mois à travailler pour retrouver sa forme physique.
Neymar a traversé une période difficile lors de la défaite en quart de finale.
Lors de son deuxième match officiel seulement en 2026, Neymar n'a pas pu empêcher Santos d'être éliminé du Campeonato Paulista. Une défaite dramatique contre Novorizontino en quarts de finale a mis fin brutalement à cette campagne.
La presse espagnole, notamment AS, a qualifié cet échec de « désastre de Neymar ». Elle a ajouté : « Le Brésilien n'a pas brillé et n'a pas pu aider Santos à se qualifier. C'est un nouveau revers pour le joueur, qui rate l'occasion de remporter un titre qui aurait pu le rapprocher de la Coupe du monde avec le Brésil. »
Neymar a joué les 90 minutes contre Novorizontino, mais a eu du mal à apporter une contribution positive. Il a été marqué pendant de longues périodes et a été en partie responsable du premier but concédé à la fin de la première mi-temps. ESPN a souligné que le joueur de 34 ans avait commis une « erreur absurde » qui a finalement permis à Romulo de marquer dans un but vide.
Neymar soutenu par son entraîneur et pressenti pour faire partie de l'équipe brésilienne à la Coupe du monde
Le patron de Santos, Juan Pablo Vojvoda, s'est empressé de défendre son emblématique numéro 10 après le match, déclarant aux journalistes : « Neymar est en très bonne condition physique. Il participe à toutes les séances d'entraînement et aujourd'hui, il a disputé ses 90 premières minutes de l'année. Honnêtement, j'ai beaucoup confiance en lui.
Son jeu s'améliorera à chaque match. J'ai beaucoup confiance en lui, comme en tous les joueurs de mon équipe. Mais il motivera les autres joueurs et se donnera à fond pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, tant à Santos qu'avec l'équipe nationale. »
Neymar est toujours pressenti pour faire partie de l'équipe brésilienne qui disputera la Coupe du monde, grâce à ses talents remarquables qui lui permettent de déjouer n'importe quelle défense. Son compatriote Kleberson a récemment déclaré à GOAL: « Je veux vraiment, vraiment voir Neymar à la Coupe du monde. En termes de condition physique, il est vraiment en retard sur tout le monde actuellement, à cause de ses blessures et parce qu'il n'a pas beaucoup joué l'année dernière.
Mais avec le talent de ce gamin, dès qu'il commencera à se sentir bien, à retrouver une bonne condition physique, il pourra probablement apporter beaucoup. Il n'arrivera pas à la Coupe du monde en pleine forme, mais une fois que la compétition aura commencé, surtout dans le contexte actuel, il pourra être performant, car c'est le joueur le plus talentueux que nous ayons au Brésil. Les autres sont bons, mais personne ne peut faire ce que ce gamin est capable de faire.
Il doit retrouver une bonne condition physique, jouer régulièrement et rester sur le terrain. Quand je regarde tous les joueurs brésiliens, personne ne lui arrive à la cheville. On peut bien sûr parler de Vini Junior, Raphinha ou Estevao, mais ce que Neymar est capable de faire avec un ballon rend son marquage effrayant. Neymar est le joueur qui se rapproche le plus de Ronaldinho que j'ai vu. »
Prendre sa retraite ou rejoindre Messi en MLS : quel avenir pour Neymar ?
Neymar a laissé entendre qu'il pourrait prendre sa retraite à la fin de l'année civile, lorsque son contrat arrivera à échéance, car les blessures commencent à le rattraper. Cependant, il envisage de rejoindre son ancien coéquipier du FC Barcelone, Lionel Messi, en MLS, à l'Inter Miami, ce qui lui permettrait de prolonger sa carrière d'au moins 12 mois. Santos sera de retour sur le terrain jeudi, lorsqu'il accueillera Vasco da Gama.
