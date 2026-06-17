On a alors touché au cœur de l’ADN de Red Bull. D’un côté, Klopp réclamait un jeu fondé sur un pressing agressif, une intensité maximale et une défense à quatre. De l’autre, Werner défendait la défense à trois comme une option légitime. Pour le patron, c’était un affront : selon l’article, Klopp s’est senti « personnellement attaqué » par ce refus.

Les conséquences de ce bras de fer ne se sont pas fait attendre : depuis novembre, la collaboration entre le technicien de 59 ans et Werner est quasiment au point mort, toute coopération productive étant devenue impossible au quotidien du club de Leipzig.

Convaincu qu’un tel désaccord ne pouvait perdurer, Klopp a rapidement plaidé en interne pour une résolution express du conflit. Il est même allé jusqu’à réclamer, lors de la trêve hivernale puis en mars, le départ immédiat de Werner.

L’entraîneur a toutefois pu terminer la saison sur le banc de Leipzig grâce à un veto interne : le directeur sportif Marcel Schäfer et le PDG de Red Bull, Oliver Mintzlaff, ont bloqué une décision en plein exercice. Les dirigeants ont alors reporté le dossier à l’issue du championnat, avant de trancher officiellement ce mercredi : c’est désormais Demichelis qui doit prendre la relève.