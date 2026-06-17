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Ole WernerGetty Images
Jochen Tittmar et Jonas Rütten

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Le désaccord avec Jürgen Klopp est trop important ! Le RB Leipzig limoge l'entraîneur Ole Werner malgré une excellente saison

Bundesliga
RB Leipzig
O. Werner

Ce qui se profilait depuis quelques jours est désormais officiel : Ole Werner n'est plus l'entraîneur du RB Leipzig.

Le club de Bundesliga l’a annoncé mercredi : Ole Werner est limogé. Ses adjoints Tom Cichon et Patrick Kohlmann quittent également leurs fonctions. Le directeur sportif Marcel Schäfer a informé les personnes concernées. 

Selon Sport Bild, ce choix intervient malgré une saison statistiquement réussie et malgré un profond désaccord philosophique entre Ole Werner et le directeur mondial du football, Jürgen Klopp. L’ancien joueur du Bayern Martin Demichelis est pressenti pour lui succéder :d’après Sky, le RB Leipzig s’apprêterait à activer la clause libératoire de 2,5 millions d’euros qui lie l’Argentin au RCD Majorque.

  • « Ces derniers jours, nous avons mené une analyse approfondie et définitive de la saison écoulée. Mardi soir, nous avons donc décidé de pourvoir le poste d’entraîneur principal », a annoncé Marcel Schäfer, directeur sportif du RB. Il a ajouté qu’un « développement sur le fond et une nouvelle approche étaient nécessaires pour les tâches qui nous attendent ».

    Récemment, lemagazine *kicker* avait fait état de réserves d’ordre technique et d’une communication jugée discutable. Les relations entre Werner et Klopp se seraient sensiblement refroidies. Werner avait pris les rênes de l’équipe le 1^(er) juillet 2025, mené une refonte majeure suite aux départs des meilleurs buteurs Xavi Simons, Benjamin Sesko et Lois Openda, et permis aux Saxons de revenir en Ligue des champions après l’une de leurs meilleures saisons en termes de points en Bundesliga.

    Selon *Sport Bild*, des divergences sur la orientation sportive du club saxon auraient entraîné une rupture définitive entre l’entraîneur et le directeur du football international. Klopp, qui avait défendu l’embauche de Werner l’été dernier, s’est heurté à une résistance inattendue de la part de l’ancien coach brésilien.

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  • Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    La rupture entre Jürgen Klopp et Ole Werner : un départ immédiat a été bloqué par un veto interne.

    On a alors touché au cœur de l’ADN de Red Bull. D’un côté, Klopp réclamait un jeu fondé sur un pressing agressif, une intensité maximale et une défense à quatre. De l’autre, Werner défendait la défense à trois comme une option légitime. Pour le patron, c’était un affront : selon l’article, Klopp s’est senti « personnellement attaqué » par ce refus.

    Les conséquences de ce bras de fer ne se sont pas fait attendre : depuis novembre, la collaboration entre le technicien de 59 ans et Werner est quasiment au point mort, toute coopération productive étant devenue impossible au quotidien du club de Leipzig.

    Convaincu qu’un tel désaccord ne pouvait perdurer, Klopp a rapidement plaidé en interne pour une résolution express du conflit. Il est même allé jusqu’à réclamer, lors de la trêve hivernale puis en mars, le départ immédiat de Werner.

    L’entraîneur a toutefois pu terminer la saison sur le banc de Leipzig grâce à un veto interne : le directeur sportif Marcel Schäfer et le PDG de Red Bull, Oliver Mintzlaff, ont bloqué une décision en plein exercice. Les dirigeants ont alors reporté le dossier à l’issue du championnat, avant de trancher officiellement ce mercredi : c’est désormais Demichelis qui doit prendre la relève.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le RB Leipzig devrait verser une indemnité d’un montant d’environ un million d’euros pour recruter Demichelis.

    Les relations entre l’ancien joueur du Bayern et l’entourage de Red Bull sont déjà au beau fixe. Jürgen Klopp a lié connaissance avec l’entraîneur argentin au Mallorca Country Club de Santa Ponca.

    Les deux hommes s’y retrouvent régulièrement pour jouer au padel, et Marc Klopp, le fils de l’entraîneur allemand, est lui aussi un habitué des lieux. Selon le journal Bild, le jeune Klopp s’est déjà enquéri, il y a plusieurs semaines, des projets futurs de Demichelis.

    La solution privilégiée par le club allemand ne sera toutefois pas gratuite. Si l’Argentin a récemment prolongé son contrat avec le RCD Majorque jusqu’en 2028, son bail contient une clause libératoire.

    Si l’entraîneur argentin donne son feu vert au RB Leipzig, une indemnité de transfert de 2,5 millions d’euros serait versée à l’île des Baléares.