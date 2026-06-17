Le club de Bundesliga l’a annoncé mercredi : Ole Werner est limogé. Ses adjoints Tom Cichon et Patrick Kohlmann quittent également leurs fonctions. Le directeur sportif Marcel Schäfer a informé les personnes concernées.
Selon Sport Bild, ce choix intervient malgré une saison statistiquement réussie et malgré un profond désaccord philosophique entre Ole Werner et le directeur mondial du football, Jürgen Klopp. L’ancien joueur du Bayern Martin Demichelis est pressenti pour lui succéder :d’après Sky, le RB Leipzig s’apprêterait à activer la clause libératoire de 2,5 millions d’euros qui lie l’Argentin au RCD Majorque.