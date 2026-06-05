Goal.com
En directBillets
FBL-FRIENDLY-MEX-URUAFP

Traduit par

Le dernier regard de Javier Aguirre : cinq points à retenir avant le match du Mexique contre la Serbie, en amical de préparation à la Coupe du monde

FEATURES
Mexico vs Serbie
Mexico
Serbie
Matchs Amicaux

À la veille de son entrée en lice face à l’Afrique du Sud, le Mexique dispute un dernier match amical contre la Serbie. Pour Javier Aguirre, c’est l’occasion idéal de peaufiner son onze type, de rodage l’attaque et de trancher concernant Álvaro Fidalgo, Alexis Vega, Roberto Alvarado et Guillermo Ochoa.

Vingt-quatre heures avant le match à guichets fermés entre le Mexique et la Serbie, à l’Estadio Nemesio Diez de Toluca, Javier « Vasco » Aguirre a refusé de céder à l’angoisse qui précède souvent les premiers pas de « El Tri » en Coupe du monde.

Il connaît la pression d’un tournoi à domicile, le poids des attentes et la fine ligne entre un match amical utile et un match amical inquiétant. Interrogé sur l’ambiance du groupe, Aguirre répond avec un seul mot : « optimiste ».

Pourtant, tout n’est pas encore figé : la rencontre face aux Serbes constitue le dernier test crédible pour peaufiner son onze de départ avant d’affronter l’Afrique du Sud le 11 juin. Aguirre doit donc doser avec précision rythme et prudence, notamment pour intégrer Edson Álvarez, Santiago Giménez, César « Chino » Huerta et Alexis Vega, encore en phase de reprise après des blessures.

« Je pense que l’équipe arrive dans un très bon état physique. Je le disais aujourd’hui en regardant la vidéo de la Serbie : nous sommes au meilleur de notre forme physique, athlétique et même mentale, car Imanol Ibarrondo [préparateur mental et leader] a eu quelques discussions avec eux cette semaine. Je lui ai demandé comment il les trouvait, et ils semblaient, tout comme moi, très enthousiastes. Aucun d’entre eux n’a vécu cette expérience, et nous sommes impatients que le moment arrive et que la fête commence », a déclaré Aguirre.

L’enthousiasme ambiant est palpable, mais il reste à le convertir en performance concrète.

Face à la Serbie, El Tri entend peaufiner son attaque, clarifier les rôles et offrir à Aguirre un dernier aperçu de l’équipe sur laquelle il pourra s’appuyer au coup d’envoi de la Coupe du monde. Ce n’est pas un simple match amical de plus : c’est la dernière audition avant que la pression ne monte d’un cran.

Voici, selon GOAL, les cinq points clés à surveiller lors de la rencontre entre le Mexique et la Serbie à Toluca.


  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    D'où viendra l'étincelle offensive d'El Tri ?

    Les espoirs offensifs de l’El Tri reposeront-ils sur le talent de Raúl Jiménez et de Julián Quiñones ? Gilberto Mora, surnommé Morita, pourra-t-il, à seulement 17 ans, inscrire un but et entrer dans le club très fermé des plus jeunes buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, tout en devenant le plus jeune Mexicain à réussir cet exploit ?

    Cette seconde hypothèse est tout à fait plausible, même si un record historique reste hors de portée : celui de Pelé, qui, à 17 ans et 239 jours, est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Coupe du monde en marquant contre le Pays de Galles en 1958. Né le 14 octobre 2008, il aura 17 ans et 240 jours le 11 juin 2026, jour du match d’ouverture contre l’Afrique du Sud, soit exactement un jour de plus que Pelé lors de son exploit.

    Mais la question dépasse le cas Mora : où trouver l’étincelle offensive du Mexique ?

    Contre la Serbie, Aguirre attend une performance offensive convaincante pour renforcer la confiance d’El Tri avant le coup d’envoi. Les titulaires à Toluca devront donc transformer la possession en occasions franches et prouver qu’ils peuvent créer un véritable danger.

    Lors de ses sorties face à des équipes qualifiées pour la Coupe du monde (Portugal, Belgique, Ghana et Australie), El Tri a tenté en moyenne 11,5 tirs par match, un total correct, mais désormais l’enjeu est d’élever la qualité des occasions.

    Contre la Serbie, le plan doit donc être le suivant : produire le même volume de tirs, mais avec une bien meilleure efficacité. Les joueurs alignés à Toluca auront ainsi une belle opportunité de s’imposer dans le groupe d’Aguirre en vue du 11 juin.

    • Publicité
  • Alvaro Fidalgo, MexicoGetty

    Comprendre le rôle d’Alvaro Fidalgo au sein de l’équipe

    Avant même qu’Alvaro Fidalgo ne dispute ses premières minutes avec le Mexique, Vega avait déjà salué sa présence en sélection, tout comme il l’avait fait pour Quiñones.

    « Pour moi, ce sont des joueurs qui changent la donne. Chaque fois que j’ai affronté Quiñones, j’ai mesuré son importance ; il évolue au Mexique depuis longtemps. C’est pareil avec Fidalgo, un élément clé de l’histoire récente de l’America. Personne ne doute de leur talent », a déclaré Vega à Fox Sports.

    Au Club América, son principal soutien était Jonathan dos Santos. Ce dernier a connu une carrière internationale en dents de scie, moins riche en temps fort que celle de son frère Giovani. Reste une soirée référence : la finale de la Gold Cup 2019 face aux États-Unis.

    Ce soir-là, le milieu de terrain a fourni ce que l’équipe attendait de lui : du calme, du tempo et une action décisive. Son but, marqué après une talonnade de Jiménez, a offert au Mexique une victoire 1-0.

    Fidalgo n’a pas à calquer sa carrière sur celle de Jonathan, mais il peut s’inspirer de cette vision du poste. Le Mexique n’attend pas de lui qu’il transforme chaque action en feu d’artifice ; il doit avant tout structurer le jeu, relier l’entrejeu à l’attaque et doser les accélérations.

    Si Fidalgo parvient à imposer son influence comme Jonathan l’a fait ce soir-là, sa valeur s’en trouvera immédiatement démontrée. Il n’est pas qu’un simple technicien de plus : il peut être celui qui apportera un peu de sérénité à El Tri au cœur d’une rencontre tendue.

    Fidalgo a besoin de temps de jeu pour s’approprier la vitesse, les distances et les responsabilités propres au maillot vert. Après cinq ans au Club América, dont une grande partie passée à l’Estadio Azteca, une nouvelle page pourrait s’ouvrir : disputer, dans ce stade qu’il connaît par cœur, un match de Coupe du monde sous les couleurs d’El Tri.

  • Veljko Paunovic Tigres Leagues Cup 2024MLS Media

    À quel point cette jeune équipe serbe va-t-elle se révéler être un adversaire coriace ?

    Veljko Paunovic revient au Mexique après avoir entraîné les Chivas et les Tigres en Liga MX. Il connaît les subtilités du football mexicain, le rythme du championnat et l’environnement qui entoure El Tri. Même s’il arrive avec une jeune sélection serbe, on a tout de même le sentiment que son équipe peut poser des problèmes au Mexique.

    Même si plusieurs cadres manquent à l’appel, cette rencontre revêt une importance particulière : les joueurs convoqués veulent à tout prix convaincre leur sélectionneur de les inclure dans le groupe final, ce qui confère à ce match amical une intensité inattendue.

    Andrija Maksimovic, espoir offensif capable d’évoluer entre les lignes, est à surveiller. Aleksandar Stankovic, milieu du Club Brugge, est déjà prêt à assumer des responsabilités de haut niveau. Kosta Nedeljkovic apporte vitesse et énergie depuis les postes reculés.

    Pour le Mexique, le message est clair : même privée de ses cadres, la Serbie peut mettre El Tri à l’épreuve sur des paramètres clés en Coupe du monde. Coups de pied arrêtés, seconds ballons, duels physiques, concentration défensive et transition défensive seront autant d’axes testés.

    Si le Mexique se contente de gérer le ballon sans intensité, la fougue et l’ambition de ces jeunes Serbes pourraient transformer l’amicale en test bien plus exigeant que prévu.

  • Mexico v South Korea - International FriendlyGetty Images Sport

    Un contentieux non réglé

    Roberto « Piojo » Alvarado et Vega entretiennent une amitié de longue date. À Pasadena, ils sont arrivés ensemble au vestiaire, diffusant à plein volume leurs corridos mexicains favoris. Sur le terrain, leur complicité se traduit par une grande aisance balle au pied, une forte personnalité et des plaisanteries qui soudent le groupe.

    Leur joie de vivre est vue par Aguirre comme un facteur clé de l’ambiance positive du groupe. Pour autant, les statistiques doivent suivre.

    Pour autant, leur apport ne saurait se limiter à des critères non quantifiables : il doit se concrétiser par des buts, des passes décisives, un travail défensif rigoureux et un fort sens des responsabilités. À la veille de leur deuxième Coupe du monde, les deux hommes, déjà médaillés de bronze aux JO de Tokyo 2021 et présents au Qatar deux ans plus tard, entament un nouveau cycle avec une question centrale : peuvent-ils endosser le rôle de leaders ?

    La réponse évidente serait non, car aucun des deux ne correspond au profil classique du meneur vocal dans le vestiaire. Toutefois, la saison de Clausura 2025 de Vega avec Toluca a démontré qu’il peut aussi guider son équipe par ses performances : 12 buts et 10 passes décisives en 21 matchs, ponctués par un titre de champion. Cette ligne statistique, établie il y a plus d’un an, rappelle ce qui rend Vega si particulier et justifie le port du numéro 10 mexicain.

    Au mieux de sa forme, il dicte le jeu : il se positionne entre les lignes, fixe les défenseurs, combine dans les petits espaces et transforme la pression en force mentale. Reste à savoir si le Mexique pourra s’appuyer sur cette version de lui-même tout au long de la compétition.

    Alvarado, lui, apporte une autre dimension. Aguirre salue son abattage, et sa demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2025 face au Canada a rappelé son impact dans les deux phases du jeu. Son tir en début de match a créé le ballon perdu conclu par Jimenez, mais son travail sans ballon fut tout aussi précieux. Opposé à plusieurs reprises à Alphonso Davies, il a dû revenir en défense, fermer les couloirs et protéger le flanc droit mexicain face à l’un des joueurs les plus explosifs de la CONCACAF.

    C’est ce genre d’équilibre qu’Alvarado apporte à El Tri : précieux en phase offensive, impliqué dans le pressing et capable d’accomplir le travail défensif nécessaire pour que le Mexique s’en sorte dans les matchs difficiles.

  • Mexico v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Dans quelle mesure les contributions d'Alvarado et de Vega se feront-elles sentir cet été ?

    Nous le saurons bientôt. Pourtant, pour les deux sélectionnés, l’enjeu est le même : au-delà du talent, de l’alchimie et de la personnalité, le Mexique, pour sa deuxième Coupe du monde, attend d’eux qu’ils convertissent leur expérience en résultats tangibles.

    Dans quelle mesure Aguirre sera-t-il disposé à modifier son onze de départ au fil des matchs de poules ?

    À l’heure actuelle, il est difficile d’exclure une éventuelle titularisation de Guillermo Ochoa durant la phase de groupes.

    Aguirre l’a déjà prouvé par le passé : lors de sa précédente Coupe du monde à la tête du Mexique en 2010, il avait aligné trois capitaines différents – Rafael Márquez, Gerardo Torrado et Cuauhtémoc Blanco – au cours de la phase de groupes, modifiant à chaque fois sa composition pour s’adapter à l’adversaire.

    Il pourrait donc recommencer, d’autant que les adversaires du Mexique dans le groupe – Afrique du Sud, Corée du Sud et Tchéquie – présentent des profils très distincts.

    D’où l’importance du match contre la Serbie. Son onze de départ et ses choix de remplacement à Toluca nous en diront long sur sa manière de voir les choses.

    Une nouvelle titularisation de Guillermo Martínez en attaque pourrait ainsi offrir à l’avant-centre des Pumas un temps de jeu considérable au Mondial. Une performance solide de Fidalgo viendrait renforcer ses prétentions au milieu de terrain, tandis qu’une prestation utile d’Alvarado ou de Vega inciterait Aguirre à s’appuyer davantage sur la génération des Jeux olympiques de Tokyo.

    Le test face à la Serbie ne lèvera pas toutes les incertitudes, mais il indiquera si Aguirre a déjà fait ses choix avant le 11 juin.

Matchs Amicaux
Mexico crest
Mexico
MEX
Serbie crest
Serbie
SER