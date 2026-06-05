Vingt-quatre heures avant le match à guichets fermés entre le Mexique et la Serbie, à l’Estadio Nemesio Diez de Toluca, Javier « Vasco » Aguirre a refusé de céder à l’angoisse qui précède souvent les premiers pas de « El Tri » en Coupe du monde.

Il connaît la pression d’un tournoi à domicile, le poids des attentes et la fine ligne entre un match amical utile et un match amical inquiétant. Interrogé sur l’ambiance du groupe, Aguirre répond avec un seul mot : « optimiste ».

Pourtant, tout n’est pas encore figé : la rencontre face aux Serbes constitue le dernier test crédible pour peaufiner son onze de départ avant d’affronter l’Afrique du Sud le 11 juin. Aguirre doit donc doser avec précision rythme et prudence, notamment pour intégrer Edson Álvarez, Santiago Giménez, César « Chino » Huerta et Alexis Vega, encore en phase de reprise après des blessures.

« Je pense que l’équipe arrive dans un très bon état physique. Je le disais aujourd’hui en regardant la vidéo de la Serbie : nous sommes au meilleur de notre forme physique, athlétique et même mentale, car Imanol Ibarrondo [préparateur mental et leader] a eu quelques discussions avec eux cette semaine. Je lui ai demandé comment il les trouvait, et ils semblaient, tout comme moi, très enthousiastes. Aucun d’entre eux n’a vécu cette expérience, et nous sommes impatients que le moment arrive et que la fête commence », a déclaré Aguirre.

L’enthousiasme ambiant est palpable, mais il reste à le convertir en performance concrète.

Face à la Serbie, El Tri entend peaufiner son attaque, clarifier les rôles et offrir à Aguirre un dernier aperçu de l’équipe sur laquelle il pourra s’appuyer au coup d’envoi de la Coupe du monde. Ce n’est pas un simple match amical de plus : c’est la dernière audition avant que la pression ne monte d’un cran.

Voici, selon GOAL, les cinq points clés à surveiller lors de la rencontre entre le Mexique et la Serbie à Toluca.



