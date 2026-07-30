Le premier à avoir démissionné de son poste d'entraîneur d'Al Ahli fut le Portugais Vitor Pereira, après avoir dirigé l'équipe durant une seule saison en 2013-2014. Ironie du sort, il figure actuellement parmi les candidats à la succession de Jaissle.

À l'issue de la saison 2013-2014, Pereira disposait encore d'une saison supplémentaire dans son contrat avec Al Ahli, et le club saoudien souhaitait le conserver, quitte à doubler son salaire, comme l'a reconnu son président de l'époque, le prince Fahd ben Khaled.

Pereira avait décroché la troisième place avec Al Ahli en championnat saoudien, et avait également atteint la finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, avant de s'incliner face à Al Shabab sur le score de trois buts à zéro, ce qui lui a valu de vives critiques après cette rencontre.

Certains ont estimé que ces attaques étaient la véritable raison du départ de l'entraîneur portugais, mais celui-ci a déclaré être lié par des circonstances personnelles dans son pays, ce qui l'a poussé à partir malgré son désir de rester avec « Al Raqi ».

Et de fait, Vitor Pereira n'a rejoint aucune équipe directement, jusqu'en janvier 2015, lorsqu'il a dirigé l'Olympiakos, avant d'entamer un long parcours au sein de plusieurs clubs, à l'image de Fenerbahçe, du 1860 Munich, de Shanghai, des Corinthians, de Flamengo, d'Al Shabab, de Wolverhampton et de Nottingham Forest.

Curieusement, lorsque Vitor Pereira est revenu en Roshn League au début de l'année 2024 pour diriger Al Shabab, il est reparti rapidement à la fin de cette même année, pour les mêmes raisons que Jaissle, après avoir reçu une offre pour travailler en championnat anglais, avec Wolverhampton.

Le nom de l'entraîneur portugais a été associé à un nouveau retour en Roshn League la saison prochaine, puisqu'il a été proposé pour diriger Al Hilal en remplacement de l'Italien Simone Inzaghi, et il entre également dans les plans actuels d'Al Ahli pour succéder à Jaissle.