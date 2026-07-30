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Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Le dernier en date Yaisle : l'histoire de 3 entraîneurs qui ont choqué Al Ahly en le quittant contre son gré

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M. Jaissle
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V. Pereira
V. Pereira
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L'entraîneur allemand met « le raffiné » dans l'embarras

L'Allemand Matthias Jaissle, entraîneur d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, n'a pas été le premier technicien à décider de quitter le banc du club à l'ère de la Ligue professionnelle, deux autres entraîneurs l'ayant précédé.

Des rapports de presse avaient confirmé que Jaissle a présenté sa démission de son poste d'entraîneur d'Al-Ahli ce jeudi, afin de prendre en main Newcastle United la saison prochaine, en remplacement de son ancien entraîneur Eddie Howe.

  • 33 ères d'entraînement

    Depuis le début de l'ère professionnelle en championnat saoudien, lors de la saison 2008-2009, Al-Ahli a procédé à 33 changements d'entraîneurs, pour diverses raisons.

    Ces changements ont concerné certains entraîneurs qui ont pris les rênes à plus d'une reprise, comme le Suisse Christian Gross, d'autres qui ont été nommés à titre intérimaire comme Saleh Al-Mohammadi, et d'autres encore qui l'ont fait à plusieurs reprises comme Youssef Anbar.

    Toutefois, parmi ces 33 changements, seuls 3 entraîneurs ont quitté le banc d'Al-Ahli de leur plein gré, le dernier en date étant l'Allemand Matthias Jaissle, selon le journal saoudien « Al-Riyadiah ».

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  • Vitor Pereira : un départ surprise et un possible retour

    Le premier à avoir démissionné de son poste d'entraîneur d'Al Ahli fut le Portugais Vitor Pereira, après avoir dirigé l'équipe durant une seule saison en 2013-2014. Ironie du sort, il figure actuellement parmi les candidats à la succession de Jaissle.

    À l'issue de la saison 2013-2014, Pereira disposait encore d'une saison supplémentaire dans son contrat avec Al Ahli, et le club saoudien souhaitait le conserver, quitte à doubler son salaire, comme l'a reconnu son président de l'époque, le prince Fahd ben Khaled.

    Pereira avait décroché la troisième place avec Al Ahli en championnat saoudien, et avait également atteint la finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, avant de s'incliner face à Al Shabab sur le score de trois buts à zéro, ce qui lui a valu de vives critiques après cette rencontre.

    Certains ont estimé que ces attaques étaient la véritable raison du départ de l'entraîneur portugais, mais celui-ci a déclaré être lié par des circonstances personnelles dans son pays, ce qui l'a poussé à partir malgré son désir de rester avec « Al Raqi ».

    Et de fait, Vitor Pereira n'a rejoint aucune équipe directement, jusqu'en janvier 2015, lorsqu'il a dirigé l'Olympiakos, avant d'entamer un long parcours au sein de plusieurs clubs, à l'image de Fenerbahçe, du 1860 Munich, de Shanghai, des Corinthians, de Flamengo, d'Al Shabab, de Wolverhampton et de Nottingham Forest.

    Curieusement, lorsque Vitor Pereira est revenu en Roshn League au début de l'année 2024 pour diriger Al Shabab, il est reparti rapidement à la fin de cette même année, pour les mêmes raisons que Jaissle, après avoir reçu une offre pour travailler en championnat anglais, avec Wolverhampton.

    Le nom de l'entraîneur portugais a été associé à un nouveau retour en Roshn League la saison prochaine, puisqu'il a été proposé pour diriger Al Hilal en remplacement de l'Italien Simone Inzaghi, et il entre également dans les plans actuels d'Al Ahli pour succéder à Jaissle.

  • Christian Gross : le départ des champions

    Après le départ de Pereira, l'entraîneur suisse Christian Gross a pris les rênes d'Al-Ahli en 2014, le menant au sacre en Coupe du Prince héritier, tout en réalisant une saison remarquable en championnat saoudien, où il a terminé deuxième derrière Al-Nassr.

    La deuxième saison fut la meilleure de l'histoire d'Al-Ahli, et peut-être aussi celle de Gross, puisque l'entraîneur suisse « raffiné » a conduit le club au doublé championnat saoudien et Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées, pour la première fois de son histoire.

    À cette époque, Al-Ahli a proposé à l'entraîneur suisse de prolonger son contrat, qui avait déjà expiré, mais celui-ci a refusé, affirmant avoir besoin de repos après deux saisons de travail acharné en championnat saoudien.

    Gross a démenti l'existence de différends financiers entre lui et la direction d'Al-Ahli au sujet de la prolongation, assurant qu'il était lié par des raisons familiales qui l'empêchaient de poursuivre avec le club saoudien.

    Étrangement, ce repos n'a pas duré longtemps, puisque Gross est revenu diriger Al-Ahli en octobre 2016, après les résultats négatifs dont a souffert l'équipe sous la conduite de l'entraîneur portugais José Gomes.

    L'entraîneur suisse est resté jusqu'à la fin de la saison, sans mener l'équipe au moindre titre, avant de quitter son poste et de laisser sa place à l'Ukrainien Serhiy Rebrov.

    Plus étrange encore, Gross est revenu à Al-Ahli pour une troisième fois, en octobre 2019, mais cette fois la fin fut brutale, puisqu'il a été limogé environ 4 mois après sa nomination, en raison de mauvais résultats.

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