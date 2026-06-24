Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin nourrit toujours une « admiration intacte et profonde » pour le milieu de terrain du FC Bayern, qui s’apprête à quitter le club. L’entraîneur Luciano Spalletti le considère même comme un « joueur de choix ». Si la « Vieille Dame » est en pourparlers avec l’entourage de l’international allemand, deux obstacles demeurent avant de convaincre le joueur.
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Le dernier domino des transferts pourrait bientôt tomber : Leon Goretzka, fraîchement parti du FC Bayern, s’apprêterait-il à effectuer un départ retentissant ?
D’une part, le dossier buterait sur les prétentions salariales du joueur de 31 ans. Alors que son arrivée à Milan semblait déjà actée, le milieu de terrain allemand se serait vu proposer un contrat de trois ans à cinq millions d’euros nets par an. Cependant, les Rossoneri ont manqué, lors de la dernière journée de la saison passée, une qualification pour la Ligue des champions qui paraissait pourtant acquise. Ce revers a entraîné le départ de toute la direction sportive ainsi que de l’entraîneur Massimiliano Allegri, qui avaient négocié avec Goretzka.
La Juventus espère désormais profiter de ce contexte pour recruter le milieu de terrain, libre de tout contrat. Reste à savoir si le dernier domino des transferts s’activera, comme le rapporte la Gazzetta, pour ouvrir de véritables négociations.
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Le PSG et Thuram facilitent-ils le transfert de Goretzka vers la Juventus ?
Selon le quotidien sportif italien, le Paris Saint-Germain s’intéresserait à Khephren Thuram, lequel envisagerait un retour en France plutôt qu’un départ en Premier League. La Juventus espérerait réaliser une plus-value d’environ 30 millions d’euros, ce qui impliquerait un transfert d’au moins 50 millions.
Arrivé à Turin à l’été 2024 en provenance de l’OGC Nice pour un peu plus de 20 millions d’euros, Thuram s’est rapidement imposé comme un titulaire incontournable. Il compte à ce jour 96 matchs officiels, neuf buts et treize passes décisives sous le maillot de la « Vieille Dame ». Son contrat avec la Juve court encore jusqu’en 2029.
En cas de départ du milieu vers la capitale française, la Vieille Dame envisagerait, toujours selon la Gazzetta, d’intensifier les discussions avec Leon Goretzka et de lui soumettre, grâce à la marge financière dégagée, une offre concrète et potentiellement encore plus lucrative.
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Goretzka pourrait-il rejoindre Lewandowski en MLS ?
Le contrat de Goretzka avec le Bayern expire le 30 juin, après huit saisons couronnées de succès. Âgé de 31 ans, il a progressivement été utilisé comme remplaçant lors des rencontres décisives de la Ligue des champions et de la Coupe d’Allemagne, derrière Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic. Initialement annoncé partant dès l’été 2024, il a finalement choisi de rester pour boucler sa dernière année au club.
Outre les grands clubs italiens de Milan et de Turin, l’Atlético de Madrid est également pressenti pour recruter Goretzka. Les Rojiblancos souhaitaient déjà le faire signer cet hiver pour un montant de transfert modique. Goretzka a toutefois refusé cette offre, préférant achever sa dernière saison à Munich.
À la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde avec la sélection allemande, ESPN a révélé que le club MLS Chicago Fire envisageait un double coup de tonnerre en recrutant non seulement Goretzka, mais aussi son ancien partenaire Robert Lewandowski. L’avant-centre polonais de renom se retrouvera également sans contrat à compter du 1er juillet, son bail avec le FC Barcelone n’ayant pas été prolongé. Toutefois, Lewandowski pourrait être davantage séduit par les clubs saoudiens, connus pour leur puissance financière.