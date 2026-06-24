Le dernier domino des transferts pourrait bientôt tomber : Leon Goretzka, fraîchement parti du FC Bayern, s’apprêterait-il à effectuer un départ retentissant ?

D’une part, le dossier buterait sur les prétentions salariales du joueur de 31 ans. Alors que son arrivée à Milan semblait déjà actée, le milieu de terrain allemand se serait vu proposer un contrat de trois ans à cinq millions d’euros nets par an. Cependant, les Rossoneri ont manqué, lors de la dernière journée de la saison passée, une qualification pour la Ligue des champions qui paraissait pourtant acquise. Ce revers a entraîné le départ de toute la direction sportive ainsi que de l’entraîneur Massimiliano Allegri, qui avaient négocié avec Goretzka.

La Juventus espère désormais profiter de ce contexte pour recruter le milieu de terrain, libre de tout contrat. Reste à savoir si le dernier domino des transferts s’activera, comme le rapporte la Gazzetta, pour ouvrir de véritables négociations.