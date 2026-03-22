Le derby de Tyne-Wear entaché par des accusations de racisme : la rencontre entre Newcastle et Sunderland a été interrompue après que Lutsharel Geertruida aurait été victime d'insultes

Le match avait été interrompu pendant que le défenseur des Magpies, Sven Botman, se remettait d’un coup de pied haut. Pendant cette brève pause, le milieu de terrain de Sunderland, Granit Xhaka, a signalé à Taylor des propos tenus par des spectateurs dans les tribunes. Ces propos auraient été adressés à Geertruida.

Un communiqué officiel publié par la Premier League indiquait : « Le match d’aujourd’hui entre Newcastle United et Sunderland a été temporairement interrompu en deuxième mi-temps après qu’un incident de propos discriminatoires provenant des tribunes, visant Lutsharel Geertruida de Sunderland, a été signalé.

« Cette mesure est conforme au protocole anti-discrimination sur le terrain de la Premier League. L'incident survenu à St James’ Park fera désormais l'objet d'une enquête approfondie. Nous apportons tout notre soutien au joueur et aux deux clubs. Le racisme n'a pas sa place dans notre sport, ni nulle part dans la société. Nous continuerons à travailler avec les parties prenantes et les autorités pour veiller à ce que nos stades soient un environnement inclusif et accueillant pour tous. »