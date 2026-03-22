Getty
Traduit par
Le derby de Tyne-Wear entaché par des accusations de racisme : la rencontre entre Newcastle et Sunderland a été interrompue après que Lutsharel Geertruida aurait été victime d'insultes
L'arbitre du match s'est entretenu avec les capitaines et le staff technique
L'arbitre Anthony Taylor a temporairement suspendu le match à St James' Park peu après la reprise. Le match n'avait repris que depuis cinq minutes lorsque le jeu a de nouveau été interrompu.
Les capitaines des deux équipes ont été convoqués au banc de touche, où la situation a été discutée avec les membres des deux bancs – le staff technique devant également être informé de ce qui se serait passé.
- Getty
Communiqué officiel de la Premier League
Le match avait été interrompu pendant que le défenseur des Magpies, Sven Botman, se remettait d’un coup de pied haut. Pendant cette brève pause, le milieu de terrain de Sunderland, Granit Xhaka, a signalé à Taylor des propos tenus par des spectateurs dans les tribunes. Ces propos auraient été adressés à Geertruida.
Un communiqué officiel publié par la Premier League indiquait : « Le match d’aujourd’hui entre Newcastle United et Sunderland a été temporairement interrompu en deuxième mi-temps après qu’un incident de propos discriminatoires provenant des tribunes, visant Lutsharel Geertruida de Sunderland, a été signalé.
« Cette mesure est conforme au protocole anti-discrimination sur le terrain de la Premier League. L'incident survenu à St James’ Park fera désormais l'objet d'une enquête approfondie. Nous apportons tout notre soutien au joueur et aux deux clubs. Le racisme n'a pas sa place dans notre sport, ni nulle part dans la société. Nous continuerons à travailler avec les parties prenantes et les autorités pour veiller à ce que nos stades soient un environnement inclusif et accueillant pour tous. »
Des gros titres malheureux le jour du derby
De nouveaux incidents ont fait la une des journaux avant que les rivalités de longue date du nord-est ne se ravivent à Tyneside. Le car de l'équipe de Sunderland a reçu un accueil hostile à St James’ Park.
La police a tenté de contenir les troubles, mais des bagarres ont éclaté avant le match entre des supporters rivaux, certains d'entre eux devant recevoir des soins médicaux. Ces scènes déplaisantes ont gâché l'ambiance avant une rencontre tendue.
- Getty
Sunderland signe un doublé mémorable face à Newcastle
Sunderland – qui s’était imposé 1-0 face à ses vieux rivaux au Stadium of Light en décembre dernier – a réalisé un doublé mémorable dans le derby contre les Magpies, revenant au score après avoir été menés dès le début du match pour s’imposer 2-1 dans un dénouement haletant.
Anthony Gordon a ouvert le score suite à une erreur de Luke O’Nien, mais les Black Cats ont égalisé à la 57e minute grâce à Chemsdine Talbi. Brian Brobbey a inscrit le but de la victoire à la 90e minute pour les visiteurs en poussant le ballon au fond des filets à bout portant, déclenchant une explosion de joie dans le secteur réservé aux supporters visiteurs.
Publicité