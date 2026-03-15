Le derby de la région de Livourne : Pavoletti marque contre Pise et célèbre sa victoire avec le L : « Une rivalité sportive saine »

Pour Leonardo Pavoletti, lematch Pise-Cagliari n’était pas un match comme les autres. La rencontre d’aujourd’hui contre Pise avait pour lui la saveur d’un véritable derby, celui qui va au-delà du classement. Malgré la défaite 3-1 de son équipe de Cagliari, l’attaquant originaire de Livourne a expliqué la signification de sa célébration après son but : un « L » dessiné avec ses mains, dédié à sa ville.

« Pour moi, c’est un match spécial, c’est mon derby », a-t-il déclaré à la fin du match, comme on peut le lire sur Sportmediaset. « Quand j’ai marqué, j’ai fait le signe du L de Livourne : c’était une pensée pour ma ville et pour la rivalité historique entre Pise et Livourne ».

Pavoletti a ensuite tempéré le ton avec une boutade, sans pour autant cacher sa déception face au résultat : « C'était une célébration de derby, oui, mais le but ne compte pour rien. Il y a peu de raisons de se réjouir si l'on considère la performance globale de l'équipe. Nous devons maintenant nous remettre immédiatement au travail et réagir le plus vite possible ».