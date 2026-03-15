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Le derby de la région de Livourne : Pavoletti marque contre Pise et célèbre sa victoire avec le L : « Une rivalité sportive saine »

L'attaquant de Cagliari, originaire de Livourne, marque contre Pise et exulte par un geste provocateur

Pour Leonardo Pavoletti, lematch Pise-Cagliari n’était pas un match comme les autres. La rencontre d’aujourd’hui contre Pise avait pour lui la saveur d’un véritable derby, celui qui va au-delà du classement. Malgré la défaite 3-1 de son équipe de Cagliari, l’attaquant originaire de Livourne a expliqué la signification de sa célébration après son but : un « L » dessiné avec ses mains, dédié à sa ville.

« Pour moi, c’est un match spécial, c’est mon derby », a-t-il déclaré à la fin du match, comme on peut le lire sur Sportmediaset. « Quand j’ai marqué, j’ai fait le signe du L de Livourne : c’était une pensée pour ma ville et pour la rivalité historique entre Pise et Livourne ».

Pavoletti a ensuite tempéré le ton avec une boutade, sans pour autant cacher sa déception face au résultat : « C'était une célébration de derby, oui, mais le but ne compte pour rien. Il y a peu de raisons de se réjouir si l'on considère la performance globale de l'équipe. Nous devons maintenant nous remettre immédiatement au travail et réagir le plus vite possible ».

  • L'attaquant des Rossoblù savait que ce geste allait déclencher la réaction du public local. « Je savais qu'en célébrant ainsi, je m'exposais à la réaction des supporters de Pise, et ils ont bien fait. Car c'est la rivalité sportive qui doit exister entre deux villes « sœurs ». 

    Une ambiance que Pavoletti connaît bien depuis son enfance dans les tribunes : « En tant que supporter, j’ai vu de nombreux derbies, ceux d’Igor Protti, de Giovanni Carruezzo et d’autres protagonistes. En tant que footballeur, j’ai toujours rêvé de vivre un match comme celui-ci, qui revêt une signification particulière pour un Livournais – mais aussi pour un Pisan. » 

    Enfin, quelques mots d’appréciation pour l’ambiance qu’il a trouvée à Pise : « Ici, j’ai trouvé un stade chaleureux et des supporters très passionnés. Des rivalités saines et sincères comme celle-ci sont le véritable sel du football ».

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