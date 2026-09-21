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Le derby de la Mersey et le choc entre Arsenal et Manchester City reprogrammés dans le cadre des derniers changements télévisés de la Premier League
Liverpool face à des échéances reprogrammées en novembre
Selon le Liverpool Echo, les diffuseurs ont finalisé leurs choix de retransmission télévisée pour la Premier League en novembre, ce qui entraîne trois changements importants dans le calendrier de Liverpool. Liverpool a vu plusieurs matches cruciaux être déplacés afin de s’adapter aux diffusions en direct. Le très attendu derby de la Mersey contre Everton au Hill Dickinson Stadium a été repoussé au dimanche 29 novembre et se jouera à midi sur TNT Sports.
En outre, Liverpool a vu son déplacement sur la pelouse de Crystal Palace être reprogrammé au dimanche 8 novembre, tandis que son choc à domicile contre Manchester United est désormais prévu pour le dimanche 22 novembre à 16 h 30 sur Sky Sports.
- AFP
Arsenal se prépare à un calendrier éprouvant
Arsenal a également découvert son calendrier modifié pour un mois de novembre qui s’annonce exigeant. Mikel Arteta et son groupe devront négocier une série de rencontres difficiles, avec deux affiches majeures réaménagées pour des raisons de diffusion. Arsenal se déplacera à Tyneside pour affronter Newcastle United le samedi 21 novembre, mais le coup d’envoi a été repoussé à 17 h 30.
Avant ces changements, le mois déjà exigeant du club devait commencer par un déplacement compliqué à Anfield pour affronter Liverpool le dimanche 1er novembre à 16 h 30, un match qui avait déjà été retenu pour une diffusion télévisée.
Les affiches entre poids lourds en tête d’un calendrier modifié
L’ajustement le plus notable pour Arsenal concerne son choc très attendu face à Manchester City. Initialement programmé dans le créneau traditionnel du samedi après-midi, le match à l’Emirates Stadium aura désormais lieu le dimanche 29 novembre, avec un coup d’envoi à 16 h 30.
Cette rencontre représente la première entre Arteta et Enzo Maresca depuis la victoire d’Arsenal dans le Community Shield en août. Ces ajustements sur la scène nationale interviennent alors qu’Arsenal doit aussi gérer deux rencontres européennes contre le Slavia Prague et le Borussia Dortmund, ce qui ajoute encore à la complexité de son calendrier chargé de la fin de l’automne.
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Que se passe-t-il ensuite pour les clubs de Premier League ?
La Premier League devrait annoncer le programme télé des fêtes pour les journées 13 à 20 au cours de la semaine débutant le 19 octobre. Arsenal et Liverpool attendront tous deux avec impatience de voir comment seront répartis leurs matches de décembre et du début janvier. D’ici là, ces horaires actualisés de novembre permettent aux entraîneurs de planifier minutieusement leurs entraînements et leurs stratégies de rotation avant la chargée période hivernale.
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