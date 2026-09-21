Selon le Liverpool Echo, les diffuseurs ont finalisé leurs choix de retransmission télévisée pour la Premier League en novembre, ce qui entraîne trois changements importants dans le calendrier de Liverpool. Liverpool a vu plusieurs matches cruciaux être déplacés afin de s’adapter aux diffusions en direct. Le très attendu derby de la Mersey contre Everton au Hill Dickinson Stadium a été repoussé au dimanche 29 novembre et se jouera à midi sur TNT Sports.

En outre, Liverpool a vu son déplacement sur la pelouse de Crystal Palace être reprogrammé au dimanche 8 novembre, tandis que son choc à domicile contre Manchester United est désormais prévu pour le dimanche 22 novembre à 16 h 30 sur Sky Sports.