À l’image du Real Madrid, qui a construit des ères distinctes des Galactiques, le Deportivo La Coruna a officiellement lancé le Super Depor 2.0 après son retour en Liga. Après huit saisons dans les divisions inférieures et une promotion directe, le club galicien promu a frappé un grand coup en dépensant près de 25 millions d’euros lors du mercato estival.

Le CEO Benassi et le directeur sportif Fernando Soriano ont tenu leurs promesses en construisant un effectif compétitif, jeune et très talentueux pour l’entraîneur Antonio Hidalgo.

Cette campagne de recrutement agressive marque le début d’un nouveau chapitre ambitieux alors qu’A Coruna se prépare à faire renaître la magie de ses années de gloire historiques.