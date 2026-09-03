Pius Koller
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Le Deportivo La Corogne dépense près de 25 millions d’euros pour 10 recrues et lance le Super Depor 2.0
Super Depor 2.0 prend son envol
À l’image du Real Madrid, qui a construit des ères distinctes des Galactiques, le Deportivo La Coruna a officiellement lancé le Super Depor 2.0 après son retour en Liga. Après huit saisons dans les divisions inférieures et une promotion directe, le club galicien promu a frappé un grand coup en dépensant près de 25 millions d’euros lors du mercato estival.
Le CEO Benassi et le directeur sportif Fernando Soriano ont tenu leurs promesses en construisant un effectif compétitif, jeune et très talentueux pour l’entraîneur Antonio Hidalgo.
Cette campagne de recrutement agressive marque le début d’un nouveau chapitre ambitieux alors qu’A Coruna se prépare à faire renaître la magie de ses années de gloire historiques.
- Panoramic by PsnewZ
Aubameyang en tête d’un ambitieux recrutement
Selon Marca, le Deportivo a posé les bases en levant les clauses libératoires de grands jeunes talents comme Leo Roman, Ede, Gijselhart, Amatucci et Jensen. Cependant, l’arrivée phare est intervenue avec le recrutement de l’ancien attaquant de Marseille Pierre-Emerick Aubameyang, qui a démarré sur les chapeaux de roue avec trois buts lors de ses trois premiers matches.
Le club a poursuivi sur sa lancée en s’attachant les services d’Adama Traore, ainsi qu’en bouclant les arrivées spectaculaires, le jour de la clôture du mercato, de Marc Casado et du défenseur de l’Atletico Madrid Jose Maria Gimenez en prêt.
« Nous voulons construire un effectif compétitif avec de nombreux nouveaux visages », avait averti la direction sportive en juillet, donnant le ton de son ambitieuse folie dépensière estivale.
Reconstruire un héritage historique
Le surnom « Super Depor 2.0 » renvoie directement à l’âge d’or emblématique du club sous Arsenio Iglesias et Javier Irureta. Entre 1989 et 2000, le Deportivo est passé des difficultés en deuxième division à la conquête du football espagnol, remportant la Copa del Rey en 1995 puis décrochant un titre historique en Liga en 2000.
Cette équipe légendaire comptait des figures de classe mondiale comme Bebeto, Mauro Silva, Roy Makaay, Fran et Djalminha, rivalisant farouchement avec le FC Barcelone et le Real Madrid sur la scène nationale comme européenne.
En réalisant 10 recrutements de premier plan lors d’un seul mercato, la direction actuelle vise à restaurer cet esprit de compétitivité d’élite à Riazor.
- AgenciaLOF
De grandes attentes à Riazor
Avec un effectif désormais bouclé et les premières rencontres déjà lancées, Hidalgo doit maintenant intégrer ses nouvelles stars dans un système tactique cohérent.
Tandis que des joueurs comme Traore travaillent pour retrouver leur meilleur niveau physique, des leaders expérimentés comme Aubameyang et Gimenez devront guider les plus jeunes recrues face aux exigences du football de l’élite.
Les supporters du Deportivo suivront cela avec attention, alors que le Super Depor 2.0 cherche à s’imposer de nouveau comme une force durable en Liga.
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