Le club galicien a officiellement confirmé l'opération tout en mettant en avant le pedigree de sa nouvelle recrue : « Malgré son jeune âge, il possède déjà une expérience notable dans le football de haut niveau et un palmarès impressionnant, comprenant deux titres de Liga, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d'Espagne. »

Soulignant la flexibilité tactique du milieu de terrain, le communiqué a ajouté : « Avec sa signature, le Depor ajoute à son effectif un joueur très prometteur et polyvalent, mais déjà habitué au football au plus haut niveau et doté d'une expérience dans les compétitions nationales comme internationales. »