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imago-sport-1081370337.jpgRicardo Larreina Amador
Adhe Makayasa

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Le Deportivo La Corogne boucle le prêt d’une saison du milieu de terrain du FC Barcelone Marc Casado, avec option d’achat

Mercato
M. Casado
Deportivo de A Coruna
FC Barcelone
LaLiga

Le Deportivo La Corogne a confirmé la signature du milieu de terrain de Barcelone Marc Casado dans le cadre d’un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat définitif. Le joueur de 22 ans rejoint le Riazor à la recherche d’un temps de jeu régulier en équipe première après avoir remporté plusieurs trophées nationaux majeurs et disputé 75 matches avec l’équipe première du géant catalan.

  • Les Galiciens s’assurent un talent du Barça

    Deportivo a officiellement confirmé l’arrivée de Casado dans le cadre d’un prêt d’une saison en provenance de Barcelone. Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, l’accord comprend une option permettant au club galicien de rendre le transfert définitif pour 30 millions d’euros (26 M£/35 M$) à l’issue de la saison. Le milieu de terrain quitte la Catalogne en quête de temps de jeu régulier en équipe première, après s’être imposé chez les professionnels via La Masia.


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    Depor encense sa nouvelle recrue

    Le club galicien a officiellement confirmé l'opération tout en mettant en avant le pedigree de sa nouvelle recrue : « Malgré son jeune âge, il possède déjà une expérience notable dans le football de haut niveau et un palmarès impressionnant, comprenant deux titres de Liga, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d'Espagne. »

    Soulignant la flexibilité tactique du milieu de terrain, le communiqué a ajouté : « Avec sa signature, le Depor ajoute à son effectif un joueur très prometteur et polyvalent, mais déjà habitué au football au plus haut niveau et doté d'une expérience dans les compétitions nationales comme internationales. »

  • Un milieu polyvalent cherche du temps de jeu

    Casado quitte le Camp Nou après avoir reculé dans la hiérarchie au milieu de terrain derrière des stars établies comme Rodri, Frenkie de Jong et Marc Bernal. Il avait auparavant disputé 75 matches avec l’équipe première du FC Barcelone et honoré deux sélections avec l’Espagne, évoluant avec aisance comme milieu défensif ou arrière droit. Son expérience au plus haut niveau, acquise au fil de 49 rencontres de Liga et de 19 matches de Ligue des champions, apportera désormais une qualité précieuse au Depor tout au long de la saison.

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    Des débuts se profilent contre Villarreal

    Le joueur de 22 ans pourrait faire ses débuts dès samedi, alors que le promu se déplace à Villarreal pour son quatrième match de championnat. Cela intervient alors que les Galiciens réussissent un début positif pour leur retour dans l’élite, occupant la huitième place après avoir pris cinq points en trois matches. Ce déplacement compliqué offre à l’ancien du Barça l’occasion idéale de démarrer sur les chapeaux de roue.


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