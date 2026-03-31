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Le déplacement de Manchester United en Irlande sème le chaos : une équipe de la GAA est contrainte d'annuler son stage d'entraînement dans un complexe de luxe
Le stage de United bouleverse les plans de l'équipe de football gaélique
Cependant, le déplacement de l'équipe a causé d'importants désagréments à Armagh, qui a été sacré champion d'Irlande de football gaélique en 2024 et qui avait prévu de s'entraîner sur le même site, Carton House dans le comté de Kildare, la semaine précédente. Selon l'Irish News, Armagh s'est présenté à Carton House vendredi matin pour constater que les terrains avaient été aménagés pour le football anglais plutôt que pour le football gaélique.
Elle a demandé que les terrains soient redessinés pour sa séance de l'après-midi et a effectué une séance de course à pied en attendant. Cependant, le site lui a répondu qu'il ne pouvait pas redessiner le terrain. Armagh a alors proposé de redessiner le terrain elle-même, une demande qui a également été rejetée par Carton House. Armagh a alors pris la décision difficile d'abandonner le stage et d'entreprendre le voyage de deux heures pour rentrer chez elle.
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Manchester United profite pleinement de cette trêve de 24 jours
L'article de l'Irish News précise qu'Armagh avait réservé ce stage plusieurs semaines à l'avance après avoir échoué à se qualifier pour la finale du championnat de Division 1. Le club se retrouve désormais dans l'impossibilité de réorganiser ce stage à deux semaines de son premier match de la nouvelle saison.
Manchester United se rend en Irlande afin de tirer le meilleur parti d'une trêve de 24 jours entre son dernier match de Premier League à Bournemouth le 20 mars et son prochain match contre Leeds le 16 avril.
Manchester United espère que ce déplacement en Irlande permettra à l'équipe de terminer la saison en beauté
On pensait que le club organiserait des stages d'entraînement au chaud au Moyen-Orient ou disputerait des matchs amicaux en Arabie saoudite après avoir été éliminé de la FA Cup au troisième tour en janvier et ne plus avoir d'autre objectif que le championnat de Premier League, après avoir échoué à se qualifier pour les compétitions européennes et avoir été éliminé dès le premier tour de la Carabao Cup par Grimsby Town.
Cependant, United a choisi de faire un voyage bien plus court en Irlande à la place. Le club n'a pas pu organiser de matchs amicaux lucratifs en Arabie saoudite, tandis que la guerre en cours entre Israël, l'Iran et les États-Unis a rendu intenable la perspective de se rendre à Dubaï, une destination prisée des clubs de Premier League en hiver ou au printemps.
Le club a expliqué dans un communiqué : « Manchester United se rendra en République d'Irlande le 6 avril pour un stage d'entraînement intensif à Dublin. Ce séjour de quatre jours, du lundi au jeudi, est l'occasion pour l'équipe de se retrouver avant les sept derniers matchs de Premier League de la saison. Tout le monde est déterminé à terminer la saison en beauté et à donner à nos incroyables supporters de quoi se réjouir. »
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Un taux de victoires de 70 % sous la houlette de Carrick
Manchester United occupe la troisième place du classement de la Premier League à sept journées de la fin, avec un point d'avance sur Aston Villa (4e) et cinq points d'avance sur Liverpool (5e). Les Red Devils se battent pour terminer parmi les quatre premiers afin de garantir leur retour en Ligue des champions pour la première fois depuis 2023, même si une cinquième place leur permettrait très probablement de revenir dans la plus prestigieuse compétition européenne.
Les 20 fois champions d'Angleterre ont remonté la pente pour passer de la sixième à la troisième place du classement depuis le limogeage de Ruben Amorim en janvier, avec un bilan de sept victoires, deux nuls et une défaite sous la houlette de Carrick. L'ancien milieu de terrain de United est le favori pour être nommé entraîneur à part entière, après que Thomas Tuchel a signé un nouveau contrat avec l'Angleterre et que Luis Enrique semble prêt à prolonger son règne au Paris Saint-Germain.