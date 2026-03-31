Le déplacement de Manchester United en Irlande sème le chaos : une équipe de la GAA est contrainte d'annuler son stage d'entraînement dans un complexe de luxe

Cependant, le déplacement de l'équipe a causé d'importants désagréments à Armagh, qui a été sacré champion d'Irlande de football gaélique en 2024 et qui avait prévu de s'entraîner sur le même site, Carton House dans le comté de Kildare, la semaine précédente. Selon l'Irish News, Armagh s'est présenté à Carton House vendredi matin pour constater que les terrains avaient été aménagés pour le football anglais plutôt que pour le football gaélique.

Elle a demandé que les terrains soient redessinés pour sa séance de l'après-midi et a effectué une séance de course à pied en attendant. Cependant, le site lui a répondu qu'il ne pouvait pas redessiner le terrain. Armagh a alors proposé de redessiner le terrain elle-même, une demande qui a également été rejetée par Carton House. Armagh a alors pris la décision difficile d'abandonner le stage et d'entreprendre le voyage de deux heures pour rentrer chez elle.