Le départ de Luka Modric est « une grave erreur pour le Real Madrid et le football espagnol », estime Ivan Rakitic
De la transition madrilène à la renaissance milanaise
La direction du Real Madrid a donné la priorité à un changement de génération l'été dernier, choisissant de construire l'avenir autour de jeunes talents tels que Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Federico Valverde. Si Modric restait un compétiteur de haut niveau, son rôle était de plus en plus celui d'un remplaçant secondaire. Son contrat ayant expiré l'été dernier, le club a opté pour un départ respectueux qui a ouvert la voie à la prochaine génération.
Depuis son arrivée à l'AC Milan, le maestro de 40 ans a prouvé que « le football n'a pas d'âge », devenant une figure centrale de la campagne des Rossoneri. Modric a déjà disputé 30 matches toutes compétitions confondues cette saison, contribuant à deux buts et trois passes décisives tout en ancrant une équipe qui occupe actuellement la deuxième place de la Serie A. Son leadership de vétéran a joué un rôle déterminant pour maintenir Milan à sept points du leader, l'Inter, démontrant que sa vision clinique et son professionnalisme restent aussi aiguisés que jamais dans l'élite italienne.
Une perte pour le football espagnol
Au micro de Radio MARCA, Rakitic a évoqué l'héritage laissé par son compatriote : « C'était une grave erreur, non seulement de la part du Real Madrid, mais aussi pour le football espagnol, car je pense que nous aurions dû insister davantage pour le garder. Vu la façon dont les choses se passent à Madrid, je pense que l'entraîneur serait ravi de l'avoir. Cela m'attriste, car nous ne tenons pas compte de l'âge lorsqu'un joueur est trop jeune, et ce que Luka montre, c'est que le football n'a pas de limite d'âge. »
Rakitic a également souligné le professionnalisme unique de Modric, ajoutant : « Il est différent de beaucoup d'autres. Ce n'est pas une coïncidence, car il prend soin de lui et se prépare bien, et au final, ceux qui travaillent dur le méritent. Il est heureux, satisfait, il s'amuse beaucoup, et c'est ce qui est important, que nous profitions autant que possible de lui. »
Madrid en difficulté alors que Modric brille
Sous la houlette de l'entraîneur actuel Alvaro Arbeloa, Madrid a traversé une période difficile, son milieu de terrain semblant souvent dépourvu du contrôle et de la brillante capacité à imposer le rythme dont Modric a fait preuve pendant plus d'une décennie. Bien qu'Arbeloa dispose d'options talentueuses et physiques, l'absence d'une présence apaisante et expérimentée au milieu du terrain a gravement entravé la capacité de l'équipe à dicter le jeu cette saison. Comme l'a fait remarquer Rakitic, Arbeloa serait probablement prêt à tout pour disposer actuellement d'un joueur du profil de Modric pour diriger l'équipe.
La saison dernière, les difficultés du Real Madrid ont été attribuées à son incapacité à trouver un remplaçant à Toni Kroos après son départ à la retraite. Aujourd'hui, alors que le club du Bernabeu compte quatre points de retard sur Barcelone en Liga et qu'il a été éliminé de la Copa del Rey, il est confronté à des accusations similaires pour ne pas avoir comblé le videlaissépar Modric au milieu de terrain, d'autant plus que le joueur de 40 ans fait l'objet d'éloges dans la Serie A.
Quelle est la prochaine étape pour Madrid et Modric ?
La saison inaugurale très animée de Modric à San Siro a incité les Rossoneri à faire pression sur lui pour qu'il active l'option permettant de prolonger son contrat de 12 mois supplémentaires. L'équipe de Max Allegri vise à réduire l'écart avec l'Inter, leader de la Serie A, et à s'assurer une qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine, une perspective qui, espèrent-ils, convaincra la star croate de rester.
Quant à Madrid, le club doit faire face à une crise de blessures qui l'obligera à affronter Manchester City en Ligue des champions mercredi sans Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Eder Militao.
