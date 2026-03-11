Le départ de Luka Modric est « une grave erreur pour le Real Madrid et le football espagnol », estime Ivan Rakitic

La direction du Real Madrid a donné la priorité à un changement de génération l'été dernier, choisissant de construire l'avenir autour de jeunes talents tels que Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Federico Valverde. Si Modric restait un compétiteur de haut niveau, son rôle était de plus en plus celui d'un remplaçant secondaire. Son contrat ayant expiré l'été dernier, le club a opté pour un départ respectueux qui a ouvert la voie à la prochaine génération.

Depuis son arrivée à l'AC Milan, le maestro de 40 ans a prouvé que « le football n'a pas d'âge », devenant une figure centrale de la campagne des Rossoneri. Modric a déjà disputé 30 matches toutes compétitions confondues cette saison, contribuant à deux buts et trois passes décisives tout en ancrant une équipe qui occupe actuellement la deuxième place de la Serie A. Son leadership de vétéran a joué un rôle déterminant pour maintenir Milan à sept points du leader, l'Inter, démontrant que sa vision clinique et son professionnalisme restent aussi aiguisés que jamais dans l'élite italienne.