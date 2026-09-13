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Le départ canon historique de Kehrer ! La nouvelle recrue établit un record du XXIe siècle alors que l'Ajax, à cinq étoiles, écrase Fortuna
Kehrer porte l’Ajax vers une large victoire à l’extérieur
Thilo Kehrer a vécu une première titularisation de rêve alors que l’Ajax s’est imposé 5-1 sur la pelouse de Fortuna Sittard, samedi soir, en Eredivisie. Julian Brandt a ouvert le score avant qu’Anthony Descotte n’égalise peu après la pause pour les locaux.
Cependant, Kehrer a redonné l’avantage à l’Ajax d’une tête puissante à la 62e minute, lançant ainsi la montée en puissance des visiteurs en seconde période.
Davy Klaassen, Kasper Dolberg et Youri Baas ont ajouté d’autres buts pour parachever une impressionnante performance collective.
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Le défenseur allemand établit un record du club au XXIe siècle
La prestation étincelante de Kehrer a eu une portée historique pour le club d'Amsterdam. En ajoutant une passe décisive à sa tête inscrite en seconde période, le défenseur allemand est devenu le premier arrière ce siècle à être directement impliqué sur deux buts lors de sa première titularisation en VriendenLoterij Eredivisie avec l'Ajax.
S'exprimant auprès d'ESPN NL après le match, Kehrer est resté humble malgré ce cap individuel.
« Je suis content de la performance, du but et de la passe décisive, a déclaré Kehrer. Mais le plus important, c'est que l'équipe ait gagné. Nous avons dû travailler dur jusqu'à ce que nous débloquions le match, et à la fin, cela a ressemblé à une victoire confortable. »
Le défenseur surmonte un coup douloureux pour mener l’arrière-garde
N’ayant joué que huit minutes en sortie de banc la semaine précédente, Kehrer s’est fait une frayeur en fin de première période après avoir reçu un gros choc. Le défenseur a écarté toute inquiétude liée à une blessure et a mis en avant les discussions tactiques permanentes nécessaires au sein de la ligne défensive.
Il a insisté sur le fait que la communication sur le terrain reste essentielle pour affiner leur placement.
« C’était juste douloureux, mais il n’y a pas de quoi s’inquiéter, a expliqué Kehrer. Au final, tout est une question de communication et du fait de se donner les meilleures consignes pour bien défendre ensemble et ajuster les positions. Tout cela va dans un sens positif pour être performants. »
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L’Ajax met l’accent sur le perfectionnement défensif
Avec Kehrer qui s’adapte rapidement à son rôle défensif, l’Ajax cherche à gagner en stabilité sur l’ensemble de sa ligne arrière lors des prochains matches. L’international allemand a souligné que l’effectif devait continuer à viser des standards plus élevés malgré l’ampleur de la victoire.
L’Ajax tourne désormais son attention vers un calendrier exigeant sur la scène nationale et européenne.
Le défenseur reste déterminé à s’appuyer sur son début record et à maintenir une organisation défensive optimale.
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