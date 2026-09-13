Thilo Kehrer a vécu une première titularisation de rêve alors que l’Ajax s’est imposé 5-1 sur la pelouse de Fortuna Sittard, samedi soir, en Eredivisie. Julian Brandt a ouvert le score avant qu’Anthony Descotte n’égalise peu après la pause pour les locaux.

Cependant, Kehrer a redonné l’avantage à l’Ajax d’une tête puissante à la 62e minute, lançant ainsi la montée en puissance des visiteurs en seconde période.

Davy Klaassen, Kasper Dolberg et Youri Baas ont ajouté d’autres buts pour parachever une impressionnante performance collective.



