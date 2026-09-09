Awoniyi est sous pression pour marquer des buts, l’équipe de Frank Lampard n’ayant pas encore trouvé son rythme dans ce domaine en 2026-2027, mais l’ancien attaquant des Sky Blues Morrison, qui s’exprimait en association avec Freebets.com, la source des avis sur les sites de paris, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a fait remarquer que le joueur de 29 ans semblait plus affûté et plus tranchant qu’il ne l’avait été depuis un moment : « Absolument. Vous avez tout à fait raison quand vous dites qu’il a l’air bien meilleur. Il a faim.

« Et vous savez quoi ? Il n’a pas vraiment joué à Forest. C’était un peu haché. Il a eu des blessures. Et puis quand vous n’êtes pas le numéro un et que vous entrez en jeu pour cinq minutes par-ci par-là, vous n’allez pas prendre confiance.

« Je pense que ce qu’il m’a montré à Coventry, c’est que c’est un joueur différent. Il a faim, il prend la profondeur, il cause beaucoup de problèmes. Et pour moi, je pense que ce sera une bonne recrue. Et pour ce qu’ils paient, je crois entre 10 et 12 millions de livres sterling, ça pourrait être une bonne affaire s’il marque les buts pour assurer leur maintien.

« Ils ont Haji Wright qui doit revenir de blessure. [Sidiki] Cherif, qu’ils ont signé pour 20 millions de livres sterling, un jeune. Je pense que c’était peut-être aussi pour le potentiel. Donc ils ont beaucoup d’armes offensives. Mais le fait est que les buts qu’ils vont marquer viendront de joueurs comme [Jack] Rudoni, [Ephron] Mason-Clark, [Tatsuhiro] Sakamoto, dans ces zones excentrées. Ils ont bien des buts dans cette équipe à l’heure actuelle, c’est certain.

« Et Frank est de toute façon passé à un système différent ce week-end, puisqu’il est parti sur une défense à cinq. Donc il pourrait faire monter ses pistons. Mais c’était peut-être seulement contre Manchester City. Ce sera donc intéressant de voir comment il procédera ce week-end. Mais oui, il y a beaucoup de signes positifs du côté de Coventry en ce moment. Je n’appuierais pas encore sur le bouton panique. »