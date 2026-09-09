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Le défi Victor Osimhen ! Taiwo Awoniyi affiche sa « faim » dans l’optique d’un retour avec le Nigeria, alors que le spécialiste des relégations en Premier League quitte Nottingham Forest pour Coventry
Awoniyi a contribué au maintien de Forest en Premier League
Awoniyi a été la première recrue de Forest après sa promotion en 2022, qui mettait fin à 23 ans d’absence dans l’élite du football anglais. Il a inscrit 10 buts cruciaux en championnat lors de sa première saison, tout en en totalisant 23 en 103 apparitions sur quatre saisons.
Une grave blessure a été subie en mai 2025, mais l’attaquant au sourire permanent est revenu pour aider à préserver la place du club en Premier League du côté de Trentside. Un nouveau défi a désormais été relevé après avoir rejoint Coventry, de retour au plus haut niveau après 25 ans d’absence.
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L’attaquant puissant affiche une forme étincelante et de la vivacité à Coventry
Awoniyi est sous pression pour marquer des buts, l’équipe de Frank Lampard n’ayant pas encore trouvé son rythme dans ce domaine en 2026-2027, mais l’ancien attaquant des Sky Blues Morrison, qui s’exprimait en association avec Freebets.com, la source des avis sur les sites de paris, a déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a fait remarquer que le joueur de 29 ans semblait plus affûté et plus tranchant qu’il ne l’avait été depuis un moment : « Absolument. Vous avez tout à fait raison quand vous dites qu’il a l’air bien meilleur. Il a faim.
« Et vous savez quoi ? Il n’a pas vraiment joué à Forest. C’était un peu haché. Il a eu des blessures. Et puis quand vous n’êtes pas le numéro un et que vous entrez en jeu pour cinq minutes par-ci par-là, vous n’allez pas prendre confiance.
« Je pense que ce qu’il m’a montré à Coventry, c’est que c’est un joueur différent. Il a faim, il prend la profondeur, il cause beaucoup de problèmes. Et pour moi, je pense que ce sera une bonne recrue. Et pour ce qu’ils paient, je crois entre 10 et 12 millions de livres sterling, ça pourrait être une bonne affaire s’il marque les buts pour assurer leur maintien.
« Ils ont Haji Wright qui doit revenir de blessure. [Sidiki] Cherif, qu’ils ont signé pour 20 millions de livres sterling, un jeune. Je pense que c’était peut-être aussi pour le potentiel. Donc ils ont beaucoup d’armes offensives. Mais le fait est que les buts qu’ils vont marquer viendront de joueurs comme [Jack] Rudoni, [Ephron] Mason-Clark, [Tatsuhiro] Sakamoto, dans ces zones excentrées. Ils ont bien des buts dans cette équipe à l’heure actuelle, c’est certain.
« Et Frank est de toute façon passé à un système différent ce week-end, puisqu’il est parti sur une défense à cinq. Donc il pourrait faire monter ses pistons. Mais c’était peut-être seulement contre Manchester City. Ce sera donc intéressant de voir comment il procédera ce week-end. Mais oui, il y a beaucoup de signes positifs du côté de Coventry en ce moment. Je n’appuierais pas encore sur le bouton panique. »
Awoniyi peut-il rejoindre Osimhen dans l’équipe du Nigeria ?
Awoniyi compte 10 sélections avec l’équipe première du Nigeria, mais sa dernière apparition remonte à 2023. Interrogé sur le fait de savoir si le football international constitue une motivation supplémentaire pour un joueur qui a signé à Liverpool en 2015 sans jamais disputer le moindre match officiel avec Liverpool, Morrison a déclaré : « Bien sûr. Tout le monde veut jouer pour son pays et veut jouer au niveau international. Cela va être difficile parce qu’il a devant lui l’un des meilleurs attaquants, Victor Osimhen. Donc ce sera toujours compliqué.
« Mais comme vous le dites, faire partie du groupe, être dans l’environnement de l’équipe, c’est ce que vous voulez faire. C’est une belle opportunité. Coventry lui a donné l’opportunité d’être le numéro neuf principal de son club. Et je pense qu’une fois qu’il marquera ce premier but, il se libérera et enchaînera une bonne série. Et c’est ce qu’il espère. Mais je pense que vous avez raison, d’après les signes que j’ai vus jusqu’à présent, il a l’air affamé, affûté et plus en forme. »
À propos du fait qu’Awoniyi aime les luttes pour le maintien en Premier League, après en avoir connu trois à Forest en inscrivant au passage des buts précieux, Morrison a ajouté : « C’est vrai qu’il aime ça. Mais j’espère qu’il pourra maintenir Coventry. J’espère vraiment. Et qu’il pourra être l’homme fort de cette équipe. »
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Calendrier de Coventry 2026-2027 : à la recherche d’un premier but et d’un premier point
Coventry a calé sur la pelouse d’Arsenal, le champion en titre, pour son premier match de Premier League 2026-2027. Puis le club s’est incliné en fin de match contre un autre promu, Hull City, avant de voir Erling Haaland inscrire l’unique but de la rencontre lors d’un duel face à Manchester City à l’Etihad Stadium.
Awoniyi a eu des occasions lors de ces rencontres, après avoir ouvert son compteur lors d’une victoire en Carabao Cup contre Plymouth, et il sera déterminé à apporter une contribution décisive lors des prochaines rencontres face à Brighton, Aston Villa et Forest avant la trêve internationale de septembre.
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