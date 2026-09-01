Getty Images Sport
Traduit par
Le défenseur de West Ham Jean-Clair Todibo rejoint le RC Lens en prêt après avoir perdu les faveurs de Nuno Espirito Santo
Retour en Ligue 1 pour un ancien du FC Barcelone
Le passage de Todibo en Premier League est arrivé à un tournant alors que West Ham United a officiellement annoncé le départ temporaire du défenseur. Le joueur de 26 ans s'est engagé avec le RC Lens, où il passera le reste de la saison 2024-2025.
Le Français avait initialement rejoint West Ham en août 2024. La structure de cet accord était au départ un prêt en provenance de Nice, mais il comportait une clause d'achat obligatoire d'un peu plus de 34 millions de livres sterling. Après avoir désormais finalisé ce transfert définitif au London Stadium, le club a décidé que la meilleure solution pour le joueur était de retrouver du temps de jeu régulier en France.
- Getty Images Sport
Des difficultés sous les ordres de Nuno Santo
Malgré 54 apparitions sous le maillot de West Ham depuis son arrivée, l’influence de Todibo a considérablement diminué ces derniers mois. Le défenseur n’a pas du tout joué pour l’équipe de Santo lors de la saison actuelle, l’entraîneur portugais ayant préféré d’autres associations défensives dans son arrière-garde.
L’ancien joueur de Barcelone et de Toulouse a souvent été salué pour sa vitesse de repli et sa qualité technique balle au pied, mais les exigences physiques de la Premier League et les spécificités du système de Nuno semblent avoir créé un décalage.
Une carrière jalonnée de transferts très médiatisés
La carrière de Todibo a été marquée par des transferts vers de grands clubs, à commencer par son passage très médiatisé de Toulouse à Barcelone à l’adolescence. Si son passage au Camp Nou a été limité en termes d’apparitions, il a posé les bases d’un parcours qui l’a mené à travers plusieurs grands championnats européens.
La décision de West Ham d’investir massivement sur le Français a été perçue comme une déclaration d’intention, mais les fortunes peuvent changer rapidement dans le football. Son arrivée au RC Lens représente une forme de retour aux sources dans un championnat où il se sent à l’aise et où il a historiquement excellé. Pour West Ham, ce prêt permet d’équilibrer l’effectif et de réduire la masse salariale pour un joueur qui ne disputait aucune rencontre officielle.
- Getty Images Sport
Lens renforce ses options défensives
Pour le RC Lens, s’attacher les services d’un joueur du calibre de Todibo représente un coup important. Le club français cherchait à ajouter de l’expérience et de la qualité à son secteur défensif, et Todibo apporte à la fois une dimension internationale et une grande connaissance de la Ligue 1. L’opération prend la forme d’un prêt d’une saison, ce qui correspond parfaitement à la stratégie de Lens, qui consiste à attirer des joueurs de haut niveau sans supporter immédiatement la charge financière d’une indemnité de transfert massive.
Les supporters de West Ham suivront de près son évolution, puisque le club conserve un intérêt financier important dans son avenir. Si Todibo réalise de bonnes performances en France, cela pourrait déboucher sur un transfert définitif l’été prochain ou sur une réintégration dans l’effectif de West Ham dans des circonstances potentiellement différentes.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles