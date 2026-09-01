Le passage de Todibo en Premier League est arrivé à un tournant alors que West Ham United a officiellement annoncé le départ temporaire du défenseur. Le joueur de 26 ans s'est engagé avec le RC Lens, où il passera le reste de la saison 2024-2025.

Le Français avait initialement rejoint West Ham en août 2024. La structure de cet accord était au départ un prêt en provenance de Nice, mais il comportait une clause d'achat obligatoire d'un peu plus de 34 millions de livres sterling. Après avoir désormais finalisé ce transfert définitif au London Stadium, le club a décidé que la meilleure solution pour le joueur était de retrouver du temps de jeu régulier en France.