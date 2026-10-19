Guéhi figurait parmi les joueurs qui ont choisi de ne pas mettre un genou à terre lors des matches de Premier League du week-end. Le défenseur central, arrivé au club en janvier, est resté debout aux côtés de Dominic Calvert-Lewin, Ainsley Maitland-Niles et Issa Diop, tandis que d’autres accomplissaient ce geste.

Cette pratique a été introduite en juin 2020 à la suite du meurtre de George Floyd, mais les capitaines ont décidé de la limiter en 2022. Guéhi, qui fait désormais partie d’un groupe de quatre joueurs chargés du leadership à Manchester City, a expliqué que ce geste contre le racisme semble avoir perdu de sa portée initiale.