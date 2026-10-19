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Manchester City Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Le défenseur de Manchester City Marc Guéhi explique pourquoi il a cessé de mettre un genou à terre et s’exprime sur le verdict concernant les finances du club

M. Guehi
Manchester City
Manchester City vs AEK Athenes
AEK Athenes
Ligue des Champions

Le défenseur de Manchester City Marc Guéhi a expliqué pourquoi il ne met plus un genou à terre, appelant à des actions plus efficaces contre le racisme dans la société. Le défenseur central a également évoqué la forte unité du groupe malgré les récentes controverses financières en dehors du terrain, tout en confirmant des blessures touchant des attaquants clés avant le match de Ligue des champions très attendu cette semaine.

  • Guéhi s’interroge sur l’impact du geste de mettre un genou à terre

    Guéhi figurait parmi les joueurs qui ont choisi de ne pas mettre un genou à terre lors des matches de Premier League du week-end. Le défenseur central, arrivé au club en janvier, est resté debout aux côtés de Dominic Calvert-Lewin, Ainsley Maitland-Niles et Issa Diop, tandis que d’autres accomplissaient ce geste.

    Cette pratique a été introduite en juin 2020 à la suite du meurtre de George Floyd, mais les capitaines ont décidé de la limiter en 2022. Guéhi, qui fait désormais partie d’un groupe de quatre joueurs chargés du leadership à Manchester City, a expliqué que ce geste contre le racisme semble avoir perdu de sa portée initiale.

  • Manchester City Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Appel à un changement sociétal plus large

    Interrogé sur le fait de savoir si ce geste avait perdu de son sens, Guéhi a répondu avec franchise. « Peut-être, a-t-il répondu. Cela fait un moment que je ne pose plus le genou à terre. J’applaudis toujours, parce que je sais ce que ce geste représente. La campagne existe toujours, et c’est une bonne chose. Le message est toujours là, et c’est une bonne chose. Mais on peut faire davantage. On peut toujours faire davantage. Je pense qu’il faut voir comment faire avancer la campagne. Je ne pense pas que ce soit forcément un problème propre au football. Je pense que c’est un problème de société plus large. Le football est simplement un vecteur d’espoir pour essayer de faire passer le message. Quant à savoir si l’on peut faire davantage, nous allons essayer, avec la PFA et avec la ligue, de voir ce qui peut être fait. »

  • Le groupe de Manchester City fait abstraction de l’agitation extrasportive

    Le défenseur a également réagi aux récentes informations concernant Manchester City, reconnu coupable de graves infractions financières. Malgré l’appel interjeté par le club contre ce verdict, Guéhi a assuré que l’effectif restait parfaitement serein. « On voit beaucoup de visages détendus parce que nous avons une grande confiance dans le club et dans ce qui se passe ici », a-t-il expliqué.

    « Il peut être très facile d’écouter tout ce qui se dit et de se laisser affecter par les événements. Mais comme je l’ai dit, je suis très heureux de voir l’esprit d’équipe, la cohésion du groupe, la façon dont chacun s’adapte à la situation et se concentre simplement sur le football. »

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  • haaland foden(C)Getty Images

    Quel avenir pour Maresca et Manchester City ?

    L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, doit désormais préparer son équipe à rebondir face à l’AEK Athènes après sa défaite contre le Paris Saint-Germain la semaine dernière. Manchester City devra disputer ce match crucial de Ligue des champions sans Antoine Semenyo, indisponible pendant huit semaines en raison d’une blessure au genou.

    De son côté, Erling Haaland sera évalué avant le coup d’envoi après avoir reçu un coup. L’équipe de Maresca devra s’appuyer sur cette cohésion du groupe dont il a tant été question pour obtenir un résultat européen capital.

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