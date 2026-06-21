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Le défenseur de Manchester City Kyle Walker et son épouse Annie Kilner ont accueilli leur cinquième enfant
La famille Walker accueille un nouveau membre.
Selon *The Sun*, l’ancien latéral de Manchester City et de l’équipe d’Angleterre, Kyle Walker, désormais à Burnley, était présent à la maternité : le couple a accueilli sa première fille après déjà quatre fils.
Kilner a confirmé la nouvelle dans un communiqué émouvant : « Notre précieuse petite fille est bien là, en bonne santé. Nous sommes sans voix face à tout l’amour que nous ressentons tous et à la joie qu’elle a déjà apportée à notre famille. »
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Surmonter les difficultés en dehors du terrain
Walker a récemment estimé que les médias nationaux avaient franchi la ligne blanche en matière de couverture de sa vie privée. Il s’est dit déçu de voir sa femme, qu’il a présentée comme « une fille normale de Sheffield », et leurs enfants harcelés par les paparazzi durant une période tumultueuse de leur mariage.
Malgré ce tumulte, le couple reste concentré sur l’essentiel : sa famille s’agrandit. Selon une source interrogée par The Sun, « Kyle et Annie sont aux anges d’avoir accueilli une petite fille dans leur foyer » et ils abordent ce nouveau chapitre « sur un petit nuage ».
Retraite internationale et reconversion professionnelle
Sur le terrain, Walker a récemment connu plusieurs évolutions notables. Âgé de 35 ans, le défenseur a annoncé en mars sa retraite internationale après une carrière exceptionnelle avec les Three Lions. Il totalise 96 sélections avec l’Angleterre, ayant fait ses débuts contre l’Espagne en 2011 et participé à cinq grands tournois, de l’Euro 2016 à l’Euro 2024.
Au moment de son départ, il a confié : « Jouer pour l’Angleterre a toujours été le plus grand honneur de ma carrière. Chaque fois que j’enfilais ce maillot, cela comptait énormément pour moi et ma famille. Après mûre réflexion, je pense que c’est le bon moment pour m’effacer et laisser la place à la prochaine génération de joueurs. » Depuis, il a endossé le rôle de chroniqueur afin de partager son expertise sur les progrès de l’équipe nationale sous la houlette de Thomas Tuchel.
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L'avenir de Burnley et les perspectives qui s'ouvrent au club
Sous contrat avec Burnley jusqu’en 2027, Walker poursuit sa carrière de latéral chevronné tout en préparant méthodiquement sa transition vers l’après-football. Il est actuellement en train de valider ses diplômes d’entraîneur afin de pouvoir accompagner les jeunes joueurs face aux défis psychologiques du haut niveau.
En réfléchissant à son avenir, Walker a expliqué qu’il souhaitait faire de l’entraînement une « corde à son arc », même s’il n’est pas certain de se lancer immédiatement dans une carrière d’entraîneur. Pour l’instant, il reste concentré sur ses responsabilités à Turf Moor et sur sa famille qui s’agrandit, alors que sa femme et lui s’adaptent à la vie avec cinq enfants.