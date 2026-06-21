Le défenseur de Manchester City Kyle Walker et son épouse Annie Kilner ont accueilli leur cinquième enfant

Selon *The Sun*, l’ancien latéral de Manchester City et de l’équipe d’Angleterre, Kyle Walker, désormais à Burnley, était présent à la maternité : le couple a accueilli sa première fille après déjà quatre fils.

Kilner a confirmé la nouvelle dans un communiqué émouvant : « Notre précieuse petite fille est bien là, en bonne santé. Nous sommes sans voix face à tout l’amour que nous ressentons tous et à la joie qu’elle a déjà apportée à notre famille. »







