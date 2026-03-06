Le défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté devient la priorité du Real Madrid, tandis que la star du Borussia Dortmund descend dans la liste des cibles du géant de la Liga

Selon certaines informations, le Real Madrid aurait radicalement modifié sa stratégie de transfert estivale, identifiant le défenseur de Liverpool Konaté comme l'homme clé pour renforcer sa défense. L'international français s'est hissé en tête de la liste des joueurs convoités par le Santiago Bernabeu, alors que le club se prépare à un remaniement défensif important.

Cette décision intervient alors que les Merengues cherchent à pérenniser une équipe qui pourrait voir le départ des deux vétérans David Alaba et Antonio Rudiger. Alors que le club avait auparavant perdu tout intérêt pour l'ancien joueur du RB Leipzig, une série d'occasions manquées ailleurs a conduit Florentino Perez et son équipe de recrutement à revenir à la table des négociations pour la star de la Premier League.