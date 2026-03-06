Getty
Le défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté devient la priorité du Real Madrid, tandis que la star du Borussia Dortmund descend dans la liste des cibles du géant de la Liga
Les Blancos se concentrent désormais sur le défenseur de Liverpool
Selon certaines informations, le Real Madrid aurait radicalement modifié sa stratégie de transfert estivale, identifiant le défenseur de Liverpool Konaté comme l'homme clé pour renforcer sa défense. L'international français s'est hissé en tête de la liste des joueurs convoités par le Santiago Bernabeu, alors que le club se prépare à un remaniement défensif important.
Cette décision intervient alors que les Merengues cherchent à pérenniser une équipe qui pourrait voir le départ des deux vétérans David Alaba et Antonio Rudiger. Alors que le club avait auparavant perdu tout intérêt pour l'ancien joueur du RB Leipzig, une série d'occasions manquées ailleurs a conduit Florentino Perez et son équipe de recrutement à revenir à la table des négociations pour la star de la Premier League.
Changement de programme dans la capitale espagnole
La poursuite de Konate par Madrid a été relancée par le manque d'alternatives sur le marché. Le club a notamment manqué Marc Guehi, qui a rejoint Manchester City en janvier, et Dayot Upamecano, qui s'est récemment engagé avec le Bayern Munich.
Cette évolution a eu un impact direct sur Nico Schlotterbeck, du Borussia Dortmund. Selon le journal BILD, l'international allemand ne figure plus en tête de liste des souhaits du club espagnol, qui se tourne désormais vers le joueur de Liverpool.
Résoudre le casse-tête défensif
Un facteur majeur dans ce changement stratégique est la faisabilité financière de l'opération. La situation actuelle de Konate à Anfield en fait une option intéressante pour les dirigeants madrilènes, comparé aux coûts élevés associés à d'autres cibles d'élite.
Alors que Dortmund exigerait probablement un montant de l'ordre de 40 millions d'euros pour Schlotterbeck, Konaté représente une solution beaucoup plus économique. L'ancien défenseur du RB Leipzig serait disponible gratuitement cet été, ce qui permettrait au Real Madrid d'allouer son budget à d'autres postes.
En prévision d'un été crucial
Le besoin urgent de recruter un défenseur central de haut niveau se fait de plus en plus pressant en raison des inquiétudes concernant la condition physique de Rudiger et Alaba. L'indisponibilité du duo de vétérans cette saison a conduit à des spéculations selon lesquelles leur contrat pourrait ne pas être prolongé avant son expiration en juin, les deux joueurs n'ayant disputé que 17 matches de Liga à eux deux.
Alors que la direction du Real Madrid continuera à travailler en coulisses sur le transfert de Konate, les hommes d'Alvaro Arbelo poursuivront leur lutte sur le terrain cette saison. Les Merengues ont subi deux défaites consécutives en championnat, ce qui les place à quatre points du leader, Barcelone. Madrid cherchera désormais à renouer avec la victoire lors de son déplacement à Celta Vigo.
