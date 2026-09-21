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Adhe Makayasa
Traduit par

Le défenseur de la Coupe du monde d’Haïti, Hannes Delcroix, signe un superbe triplé pour le leader suisse Lugano

H. Delcroix
Lugano
Lausanne vs Lugano
Lausanne
Super Coupe
Haïti
Coupe du monde

L’international haïtien Hannes Delcroix a livré la performance la plus clinique de sa carrière dimanche, en inscrivant un remarquable triplé éclair pour inspirer Lugano vers une large victoire 4-0 contre Lausanne. L’ancien défenseur de Burnley a été le héros inattendu alors que le leader de la Super League suisse a creusé son avance en tête du classement.

  • Le défenseur boucle un triplé express

    Delcroix a volé la vedette en inscrivant trois buts entre la 35e et la 52e minute pour guider Lugano vers une victoire convaincante 4-0 sur la pelouse de Lausanne. Profitant de centres sur coups de pied arrêtés, le défenseur central de 27 ans a ouvert le score d'une reprise à bout portant avant d'ajouter deux têtes d'une grande précision en début de seconde période. Les hôtes se sont davantage désunis après l'expulsion de Sekou Kone, puis le but contre son camp de Karim Sow a scellé une performance autoritaire à l'extérieur.

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  • imago-sport-1080646083.jpgSergio Brunetti

    Exploit historique au niveau du but inscrit

    Cette moisson de buts inattendue est arrivée alors que Delcroix n’avait inscrit que quatre buts sur l’ensemble de sa carrière en club chez les seniors avant le coup d’envoi. Cette explosion prolifique a mis en lumière sa parfaite adaptation en Suisse après son transfert définitif en provenance de Burnley en janvier 2026. En l’espace d’un haletant passage de 17 minutes au Stade de la Tuilière, le défenseur a presque doublé son total en carrière de manière mémorable.

  • L’ambition de montée en Championship prend de l’ampleur

    Le résultat de dimanche a porté Lugano avec six points d'avance sur Sion et Young Boys en tête du classement après avoir enregistré huit victoires lors de ses neuf premières sorties en championnat. Cette forme étincelante nourrit la conviction grandissante que le club tessinois peut mener une lutte durable pour son premier titre de champion de Suisse depuis 1949. Après avoir disputé chaque minute avec Haïti pendant la Coupe du monde, le défenseur a apporté un calme et une autorité précieux à l'unité défensive de Mattia Croci-Torti.

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  • imago-sport-1083066852.jpgjustpictures.ch

    La course au titre passe un test

    La trêve internationale offre un répit bienvenu aux leaders du championnat, qui peuvent ainsi recharger les batteries avant de reprendre leur course au titre. Les hommes de Croci-Torti retrouveront la compétition le 10 octobre avec la réception du FC Lucerne, installé dans le ventre mou du classement, à l’AIL Arena. Lugano tournant actuellement à trois buts par match, il sera essentiel de conserver cette efficacité tranchante et cette solidité défensive afin de préserver cette avance confortable.