Delcroix a volé la vedette en inscrivant trois buts entre la 35e et la 52e minute pour guider Lugano vers une victoire convaincante 4-0 sur la pelouse de Lausanne. Profitant de centres sur coups de pied arrêtés, le défenseur central de 27 ans a ouvert le score d'une reprise à bout portant avant d'ajouter deux têtes d'une grande précision en début de seconde période. Les hôtes se sont davantage désunis après l'expulsion de Sekou Kone, puis le but contre son camp de Karim Sow a scellé une performance autoritaire à l'extérieur.