Le défenseur de l’Inter et des Pays-Bas s’apprête à s’engager, contre toute attente, avec l’un des grands clubs grecs

Ce grand club grec doit faire face à un programme estival chargé, alors qu’il cherche à mettre fin à une longue période sans titre de champion national, qui remonte à 2010. L’équipe de Neestrup s’envolera la semaine prochaine pour un stage de pré-saison aux Pays-Bas, dont le point d’orgue sera un match amical contre l’Ajax, l’un des géants de l’Eredivisie.

De Vrij, contraint de renoncer à la Coupe du monde en raison d’une blessure persistante à l’aine, espère passer rapidement la visite médicale pour rejoindre le groupe.