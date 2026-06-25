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Le défenseur de l’Inter et des Pays-Bas s’apprête à s’engager, contre toute attente, avec l’un des grands clubs grecs
Les cadors du championnat grec seraient à la recherche d’un défenseur.
Selon l'Eindhovens Dagblad, l'ancien défenseur central du Feyenoord serait sur le point d'entamer une nouvelle aventure européenne. Il a disputé plus de 300 matchs en Serie A lors de ses passages à la Lazio et à l'Inter. Si le transfert n'est pas encore officiel, les documents devraient être signés sous peu. L’arrivée de ce vétéran est perçue comme une véritable déclaration d’intention de la part du club athénien, qui a conclu la dernière édition de la Super League grecque à une décevante quatrième place, à vingt points du champion, l’AEK Athènes.
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Le départ de Benitez entraîne un remaniement
Le club grec a entamé une refonte structurelle profonde après sa décevante saison nationale, qui a finalement conduit au limogeage de l’ancien entraîneur de Liverpool, Rafael Benitez. Le technicien espagnol a depuis été remplacé par le jeune entraîneur danois Jacob Neestrup, 38 ans, auréolé d’une solide réputation forgée lors de ses quatre années couronnées de succès à la tête du FC Copenhague. Neestrup, impatient d’apporter une expérience européenne de haut niveau à sa défense, voit dans l’international néerlandais le profil idéal pour mener à bien sa reconstruction tactique.
Le noyau néerlandais prend de l'ampleur
Au Stade olympique, De Vrij retrouvera des visages familiers en intégrant un effectif qui compte déjà plusieurs joueurs étroitement liés au football néerlandais. Il retrouvera l’attaquant Cyriel Dessers, auteur de trois buts en huit matchs lors de sa première saison en Grèce, ainsi que le milieu de terrain Tonny Vilhena, toujours sous contrat pour une année. De Vrij arrive avec un palmarès étoffé : trois Scudetti, trois Coupes d’Italie et trois Supercoupes d’Italie, glanés lors de son passage remarqué chez les Nerazzurri.
- AFP
Le stage de pré-saison est en attente de signature.
Ce grand club grec doit faire face à un programme estival chargé, alors qu’il cherche à mettre fin à une longue période sans titre de champion national, qui remonte à 2010. L’équipe de Neestrup s’envolera la semaine prochaine pour un stage de pré-saison aux Pays-Bas, dont le point d’orgue sera un match amical contre l’Ajax, l’un des géants de l’Eredivisie.
De Vrij, contraint de renoncer à la Coupe du monde en raison d’une blessure persistante à l’aine, espère passer rapidement la visite médicale pour rejoindre le groupe.