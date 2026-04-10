Tolkin est devenu un pilier de Kiel depuis son arrivée en Europe en janvier 2025, et il a disputé 26 matchs pour le club de 2. Bundesliga cette saison. Cette semaine, il affrontait Düsseldorf dans une rencontre qui pourrait s’avérer déterminante.

Après seulement sept minutes de jeu, le milieu de terrain s’est blessé à la jambe et a cédé sa place à Marko Ivezic. Kiel a finalement remporté la rencontre 2-1, un résultat qui pourrait s’avérer crucial pour sa saison. En revanche, l’indisponibilité de Tolkin risque d’avoir des répercussions durables sur le club, son pays et le joueur lui-même.