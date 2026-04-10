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Holstein Kiel v FC Schalke 04 - 2. BundesligaGetty Images Sport
Ryan Tolmich

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Le défenseur de l’équipe nationale américaine John Tolkin s’est blessé lors de la victoire contre le Holstein Kiel

Etats-Unis
J. Tolkin
Fortuna Duesseldorf vs Holstein Kiel
Fortuna Duesseldorf
Holstein Kiel
Bundesliga 2
Coupe du monde

Le défenseur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, John Tolkin, s’est apparemment blessé à la jambe vendredi, alors qu’il évoluait sous les couleurs du Holstein Kiel. Victime d’un problème physique dès la 7^e minute du match opposant Kiel au Fortuna Düsseldorf, le latéral a dû quitter ses partenaires prématurément, suscitant l’inquiétude au sein du club et de la sélection alors que la saison entre dans sa phase décisive.

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    Que s'est-il passé ?

    Tolkin est devenu un pilier de Kiel depuis son arrivée en Europe en janvier 2025, et il a disputé 26 matchs pour le club de 2. Bundesliga cette saison. Cette semaine, il affrontait Düsseldorf dans une rencontre qui pourrait s’avérer déterminante.

    Après seulement sept minutes de jeu, le milieu de terrain s’est blessé à la jambe et a cédé sa place à Marko Ivezic. Kiel a finalement remporté la rencontre 2-1, un résultat qui pourrait s’avérer crucial pour sa saison. En revanche, l’indisponibilité de Tolkin risque d’avoir des répercussions durables sur le club, son pays et le joueur lui-même.

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  • United States v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    L'effet USMNT

    Bien qu’il n’ait pas pris part au stage de l’équipe nationale américaine en mars, Tolkin reste dans la course à la Coupe du monde. Il avait en effet participé à la Gold Cup et aux matchs de l’automne, se distinguant notamment lors de la victoire 5-1 contre l’Uruguay en novembre, où l’ancien défenseur des New York Red Bulls a livré ce qui pourrait être sa meilleure performance en sélection.

    Cette semaine, l’équipe nationale américaine a déjà perdu un autre espoir pour la Coupe du monde sur blessure : Patrick Agyemang, touché au tendon d’Achille avec Derby County, devrait manquer la compétition.

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    Mauvaise nouvelle pour Kiel

    La lutte s'annonce acharnée en bas du classement de la 2. Bundesliga, même si les trois points remportés vendredi seront d'une aide précieuse pour Kiel. Seuls six points séparent la 10e de la 18e place, ce qui signifie que tout reste à jouer pour Kiel lors de ses cinq derniers matchs de la saison. Il se pourrait toutefois qu'il doive se passer de Tolkin, selon la gravité de sa blessure.
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    Et maintenant ?

    Le Holstein Kiel retrouvera la pelouse vendredi prochain pour affronter le FC Kaiserslautern, actuellement septième du classement et relativement à l’abri. Côté sélection américaine, les joueurs guettent désormais le mois de mai, date à laquelle Mauricio Pochettino annoncera sa liste définitive.