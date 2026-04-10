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Le défenseur de l’équipe nationale américaine John Tolkin s’est blessé lors de la victoire contre le Holstein Kiel
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Que s'est-il passé ?
Tolkin est devenu un pilier de Kiel depuis son arrivée en Europe en janvier 2025, et il a disputé 26 matchs pour le club de 2. Bundesliga cette saison. Cette semaine, il affrontait Düsseldorf dans une rencontre qui pourrait s’avérer déterminante.
Après seulement sept minutes de jeu, le milieu de terrain s’est blessé à la jambe et a cédé sa place à Marko Ivezic. Kiel a finalement remporté la rencontre 2-1, un résultat qui pourrait s’avérer crucial pour sa saison. En revanche, l’indisponibilité de Tolkin risque d’avoir des répercussions durables sur le club, son pays et le joueur lui-même.
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L'effet USMNT
Bien qu’il n’ait pas pris part au stage de l’équipe nationale américaine en mars, Tolkin reste dans la course à la Coupe du monde. Il avait en effet participé à la Gold Cup et aux matchs de l’automne, se distinguant notamment lors de la victoire 5-1 contre l’Uruguay en novembre, où l’ancien défenseur des New York Red Bulls a livré ce qui pourrait être sa meilleure performance en sélection.
Cette semaine, l’équipe nationale américaine a déjà perdu un autre espoir pour la Coupe du monde sur blessure : Patrick Agyemang, touché au tendon d’Achille avec Derby County, devrait manquer la compétition.
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Mauvaise nouvelle pour KielLa lutte s'annonce acharnée en bas du classement de la 2. Bundesliga, même si les trois points remportés vendredi seront d'une aide précieuse pour Kiel. Seuls six points séparent la 10e de la 18e place, ce qui signifie que tout reste à jouer pour Kiel lors de ses cinq derniers matchs de la saison. Il se pourrait toutefois qu'il doive se passer de Tolkin, selon la gravité de sa blessure.
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Et maintenant ?Le Holstein Kiel retrouvera la pelouse vendredi prochain pour affronter le FC Kaiserslautern, actuellement septième du classement et relativement à l’abri. Côté sélection américaine, les joueurs guettent désormais le mois de mai, date à laquelle Mauricio Pochettino annoncera sa liste définitive.