Bielik a été sanctionné par la Fédération anglaise de football pour ses actes lors du match de Championship du 5 septembre. L’instance dirigeante a confirmé mardi que le défenseur avait reconnu l’accusation d’« comportement inapproprié », comme l’a rapporté The Athletic.

En conséquence, une commission de régulation indépendante a infligé à Bielik une suspension de deux matches, ainsi qu’une amende de 10 000 £. L’incident s’est produit en seconde période, lorsque l’international polonais a tenté de récupérer un ballon renvoyé en jeu, ce qui a entraîné une altercation physique avec un jeune supporter au bord du terrain, largement relayée sur les réseaux sociaux.