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Le défenseur de Cardiff City, Krystian Bielik, écope d’une suspension de deux matches après une altercation au bord du terrain avec un supporter de Portsmouth
La FA confirme la suspension et l’amende
Bielik a été sanctionné par la Fédération anglaise de football pour ses actes lors du match de Championship du 5 septembre. L’instance dirigeante a confirmé mardi que le défenseur avait reconnu l’accusation d’« comportement inapproprié », comme l’a rapporté The Athletic.
En conséquence, une commission de régulation indépendante a infligé à Bielik une suspension de deux matches, ainsi qu’une amende de 10 000 £. L’incident s’est produit en seconde période, lorsque l’international polonais a tenté de récupérer un ballon renvoyé en jeu, ce qui a entraîné une altercation physique avec un jeune supporter au bord du terrain, largement relayée sur les réseaux sociaux.
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Classement de l’enquête de police et excuses du club
La police du Hampshire a confirmé en septembre qu’un règlement à l’amiable avait été trouvé entre Bielik et le supporter de Portsmouth après une enquête sur des faits présumés de voies de fait simples. Dans le cadre de cet accord, Bielik a présenté des excuses officielles.
Après le match, des versions contradictoires ont émergé des deux clubs. Dans un premier temps, l’entraîneur principal de Portsmouth, John Mousinho, a présenté ses excuses à Cardiff, affirmant que l’arbitre Ben Speedle l’avait informé que Bielik avait été « touché » par un supporter. De son côté, l’entraîneur principal de Cardiff, Brian Barry-Murphy, a affirmé que le défenseur avait été « giflé au visage » lors de la vive altercation au bord du terrain, d’après ce qu’il avait vu se dérouler pendant le match.
Mousinho réagit aux images
Le récit a changé de manière significative quatre jours après la rencontre. Mousinho a ensuite déclaré à BBC Radio Solent qu’il avait finalement revu l’incident en vidéo et estimait avoir été complètement mal informé par les premiers rapports qui lui avaient été fournis. L’entraîneur a expliqué que ses excuses initiales reposaient uniquement sur ce qu’on lui avait dit immédiatement après le coup de sifflet final.
Revenant sur sa position initiale, Mousinho a affirmé qu’il était « absolument furieux » de la situation difficile dans laquelle il estimait avoir été placé après avoir vu les images, qui semblaient montrer Bielik attrapant le fan avant que le supporter ne réagisse.
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Quelle suite pour Cardiff City ?
En raison de cette suspension, Bielik manquera désormais d’importantes prochaines rencontres de Championship, ce qui signifie que le défenseur central sera indisponible pour Cardiff lors du déplacement à Blackburn Rovers samedi. En outre, il restera absent lorsque le club recevra Watford le mardi suivant, laissant Cardiff aborder ces rencontres compliquées sans l’un de ses défenseurs clés.
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