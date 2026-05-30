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Le défenseur de Bournemouth, Marcos Senesi, s’est officiellement engagé auprès d’un autre club de Premier League et a paraphé un contrat de quatre ans
Les Spurs s'offrent un défenseur très convoité
Selon talkSPORT, Tottenham a remporté la course pour recruter Senesi après avoir officialisé un accord de principe conclu initialement en avril. Les Cherries s'étaient résignés à perdre leur défenseur central depuis qu'il avait refusé une offre de prolongation de contrat en décembre dernier. Malgré l'intérêt marqué de Chelsea, de Manchester United, de la Juventus et de l'Atlético de Madrid, le Sud-Américain a choisi les Spurs pour assurer son avenir à long terme.
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De Zerbi réclame une reconstruction immédiate
Ce transfert s’inscrit dans la refonte majeure de l’effectif orchestrée par l’entraîneur Roberto De Zerbi, déterminé à redresser la barre après une saison catastrophique en première division. Après la victoire 1-0 arrachée contre Everton, qui a permis au club d’assurer son maintien, il a déclaré : « Aujourd’hui, nous tournons la page.
Nous n’avons pas de temps à perdre : il faut d’ores et déjà préparer la saison prochaine et bâtir une équipe plus forte. Je suis très heureux et très fier de chacun d’entre nous. Ce que nous avons accompli est incroyable, mais c’est du passé. Nous devons maintenant regarder vers l’avenir et préparer l’avenir de notre club.
Je suis arrivé dans un moment délicat et je crois que cela nous a rendus plus forts. Nous pouvons encore progresser – entraîneurs, joueurs et club – et nous ne devons pas répéter les mêmes erreurs. »
Évolution tactique dans le nord de Londres
Tottenham, qui a également recruté le joueur libre Andy Robertson, compte s'appuyer sur Senesi pour transformer en profondeur son organisation défensive. Le défenseur a disputé 37 matches de championnat lors de la saison 2025-2026, délivrant cinq passes décisives qui ont permis à Bournemouth de décrocher une historique sixième place. Ses passes exceptionnelles, capables de déjouer les lignes adverses, offriront à De Zerbi une alternative tactique totalement différente des montées directes et fulgurantes de l'actuel défenseur central gauche, Micky van de Ven.
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Des perspectives d’avenir radicalement différentes se dessinent pour les deux clubs.
Senesi doit rapidement digérer la déception de son exclusion du groupe argentin pour la Coupe du monde. Dans le même temps, Bournemouth s’apprête à traverser une transition délicate, l’entraîneur Andoni Iraola négociant son départ vers le Bayer Leverkusen. Après avoir déjà subi plusieurs départs douloureux, la direction des Cherries doit désormais faire le maximum pour retenir ses pépites Rayan, Eli Junior Kroupi et Alex Scott, en vue de sa première participation à la Ligue Europa.