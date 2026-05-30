Le défenseur de Bournemouth, Marcos Senesi, s’est officiellement engagé auprès d’un autre club de Premier League et a paraphé un contrat de quatre ans

Ce transfert s’inscrit dans la refonte majeure de l’effectif orchestrée par l’entraîneur Roberto De Zerbi, déterminé à redresser la barre après une saison catastrophique en première division. Après la victoire 1-0 arrachée contre Everton, qui a permis au club d’assurer son maintien, il a déclaré : « Aujourd’hui, nous tournons la page.

Nous n’avons pas de temps à perdre : il faut d’ores et déjà préparer la saison prochaine et bâtir une équipe plus forte. Je suis très heureux et très fier de chacun d’entre nous. Ce que nous avons accompli est incroyable, mais c’est du passé. Nous devons maintenant regarder vers l’avenir et préparer l’avenir de notre club.

Je suis arrivé dans un moment délicat et je crois que cela nous a rendus plus forts. Nous pouvons encore progresser – entraîneurs, joueurs et club – et nous ne devons pas répéter les mêmes erreurs. »